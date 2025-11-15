Orbán Viktor: Európában háborús veszély van

Amíg Orbán Viktor a kormányfő, addig lesznek idehaza boldog békeidők
Percről percre Győrből. E városban tartották az első Háborúellenes Gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek.
Orbán Viktor a győri Háborúellenes Gyűlésen kijelentette: Európa háborús veszélyben van, ezért Magyarországnak minden erejével a béke megteremtéséhez kell hozzájárulnia. A miniszterelnök szerint Ukrajna már nem szuverén ország, a háborúzó felek nem akarnak békét, és hazánk legfőbb feladata kimaradni a konfliktusból.
A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai is feltűntek, a téma pedig sajnos nem lehetett aktuálisabb, hiszen, mint Orbán Viktor fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”. Ezek ellen szólaltak fel az első Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnököt ezúttal Váczi Gergő újságíró kérdezte.
Az első Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszéde elején Orbán Viktor miniszterelnök üres papírlapokat kapott utalásként a legutóbbi ATV-s interjúja kapcsán híressé vált rajzokra. Orbán Viktor a beszéde elején megismételte, hogy külön interjút nem ad a külföldi befolyás alatt álló médiumoknak, ugyanakkor ezek az orgánumok is részt vesznek a győri rendezvényen. Ez is rendben van Orbán Viktor szerint, azonban „a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismerek tréfát” – mondta a miniszterelnök az Index tudósítása alapján.
„Azt hiszik gyakran, hogy viccből mondom, viszont nem, kellő tisztelettel, lassan és nyugodtan: az a média, az az újságíró, akit külföldről fizetnek, nem szuverén ember. Azokkal nem kell beszélgetni. Kitiltani nem kell senkit” – hangzott el.
A miniszterelnök szólt arról is, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert jelenleg Európában háborús veszély van. Orbán Viktor hangsúlyozta, a békére való felhívás egyáltalán nem jelenti mások kirekesztését.
A jobboldal nem sajátítja ki ezt a szót. „A magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának eredménye – vélekedett –, a komcsi időkből itt maradt megbélyegzéses játék ez”, ami véleménye szerint nem jó, ezt visszaszorítanák.
Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, Európában háborús veszély van. Európa a háború küszöbén áll” – emelte ki a kormányfő.
A kormányfő állítása szerint „a nagy kérdést úgy hívják, hogy van egy háború Oroszország és Ukrajna között: jelenthet-e ez fenyegetést a mi életünkre? A válaszom igen, jelenthet – folytatta. – Van-e esélye Magyarországnak ara, hogy békét teremtsen? Nincs. Hazánk hozzájárulhat a béketeremtéshez, viszont azt gondolni, hogy mi békét tudunk teremteni, nem felel meg a realitásoknak. „Hazánk a legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozik. Mindent meg kell próbálni ezért – fogalmazott később. – Nem érdemes abból kiindulni, hogy csupa rossz ember van körülöttünk. Az európai vezetőkről tudnék mondani mindenfélét, de azt, hogy velejéig romlottak lennének, ilyet nem merek állítani. Ezért szerintem mindegyikükben ott van, legalább kétség szintjén, lelkiismereti kérdésként: Úristen, mit csinálunk? Vannak a bátrak, akik a háború ellen vannak. Ilyenek vagyunk mi, a szlovákok, és vannak, akik otthon, a négy fal között bátrak.”
A harmadik kérdés pedig az – utalva a béketeremtési realitásokra: ha ez így áll, és az európaiak mégsem térnek józan észre, akkor ki tudunk-e maradni? Ez a kérdés, amivel fekszem és kelek.”
Mint mondta, a magyarok kétszer is ki akartak maradni a nagy európai háborúból. Nem sikerült. A kérdés az, hogy a 2030-ig tartó évek alatt, ha arra fordulnak a dolgok, ki tudunk-e maradni? Elég erősek, elég okosak vagyunk-e, elég jó vezetőink vannak-e, akik időben látják az összefüggéseket? Elég függetlenek vagyunk-e Brüsszeltől? Van-e elég tartásunk a németekkel szemben?
Orbán Viktor szerint ma különböző okokból az egymással szemben álló felek nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni megmozdítani a világ nagyhatalmait, hogy rávegyék őket a békére.
Az ukránok esetében ez könnyebb, mert megszűnt szuverén országnak lenni”
– vélekedett a politikus, hozzátéve, hogy az oroszok esetében más a helyzet. Azért létezik Ukrajna, mert a nyugati pénzeket megkapják. Ismét hozzáfűzte, a Nyugat kezében van eszköz, hogy az ukránokat a béke irányába motiválják, azonban az oroszokkal már nehezebb.
A kormányfő kifejtette, volt egy titkos, féltitkos tárgyalás is az oroszok és az ukránok között. Moszkva azt ajánlotta, hogy két megyét magukhoz csatolnak, valamint az ukránok nem csatlakoznak a NATO-hoz, abban az esetben a háborúnak azonnal vége. Csakhogy vélekedése szerint angolszász nyomásra nemet mondtak az ukránok.
Itt került szóba a Donald Trumppal történt találkozás. Váczi Gergő érdeklődésére a miniszterelnök felvetette: „a háborúzó felek akarnak-e békét? A válasz az, hogy nem. Volodimir Zelenszkij elnöknél voltam tavaly nyáron két órát. A szomszédos baráti ország vezetőjeként meg akartam győzni, hogy az idő nem velük van. Minél hosszabb ideig tart a háború, annál többet veszítenek. »Használj engem arra, hogy minél hamarabb legyen béke.« Mondtam neki, ha Trump lesz az elnök, akkor kiszállnak az amerikaiak a háborúból. De azt mondta, hogy az idő az ő oldalukon van, ők az erősebbek és győznek. Az amerikai elnök meg mit csinál, azt majd meglátjuk. Most nem akarnak békét kötni az egymással szemben álló felek.”
Magyarországnak azért kell védőpajzsról gondolkodnia, mert Magyarország egy rossz történelmi pályára lépett, és elveszítette az első világháborút. Trianonban ugyanis egy életképtelen Magyarországot hoztak létre, mondta Orbán Viktor. „Elvették az olajmezőket, bányáinkat, erdeinket. Magyarországnak meg kellett volna halnia” – fogalmazott a kormányfő, jelezve, hazánknak úgy kell fejlődnie, hogy az ehhez szükséges lehetőségek hiányoznak. Magyarországnak így folyamatosan pénzügyi védőpajzsra van, volt, és lesz szüksége, hangsúlyozta a miniszterelnök. „Ez a nemzet létezésének az adottsága”, hangzott el.
Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a védőpajzs jelenleg nem kell, de majd kellhet. Magyarországnak épített ki védőpajzsot más irányban is, de az amerikai a legnagyobb, ami hasznos lehet.
Az Egyesült Államokkal kötött energiaügyi megállapodással kapcsolatban pedig kiemelte, a washingtoni tárgyalások során sikerült meggyőznie arról Donald Trump amerikai elnököt, hogy az újabb szankciók hátrányosan érintenék a magyarokat. Magyarország megkapta a szankciómentességet (Barátság-kőolajvezeték, Török Áramlat) és ez az eredmény addig van így, amíg az elnök úgy akarja, tehát az ideje korlátlan.
A beszélgetés azzal zárult, hogy Orbán Viktor két fontos kérdésről is beszélt még, az egyik, hogy a háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell védenünk magunkat, abból nem tudunk kimaradni, védekezni kell.