Hogyan formálja a digitális tér a politikát? Gulyás Virág - Morgan Muchnick interjú az Egyesült Államokból!

A veterán washingtoni lobbista, Morgan Muchnick Gulyás Virággal beszélgetve elemzi a mai politikai polarizáció mélyebb okait, a közösségi média radikalizáló hatását, valamint a Z generáció növekvő befolyását a társadalmi és politikai életben.

Az interjú rávilágít, hogy a digitális világ miként torzíthatja a politikai valóságot, és miért válhat elfogadhatóvá bizonyos fiatalok számára a politikai erőszak gondolata.

Muchnick kitér arra is, hogy az amerikai közbeszéd gyakran leegyszerűsíti Magyarország és Orbán Viktor szerepét, miközben Közép-Európa sajátos és fontos perspektívát képvisel a globális politikában. A beszélgetés hangsúlyozza: a világ túl összetett a fekete-fehér narratívákhoz, ezért a párbeszéd, a kontextus feltárása és a valós megoldások keresése most fontosabb, mint valaha.

A teljes interjú megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.