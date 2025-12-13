Ft
politikus tisza párt magyar péter tordai bence párbeszéd buda választás

„A számom tudod!” – Így „udvarol” Tordai Bence Magyar Péter jelöltjének

2025. december 13. 13:21

November óta udvarol a párbeszédes a tiszásnak. Csak egy kávét akar...

2025. december 13. 13:21
null

Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa arról számolt be közösségi oldalán, hogy november vége óta igyekszik elérni Koncz Áront, a Tisza Párt budai jelöltjét, aki sorra ignorálja a megkereséseit. Ennek bizonyítékaként egy képernyőfotót is csatolt a bejegyzéséhez.

Mint fogalmazott, arról szeretett volna szót váltani Magyar Péter emberével, hogy miként tudnák a sok száz helyi önkéntes, tiszás és Budai Zöld aktivisták energiáit a kormányváltás érdekében a lehető legjobban hasznosítani.

„Azt javasoltam, hogy ne a budai fideszes jelölt 20 százalékos támogatottságát faragjuk még lejjebb, és ne is egymással versengjünk, hanem inkább billegő vidéki körzeteket hódítsunk el az állampárttól” – írta Tordai.

A politikus bejegyzésében kiemelte, hogy nem magánemberként kereste meg a képviselőjelöltet, hanem mint Buda megválasztott országgyűlési képviselője. „Áron! Nem engem veszel semmibe, hanem egy olyan demokratikus intézménynek nem adod meg a tiszteletet, ami rengeteg választó – jelen esetben 30 ezer budai polgár – kinyilvánított akaratából nyeri a legitimitását” – húzta alá. 

Tordai Bence ezután szembesítette Konczot azzal, hogy még alig ismerik abban a körzetben, ahol a tavasszal versenybe száll a parlamenti helyért.

 „Most válik el, hogy milyen képet alakítasz ki magadról. Ha azt gondolod, hogy itt, Budán a választók majd nagyra értékelik az ignoráns viselkedést és a demokrácia iránti tisztelet hiányát, lelked rajta” – írta.

„De én mégiscsak azt javaslom, hogy próbáld meg az európai utat járni, és jelezz végre vissza egy tiszteletteljes és konstruktív javaslatra. A számomat tudod” – zárta a posztját a képviselő.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

