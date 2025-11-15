Az ukránok visszavágtak: letaroltak egy orosz légvédelmi bázist (Videó)

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) különleges egysége november 14-én éjszaka jelentős csapást mért az orosz légvédelmi erőkre Novorosszijszkban – számolt be az ukrán RBC.

A támadás során négy S-400 Triumf rakétaindítót és két kulcsfontosságú radart semmisítettek meg. A radarok között egy 96N6 korai előrejelző és egy 92N6 célbefogó rendszer szerepelt. Az ukrán források azt állítják, hogy a támadás egy egész légvédelmi rakétaosztályt érintett, mivel a bázison összesen körülbelül 12 indítóállás volt telepítve, ami azt jelenti, hogy további egységek is megsérülhettek.

Az SZBU és az ukrán védelmi erők drónjainak másik célpontja a stratégiai jelentőségű Novorosszijszk kikötője volt, amely az orosz olaj- és gázexport egyik kulcsfontosságú pontja.

A támadás célja nem csupán a légvédelmi rendszerek gyengítése, hanem az orosz energiaexport akadályozása is volt.

A dróntámadás következtében reggelre leállt a kikötőből indított olajexport. Ezt az orosz olajvezeték-hálózatot üzemeltető Transznyeft vállalat is megerősített. A Reuters jelentése szerint a csapás a globális olajszállítmányok mintegy 2%-át érintette, ami az árak emelkedéséhez vezetett a világpiacon. A művelet így egyszerre gyengítette az orosz légvédelmet és okozott rövid távú gazdasági zavarokat.