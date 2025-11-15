Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
győr Britain ’ s Got Talent háborúellenes Attraction Látványszínház Fidesz fellépés

Árnyékszínházzal a háború ellen – világhírű magyar társulat is fellépett a győri Háborúellenes Gyűlésen!

2025. november 15. 11:12

A Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomásán az Attraction Látványszínház különleges produkcióval rukkolt elő.

2025. november 15. 11:12
null
Farkas Anita

Óriási érdeklődés mellett startolt el a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomása, amelyre november 15-én került sor Győrben. A telt házas eseményen beszédet mond Orbán Viktor, és fellépett az Attraction Látványszínház is, amelynek különleges árnyékszínházi műsorai szerte a világon nagy népszerűségnek örvendenek.

Ezt is ajánljuk a témában

A társulat a 2010-es évek elején vált ismertté nemcsak a hazai, de – vagy főképp – a nemzetközi közönség számára is. A korábban a Hip Hop Boyz együttesből ismert Szűcs Zoltán által 2004-ben alapított formáció bemutatkozó fellépése a Csillag születik című hazai tehetségkutató műsorban volt, de az igazi sikert a hasonló tematikájú angol Britain’s Got Talent 2013-as szériájának a megnyerése hozta el számukra 

– ők voltak az elsők, akiknek külföldről érkezett részvevőkként sikerült győzniük. 

Méghozzá nem is akármilyen műsorral: a döntőben Edward Elgar Land of Hope and Glory zenéjére adták elő kétperces árnyjáték-produkciójukat, amely Nagy-Britannia utóbbi évtizedeinek történelmi eseményei, kiemelkedő politikai személyiségei és az uralkodó előtt tisztelgett. Az attrakció során megelevenedett többek között Sir Winston Churchill alakja és ikonikus mondatai, a 2012-es londoni olimpia az öt karikával és az akkori miniszterelnök David Cameron megnyitóbeszédének egy részletével, II. Erzsébet hatvanadik koronázási évfordulója, majd záróképként a brit oroszlán.

Ezután külföldi turnék sora következett. Első egész estés műsorukat 2016-ban mutatták be a London Palladium Színházban. Ezzel később Mexikóban, Dubajban és az Egyesült Államokban is turnéztak, majd két társulattal Kína legnagyobb színpadain léptek fel ötven alkalommal, show-juk a pekingi operaház repertoárjának része lett.

Az angol közönség sem felejtette el őket, 2018-ban a közönségszavazatok alapján a Britain’s Got Talent történetének legsikeresebb produkciója lett az övék, és ugyanebben az évben az Attractiont beválasztották a világ összes Got Talent produkciója közül a legjobb 15 előadó közé,

így az America’s Got Talent: The Champions műsorban is megmutathatták magukat.

Az emberek testéből alkotott árnyékképekkel elmesélt történeteikkel uralkodócsaládok, elnökök, hírességek előtt fellépő csapat tavaly a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel egész estés show-műsorával. 

A társulatot a táncműfaj különböző ágait művelő előadó-művészek alkotják, akik a fizika törvényszerűségeit semmibe véve lebegnek a levegőben, tárgyakat, jeleneteket keltenek életre szavak nélkül, a zenei hangzással teljes összhangban. 

Az utánpótlásukra pedig szintén nem lehet panasz: az Attraction Juniors tavaly bejutott az America's Got Talent élő show-jába Az álmok tényleg valóra válnak című árnyékszínházi előadásukkal, amely egy felnövéstörténetet mesélt el Taylor Swift zenéjére. 

A társulatalapító Szűcs Zoltán egy korábbi beszélgetésben elmondta, a nemzetközi népszerűségük és annak ellenére, hogy többször is lett volna lehetőségük Amerikába vagy Angliába áttenni az állandó székhelyüket, ez soha egy pillanatig nem jutott eszükbe. Nemcsak a minőséget, 

de a magyar mivoltjukat is szeretnék mindenáron megőrizni, 

miközben „az árnyékműfajjal úgy adjuk át a történetet, hogy az a világ bármely pontján érthető és látványos legyen korosztálytól függetlenül”.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 15. 12:14
jo hiret viszik a magyaroknak ! koszonjuk szepen !
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. november 15. 11:25
Nem véletlenül nyerték meg annakidején a Got Talentet. Csodálatosak! ( de nem lesz ebből baj,hogy nem a fosi "műsorában"léptek fel?...)
Válasz erre
5
0
SzaboGeza
2025. november 15. 11:18
Igazán szép és HIHETETLEN!!! Támogatásra erett produkció!!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!