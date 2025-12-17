Ft
politikus metropol épület fővárosi kormányhivatal facebook tordai bence párbeszéd

Tordai Bencén röhög az internet népe, futótűzként terjed a neten a legújabb agymenése

2025. december 17. 07:06

A hatóság szerint a helyzet továbbra is egyértelmű, Tordai Bence eddigi lépései pedig csupán az időhúzást szolgálták.

2025. december 17. 07:06
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ezúttal a Facebook oldalán tett közzé egy vérlázító, az irritáló személyiségéhez tökéletesen passzoló bejegyzést:

»Rendben van, Viktor bácsi, akkor tessék szépen letenni a lantot! Nincs semmi baj, innen majd csinálják azok, akikben nemcsak erő van, de jószándék és tisztesség is...«

Tordai és a tisztesség...

A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének villaügyét 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta: Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt. Az ellenzéki politikus ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult. 2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai Bence erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok.

Friss hír: Az ellenzéki politikus jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát. A hatóság szerint a helyzet továbbra is egyértelmű, Tordai Bence eddigi lépései pedig csupán az időhúzást szolgálták.

Ezt a szemtelen az álszent viselkedést, hogy még ezek után Tordainak van képe tisztességről szövegelni, már nem veszik be az emberek.”

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

billysparks
2025. december 17. 07:39
Tordai a liberális etika szerint tisztességesnek számít.
Válasz erre
0
0
justiceforhungary
2025. december 17. 07:38
sátánfajzat
Válasz erre
1
0
RasPutin
2025. december 17. 07:31
gullwing 2025. december 17. 07:26 a bíróság új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát Tudod mit jelent ez cigány? Nem? Hát azt hogy a bukott Sára ráüti a pecsétet. ENGEDÉLYEZVE.
Válasz erre
0
1
gullwing
2025. december 17. 07:26
a bíróság új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát A lényeg a kiértesítéseket nem tartotta megfelelőnek a bíróság... Úgy hogy a szardarab háza előtt a buldózerek már túráztatják a motorokat...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!