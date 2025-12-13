„A számom tudod!” – Így „udvarol” Tordai Bence Magyar Péter jelöltjének

Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa arról számolt be közösségi oldalán, hogy november vége óta igyekszik elérni Koncz Áront, a Tisza Párt budai jelöltjét, aki sorra ignorálja a megkereséseit. Ennek bizonyítékaként egy képernyőfotót is csatolt a bejegyzéséhez.

Mint fogalmazott, arról szeretett volna szót váltani Magyar Péter emberével, hogy miként tudnák a sok száz helyi önkéntes, tiszás és Budai Zöld aktivisták energiáit a kormányváltás érdekében a lehető legjobban hasznosítani.