Különleges videót osztott meg Orbán Viktor

– írta a videóhoz, amelyben többek között Curtis, Görbicz Anita, Nacsa Olivér és Szabó Zsófi is feltűnik. De szóba kerül az is, milyen emléket hagyott maga után Orbán Viktor, amikor 1992-ben a településen járt.

Míg Orbán Viktort a videó tanúsága szerint örömmel fogadták a helyiek, az aznap szintén a városba érkező Magyar Péterékre nem sokan voltak kíváncsiak. A 24.hu beszámolója szerint többen hazamentek a Tisza-vezér beszéde közben, aki a város egyik kisebb terén szólalt fel. De a jelenlévőknek sem örülhetett maradéktalanul, egy bekiabáló „jellemtelen hazaárulónak” nevezte.