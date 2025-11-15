Árnyékszínházzal a háború ellen – világhírű magyar társulat is fellépett a győri Háborúellenes Gyűlésen!

Teltház – óriási érdeklődés övezi a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomását
Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.
A Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomásán az Attraction Látványszínház különleges produkcióval rukkolt elő.
Óriási érdeklődés mellett startolt el a Fidesz háborúellenes rendezvénysorozatának első állomása, amelyre november 15-én került sor Győrben. A telt házas eseményen beszédet mond Orbán Viktor, és fellépett az Attraction Látványszínház is, amelynek különleges árnyékszínházi műsorai szerte a világon nagy népszerűségnek örvendenek.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktort már nagyon várják Győrben.
A társulat a 2010-es évek elején vált ismertté nemcsak a hazai, de – vagy főképp – a nemzetközi közönség számára is. A korábban a Hip Hop Boyz együttesből ismert Szűcs Zoltán által 2004-ben alapított formáció bemutatkozó fellépése a Csillag születik című hazai tehetségkutató műsorban volt, de az igazi sikert a hasonló tematikájú angol Britain’s Got Talent 2013-as szériájának a megnyerése hozta el számukra
– ők voltak az elsők, akiknek külföldről érkezett részvevőkként sikerült győzniük.
Méghozzá nem is akármilyen műsorral: a döntőben Edward Elgar Land of Hope and Glory zenéjére adták elő kétperces árnyjáték-produkciójukat, amely Nagy-Britannia utóbbi évtizedeinek történelmi eseményei, kiemelkedő politikai személyiségei és az uralkodó előtt tisztelgett. Az attrakció során megelevenedett többek között Sir Winston Churchill alakja és ikonikus mondatai, a 2012-es londoni olimpia az öt karikával és az akkori miniszterelnök David Cameron megnyitóbeszédének egy részletével, II. Erzsébet hatvanadik koronázási évfordulója, majd záróképként a brit oroszlán.
Ezután külföldi turnék sora következett. Első egész estés műsorukat 2016-ban mutatták be a London Palladium Színházban. Ezzel később Mexikóban, Dubajban és az Egyesült Államokban is turnéztak, majd két társulattal Kína legnagyobb színpadain léptek fel ötven alkalommal, show-juk a pekingi operaház repertoárjának része lett.
Az angol közönség sem felejtette el őket, 2018-ban a közönségszavazatok alapján a Britain’s Got Talent történetének legsikeresebb produkciója lett az övék, és ugyanebben az évben az Attractiont beválasztották a világ összes Got Talent produkciója közül a legjobb 15 előadó közé,
így az America’s Got Talent: The Champions műsorban is megmutathatták magukat.
Az emberek testéből alkotott árnyékképekkel elmesélt történeteikkel uralkodócsaládok, elnökök, hírességek előtt fellépő csapat tavaly a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel egész estés show-műsorával.
A társulatot a táncműfaj különböző ágait művelő előadó-művészek alkotják, akik a fizika törvényszerűségeit semmibe véve lebegnek a levegőben, tárgyakat, jeleneteket keltenek életre szavak nélkül, a zenei hangzással teljes összhangban.
Az utánpótlásukra pedig szintén nem lehet panasz: az Attraction Juniors tavaly bejutott az America's Got Talent élő show-jába Az álmok tényleg valóra válnak című árnyékszínházi előadásukkal, amely egy felnövéstörténetet mesélt el Taylor Swift zenéjére.
A társulatalapító Szűcs Zoltán egy korábbi beszélgetésben elmondta, a nemzetközi népszerűségük és annak ellenére, hogy többször is lett volna lehetőségük Amerikába vagy Angliába áttenni az állandó székhelyüket, ez soha egy pillanatig nem jutott eszükbe. Nemcsak a minőséget,
de a magyar mivoltjukat is szeretnék mindenáron megőrizni,
miközben „az árnyékműfajjal úgy adjuk át a történetet, hogy az a világ bármely pontján érthető és látványos legyen korosztálytól függetlenül”.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Percről percre Győrből. E városban tartják az első háborúellenes gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek.
Nyitókép: YouTube