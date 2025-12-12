Ft
tisza párt magyar péter csongrád - csanád vármegye bárkányi benc páger krisztina

Ölre mentek a tiszások: viszály alakult ki a pártban – belső ellenség bujkálhat Magyar Péter köreiben

2025. december 12. 10:24

Összekapott a vesztes és a győztes tiszás jelölt.

2025. december 12. 10:24
null

Feszültségek alakultak ki a Tisza Párt helyi közösségében az előválasztási folyamat körül felmerült visszaélési vádak miatt. Ezúttal Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú egyéni körzetében éleződött ki a helyzet, ahol a vesztes jelölt, Páger Krisztina nyilvánosan bírálta a győztest, Bárkányi Bencét, és jelezte, hogy akár akadályozná is a hivatalos indulását az áprilisi választáson.

A Cs3.hu beszámolója szerint Páger egy erősen kritikus Facebook-kommentben vonta kétségbe az előválasztás tisztaságát.

Forrás: képernyőkép / Facebook

Úgy fogalmazott, hogy Bárkányi ellenségként tekintett rá, illetve azt állította, hogy ellenfele a kampány során tisztességtelen, „mocskos, kommunista” módszerekkel próbálta lejáratni az eddigi munkáját.

Páger szerint a győztes egy gyengébb jelölt, akit nem a párt valódi szimpatizánsai, hanem fideszes és régi baloldali szavazók segítettek győzelemhez.

Ezt követően a párt országos vezetésének is üzent: „De rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak” – írta. A mondat sokak értelmezése szerint arra utalhat, hogy Páger Krisztina megkísérelheti belső eszközökkel ellehetetleníteni Bárkányi indulását.

A portál cikke szerint a két jelölt közötti konfliktus nem újkeletű. Korábban Bárkányi egy zárt rendezvényen élesen bírálta Págert, és erről felvétel is készült. Az eredmény kihirdetésekor pedig úgy fogalmazott: „Most elvertünk egy fideszest”.

Többen meglepetéssel fogadták, hogy egy pártbéli jelölt ilyen jelzőt használ egy saját színekben induló társára, és többen jelezték is, hogy ezek után nem kívánják támogatni Bárkányit.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

