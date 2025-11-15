Nyomoz a rendőrség az ATV műsorvezetőjének ügyében – egy valamit már visszaszereztek

Az ATV műsorvezetője, Szöllősi Györgyi pénteken közel két hónap után először posztolt saját Facebook-oldalán, miután feltörték az összes közösségi oldalát.

Egyelőre még én sem tudom pontosan, hogy mi is történt, egy biztos: feltörték a közösségi oldalaimat, átjutottak a kétlépcsős!! azonosítási rendszeren is”

– írja pénteki bejegyzésben, amelyből az is kiderül, hogy az Instagram-oldalát is sikerült visszaszereznie, így ismét tudja használni a közösségi médiát.

Követőivel azt is megosztotta, hogy egy kollégájának köszönhetően sikerült kideríteni, miket posztoltak a nevében, amely bejegyzések miatt a META azonnal letiltotta, majd törölte is az oldalakat.