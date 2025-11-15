Tovább gyűrűzik a botrány Ukrajnában: nemcsak az energetika területén garázdálkodott a háborús maffia

A zn.ua portál szerint a háborús maffia hálózata jóval túlnyúlik az energetikán: érinti a miniszteri kinevezéseket, a fegyverüzleteket és akár a titkosszolgálatok működését is. A kiszivárgott „Mindics-hangfelvételek” leleplezték, hogy Zelenszkij bizalmasa, Timur Mindics és köre – miniszterekkel és állami vállalatvezetők közreműködésével – több százmilliós korrupciós rendszert épített ki az Energoatom és más kulcsfontosságú területek körül.

Mindics a razziák előtt Izraelbe menekült, ami arra utal, hogy a hatóságokon belülről valaki figyelmeztethette. A nyilvánosságra került részletek tanúsága szerint

a háborús maffia évek óta befolyásolta a kormányzati pozíciók betöltését, az energia- és fegyverprojekteket, sőt egyes hírszerzési műveleteket is.

A szakértők szerint, ami eddig kiderült, csupán a jéghegy csúcsát jelentik, és arra számítanak, hogy további ügyek fognak nyilvánosságra kerülni.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP