szombat
orosz-ukrán háború drón gázexport olajexport

Az ukránok visszavágtak: letaroltak egy orosz légvédelmi bázist (Videó)

2025. november 15. 18:45

A támadás következtében leállt az olajexport az orosz Novorosszijszk kikőjéjében.

2025. november 15. 18:45
null

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) különleges egysége november 14-én éjszaka jelentős csapást mért az orosz légvédelmi erőkre Novorosszijszkban – számolt be az ukrán RBC.

A támadás során négy S-400 Triumf rakétaindítót és két kulcsfontosságú radart semmisítettek meg. A radarok között egy 96N6 korai előrejelző és egy 92N6 célbefogó rendszer szerepelt. Az ukrán források azt állítják, hogy a támadás egy egész légvédelmi rakétaosztályt érintett, mivel a bázison összesen körülbelül 12 indítóállás volt telepítve, ami azt jelenti, hogy további egységek is megsérülhettek.

Az SZBU és az ukrán védelmi erők drónjainak másik célpontja a stratégiai jelentőségű Novorosszijszk kikötője volt, amely az orosz olaj- és gázexport egyik kulcsfontosságú pontja.

 A támadás célja nem csupán a légvédelmi rendszerek gyengítése, hanem az orosz energiaexport akadályozása is volt.

A dróntámadás következtében reggelre leállt a kikötőből indított olajexport. Ezt az orosz olajvezeték-hálózatot üzemeltető Transznyeft vállalat is megerősített. A Reuters jelentése szerint a csapás a globális olajszállítmányok mintegy 2%-át érintette, ami az árak emelkedéséhez vezetett a világpiacon. A művelet így egyszerre gyengítette az orosz légvédelmet és okozott rövid távú gazdasági zavarokat.

A látványos támadásról készült felvételt több felhasználó is megosztotta az X közösségi oldalon.

Nyitókép: LUCIE GODEAU / AFP

kiss.istvan770
2025. november 15. 20:30
"Az ukránok visszavágtak: letaroltak egy orosz légvédelmi bázist" rt.com: "Több mint 60 ukrán drón támadt civil épületeket és egy olajfinomítót a Krasznodari területhez tartozó Novorosszijszk dél-oroszországi kikötővárosban pénteken – jelentették a helyi hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium eközben közölte, hogy légvédelme az éjszaka folyamán 66 ukrán drónt fogott el, amelyek a régiót vették célba, és további 59-et a Fekete-tenger felett. Veniamin Kondratyev helyi kormányzó szerint Novorosszijszkot sújtotta a legjobban a támadás. A lelőtt drónok törmelékei legalább négy lakóépületet és két magánházat rongáltak meg – mondta Kondratyev, hozzátéve, hogy egy ember megsérült és kórházba került." A "letarolt" légvédelmi bázis mégis működött.😛
Hobby024
2025. november 15. 20:13
Hetekkel ezelőtt Dr. Resperger István ezredes, egyetemi tanár elmondta, hogy ezeket a fokozottan védett objektumokat az USA műholdas felderítése nélkül lehetetlen lenne támadni. Tökéletesen tudják ezt az oroszok is. Ennyit a békegalamb világbékét elhozó tevékenységéről. Lehet itt szopkodni a vén gazembert, ő a háború legnagyobb szponzora, mert tudja, hogy az igazi ellenség Kína és az oroszok Kína proxijai. A háború menetén ez nem változtat. Ukrajna a végnapjait éli. A kérdés az oroszok a mosógépmotorral a 2. világháborús motorjaikról mikor basznak oda.
nogradi
2025. november 15. 20:07
Trump katonái voltak.
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 20:01
Erről ennyit. Vajon mi lesz az oroszok reakciója? Megtorlásul lebombáznak néhány civilt?
