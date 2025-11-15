Orbán Viktor figyelmeztet, ha háború lesz, mindent elveszítünk (VIDEÓ)

Szombat délelőtt kezdetét vette a háborúellenes nagygyűlés Győrben, melynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde lesz.

A kormányfő a színpadra lépése előtt felidézte, hogy

a II. világháborúban Európa belemasírozott egy háborúba. Az I. világháborúba pedig beletántorgott. Most pedig a beletántorgás állapotában vagyunk”

– hangzott el.

Majd e kijelentése kapcsán kifejtette, hogy nagyon hasonlít a mostani helyzet az I. világháború előtti időszakra, ahol a világégést megelőzte 1912-ben egy balkáni háború, amiből senki nem akart sem európai, sem világháborút de mégis az lett – emlékeztetett Orbán Viktor.