Különleges videót osztott meg Orbán Viktor

2025. november 15. 20:05

Így telt a háborúellenes gyűlés országjárásának első találkozója.

2025. november 15. 20:05
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásának első állomása Győrben volt, ahol a miniszterelnök is felszólalt, és a DPK-k több ismert arca is feltűnt a rendezvényen.

A találkozó után Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg egy rövid összefoglaló videót, amelyben bemutatta, hogyan telt ez az egy nap.

Less be a kulisszák mögé” 

– írta a videóhoz, amelyben többek között Curtis, Görbicz Anita, Nacsa Olivér és Szabó Zsófi is feltűnik. De szóba kerül az is, milyen emléket hagyott maga után Orbán Viktor, amikor 1992-ben a településen járt.

Míg Orbán Viktort a videó tanúsága szerint örömmel fogadták a helyiek, az aznap szintén a városba érkező Magyar Péterékre nem sokan voltak kíváncsiak. A 24.hu beszámolója szerint többen hazamentek a Tisza-vezér beszéde közben, aki a város egyik kisebb terén szólalt fel. De a jelenlévőknek sem örülhetett maradéktalanul, egy bekiabáló „jellemtelen hazaárulónak” nevezte.

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 20:41
hernadvolgyi-2adadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 15. 20:40 De a "sötét fejed" nem zavar? Írja a szektás, aki sötétben él. Olyan vicces vagy. :)
Titi
2025. november 15. 20:39
Savanyú a szőlő? A jellemtelen hazaáruló macskajancsi mindent összeugat, csak a lényegről nem mond semmit. Már csak ismételgeti magát, egyre kevesebben kínozzák magukat azzal, hogy a hülye monológjait hallgassák. Hiába reménykedtek, a poloska nem lesz miniszterelnök, csak még nem fogta fel.
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 20:38
hernadvolgyi-2adadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 15. 20:36 Neked sötét van álandóan. "Álandóan". Még írni sem tudsz helyesen, te nagy magyar bunkó.🤣 "Mimagyarok", ugyebár. Krumplin vett szavazattal.
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 20:29
hernadvolgyi-2 2025. november 15. 20:27 adadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 15. 20:14 " Normális ember kiélvezi a szabad szombatot, a marhája meg elmegy politikai gyűlésre." Te mit csinálsz marhája a Mandin állandóan? Kössz, már voltam kint a mai napon, jól éreztem magam, kihasználtam a szombatot. De tudod már besötétedett, most már bent vagyok. Lehet te ilyenkor az anyukád futtatod kint a sarkon, de valaki bent élvezi ki a hideg őszi estéket. :)
