Árnyékszínházzal a háború ellen – világhírű magyar társulat is fellépett a győri Háborúellenes Gyűlésen!

A társulat a 2010-es évek elején vált ismertté nemcsak a hazai, de – vagy főképp – a nemzetközi közönség számára is. A korábban a Hip Hop Boyz együttesből ismert Szűcs Zoltán által 2004-ben alapított formáció bemutatkozó fellépése a Csillag születik című hazai tehetségkutató műsorban volt, de az igazi sikert a hasonló tematikájú angol Britain’s Got Talent 2013-as szériájának a megnyerése hozta el számukra

– ők voltak az elsők, akiknek külföldről érkezett részvevőkként sikerült győzniük.

Méghozzá nem is akármilyen műsorral: a döntőben Edward Elgar Land of Hope and Glory zenéjére adták elő kétperces árnyjáték-produkciójukat, amely Nagy-Britannia utóbbi évtizedeinek történelmi eseményei, kiemelkedő politikai személyiségei és az uralkodó előtt tisztelgett. Az attrakció során megelevenedett többek között Sir Winston Churchill alakja és ikonikus mondatai, a 2012-es londoni olimpia az öt karikával és az akkori miniszterelnök David Cameron megnyitóbeszédének egy részletével, II. Erzsébet hatvanadik koronázási évfordulója, majd záróképként a brit oroszlán.