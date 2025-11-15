Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Timur Mindics Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Tovább gyűrűzik a botrány Ukrajnában: nemcsak az energetika területén garázdálkodott a háborús maffia

2025. november 15. 19:10

A háborús maffia évek óta befolyásolta a kormányzati pozíciók betöltését, az energia- és fegyverprojekteket, sőt egyes hírszerzési műveleteket is.

2025. november 15. 19:10
null

A zn.ua portál szerint a háborús maffia hálózata jóval túlnyúlik az energetikán: érinti a miniszteri kinevezéseket, a fegyverüzleteket és akár a titkosszolgálatok működését is. A kiszivárgott „Mindics-hangfelvételek” leleplezték, hogy Zelenszkij bizalmasa, Timur Mindics és köre – miniszterekkel és állami vállalatvezetők közreműködésével – több százmilliós korrupciós rendszert épített ki az Energoatom és más kulcsfontosságú területek körül.

Mindics a razziák előtt Izraelbe menekült, ami arra utal, hogy a hatóságokon belülről valaki figyelmeztethette. A nyilvánosságra került részletek tanúsága szerint

a háborús maffia évek óta befolyásolta a kormányzati pozíciók betöltését, az energia- és fegyverprojekteket, sőt egyes hírszerzési műveleteket is.

 A szakértők szerint, ami eddig kiderült, csupán a jéghegy csúcsát jelentik, és arra számítanak, hogy további ügyek fognak nyilvánosságra kerülni.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. november 15. 20:02
Mindics előrement villát venni Zselének
Válasz erre
0
0
Palmoilfree
2025. november 15. 20:01
Én ezt nem hiszem el! Orosz propaganda.
Válasz erre
0
0
pollip
2025. november 15. 20:01
Továbbra is kell támogatni őket, hogy vissza oszthassanak. Más magyarázat nincs, amiért ukrán emberek halálát követelik, csak a saját zsebük!
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. november 15. 19:25
Mi ebben az új infó?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!