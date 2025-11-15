Orbán Viktor: Európában háborús veszély van

Orbán Viktor szerint ma különböző okokból az egymással szemben álló felek nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni megmozdítani a világ nagyhatalmait, hogy rávegyék őket a békére.

Az ukránok esetében ez könnyebb, mert megszűnt szuverén országnak lenni”

– vélekedett a politikus, hozzátéve, hogy az oroszok esetében más a helyzet. Azért létezik Ukrajna, mert a nyugati pénzeket megkapják. Ismét hozzáfűzte, a Nyugat kezében van eszköz, hogy az ukránokat a béke irányába motiválják, azonban az oroszokkal már nehezebb.

A kormányfő kifejtette, volt egy titkos, féltitkos tárgyalás is az oroszok és az ukránok között. Moszkva azt ajánlotta, hogy két megyét magukhoz csatolnak, valamint az ukránok nem csatlakoznak a NATO-hoz, abban az esetben a háborúnak azonnal vége. Csakhogy vélekedése szerint angolszász nyomásra nemet mondtak az ukránok.

Itt került szóba a Donald Trumppal történt találkozás. Váczi Gergő érdeklődésére a miniszterelnök felvetette: „a háborúzó felek akarnak-e békét? A válasz az, hogy nem. Volodimir Zelenszkij elnöknél voltam tavaly nyáron két órát. A szomszédos baráti ország vezetőjeként meg akartam győzni, hogy az idő nem velük van. Minél hosszabb ideig tart a háború, annál többet veszítenek. »Használj engem arra, hogy minél hamarabb legyen béke.« Mondtam neki, ha Trump lesz az elnök, akkor kiszállnak az amerikaiak a háborúból. De azt mondta, hogy az idő az ő oldalukon van, ők az erősebbek és győznek. Az amerikai elnök meg mit csinál, azt majd meglátjuk. Most nem akarnak békét kötni az egymással szemben álló felek.”