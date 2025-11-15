Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Facebook ATV Instagram Szöllősi Györgyi

Nyomoz a rendőrség az ATV műsorvezetőjének ügyében – egy valamit már visszaszereztek

2025. november 15. 20:19

„Egyelőre még én sem tudom pontosan, hogy mi is történt” – mondta.

2025. november 15. 20:19
null

Az ATV műsorvezetője, Szöllősi Györgyi pénteken közel két hónap után először posztolt saját Facebook-oldalán, miután feltörték az összes közösségi oldalát.

Egyelőre még én sem tudom pontosan, hogy mi is történt, egy biztos: feltörték a közösségi oldalaimat, átjutottak a kétlépcsős!! azonosítási rendszeren is” 

– írja pénteki bejegyzésben, amelyből az is kiderül, hogy az Instagram-oldalát is sikerült visszaszereznie, így ismét tudja használni a közösségi médiát.

Követőivel azt is megosztotta, hogy egy kollégájának köszönhetően sikerült kideríteni, miket posztoltak a nevében, amely bejegyzések miatt a META azonnal letiltotta, majd törölte is az oldalakat. 

A feljelentés megtörtént, a nyomozás folyik, az oldalaimat pedig visszakaptam egy ideje. Remélhetőleg maradok is, bár garantálni semmit sem tudok, ahogyan a történtek mutatják”

 – írta.

Nyitókép: atv.hu

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. november 15. 20:49
Tóni?!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 15. 20:49
Simicska egyik árvája...Hír tévé----aTvhuuuuuuuuuuuu
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 15. 20:32
Kétfaktoros azonosításra nem, csak árulásra volt tehetség?
Válasz erre
2
0
Stingary76
2025. november 15. 20:32
"nogradi 2025. november 15. 20:22" Te is bazdmeg, inkább foglalkoznál mandiner kommentelés helyett a Tisza szigeteddel!!! Minden nap itt pofázol reggeltől estig, ahelyett, hogy a szigeteden agitálnád a NÉPET.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!