„A számom tudod!” – Így „udvarol” Tordai Bence Magyar Péter jelöltjének

Ölre mentek a tiszások: viszály alakult ki a pártban – belső ellenség bujkálhat Magyar Péter köreiben
Összekapott a vesztes és a győztes tiszás jelölt.
November óta udvarol a párbeszédes a tiszásnak. Csak egy kávét akar...
Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa arról számolt be közösségi oldalán, hogy november vége óta igyekszik elérni Koncz Áront, a Tisza Párt budai jelöltjét, aki sorra ignorálja a megkereséseit. Ennek bizonyítékaként egy képernyőfotót is csatolt a bejegyzéséhez.
Mint fogalmazott, arról szeretett volna szót váltani Magyar Péter emberével, hogy miként tudnák a sok száz helyi önkéntes, tiszás és Budai Zöld aktivisták energiáit a kormányváltás érdekében a lehető legjobban hasznosítani.
„Azt javasoltam, hogy ne a budai fideszes jelölt 20 százalékos támogatottságát faragjuk még lejjebb, és ne is egymással versengjünk, hanem inkább billegő vidéki körzeteket hódítsunk el az állampárttól” – írta Tordai.
A politikus bejegyzésében kiemelte, hogy nem magánemberként kereste meg a képviselőjelöltet, hanem mint Buda megválasztott országgyűlési képviselője. „Áron! Nem engem veszel semmibe, hanem egy olyan demokratikus intézménynek nem adod meg a tiszteletet, ami rengeteg választó – jelen esetben 30 ezer budai polgár – kinyilvánított akaratából nyeri a legitimitását” – húzta alá.
Tordai Bence ezután szembesítette Konczot azzal, hogy még alig ismerik abban a körzetben, ahol a tavasszal versenybe száll a parlamenti helyért.
„Most válik el, hogy milyen képet alakítasz ki magadról. Ha azt gondolod, hogy itt, Budán a választók majd nagyra értékelik az ignoráns viselkedést és a demokrácia iránti tisztelet hiányát, lelked rajta” – írta.
„De én mégiscsak azt javaslom, hogy próbáld meg az európai utat járni, és jelezz végre vissza egy tiszteletteljes és konstruktív javaslatra. A számomat tudod” – zárta a posztját a képviselő.
