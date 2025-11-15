Orbán Viktor figyelmeztet, ha háború lesz, mindent elveszítünk (VIDEÓ)

Erre várt mindenki: érkezik Orbán Viktor háborúellenes beszéde
Szombaton Győrben szólal fel Orbán Viktor kormányfő. Az apropó: e városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnököt Váczi Gergő újságíró kérdezi.
A miniszterelnök szerint a mostani helyzet sokban hasonlít az első világháború előtti állapotokra.
Szombat délelőtt kezdetét vette a háborúellenes nagygyűlés Győrben, melynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde lesz.
A kormányfő a színpadra lépése előtt felidézte, hogy
a II. világháborúban Európa belemasírozott egy háborúba. Az I. világháborúba pedig beletántorgott. Most pedig a beletántorgás állapotában vagyunk”
– hangzott el.
Majd e kijelentése kapcsán kifejtette, hogy nagyon hasonlít a mostani helyzet az I. világháború előtti időszakra, ahol a világégést megelőzte 1912-ben egy balkáni háború, amiből senki nem akart sem európai, sem világháborút de mégis az lett – emlékeztetett Orbán Viktor.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy „azt fontos tudni a magyaroknak, hogy mindent elveszíthetünk. Tehát nemcsak arról van szó, hogy a béke majd jót tesz, hanem arról, hogy
ha háború lesz, akkor mindent elveszítünk. Pontosan úgy, mint a nagy háborúban. Tehát a tét óriási”
– szögezte le Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád