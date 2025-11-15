Ft
11. 15.
szombat
Háborúellenes Gyűlés orosz-ukrán háború Győr Orbán Viktor világháború beszéd

Orbán Viktor figyelmeztet, ha háború lesz, mindent elveszítünk (VIDEÓ)

2025. november 15. 11:36

A miniszterelnök szerint a mostani helyzet sokban hasonlít az első világháború előtti állapotokra.

2025. november 15. 11:36
null

Szombat délelőtt kezdetét vette a háborúellenes nagygyűlés Győrben, melynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde lesz.

A kormányfő a színpadra lépése előtt felidézte, hogy 

a II. világháborúban Európa belemasírozott egy háborúba. Az I. világháborúba pedig beletántorgott. Most pedig a beletántorgás állapotában vagyunk”

– hangzott el. 

Majd e kijelentése kapcsán kifejtette, hogy nagyon hasonlít a mostani helyzet az I. világháború előtti időszakra, ahol a világégést megelőzte 1912-ben egy balkáni háború, amiből senki nem akart sem európai, sem világháborút de mégis az lett – emlékeztetett Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy „azt fontos tudni a magyaroknak, hogy mindent elveszíthetünk. Tehát nemcsak arról van szó, hogy a béke majd jót tesz, hanem arról, hogy 

ha háború lesz, akkor mindent elveszítünk. Pontosan úgy, mint a nagy háborúban. Tehát a tét óriási”

– szögezte le Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

SzkeptiKUSS
2025. november 15. 12:10
Kérem tisztelettel! Ha megbolondul a nyugat és aktívan beszáll, Magyarország felvonulási terület, azaz , akár nukleáris célpont is lehet.
auditorium
2025. november 15. 12:07
Majd a hős Kaja megvéd bennünket. Ő a legelszántabb interventista. "Fegyverkezzünk és induljatok !"
csulak
2025. november 15. 11:57
ha Isten ments az EU beszall a haboruba, akkor ki kell maradnunk belole !
