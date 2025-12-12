Ölre mentek a tiszások: viszály alakult ki a pártban – belső ellenség bujkálhat Magyar Péter köreiben

Ezt követően a párt országos vezetésének is üzent: „De rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak” – írta. A mondat sokak értelmezése szerint arra utalhat, hogy Páger Krisztina megkísérelheti belső eszközökkel ellehetetleníteni Bárkányi indulását.

A portál cikke szerint a két jelölt közötti konfliktus nem újkeletű. Korábban Bárkányi egy zárt rendezvényen élesen bírálta Págert, és erről felvétel is készült. Az eredmény kihirdetésekor pedig úgy fogalmazott: „Most elvertünk egy fideszest”.

Többen meglepetéssel fogadták, hogy egy pártbéli jelölt ilyen jelzőt használ egy saját színekben induló társára, és többen jelezték is, hogy ezek után nem kívánják támogatni Bárkányit.