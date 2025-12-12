Ölre mentek a tiszások: viszály alakult ki a pártban – belső ellenség bujkálhat Magyar Péter köreiben

Kisállat-adó: a Tisza párt terve mindenkinek ártana – mutatjuk, miért
Összekapott a vesztes és a győztes tiszás jelölt.
Feszültségek alakultak ki a Tisza Párt helyi közösségében az előválasztási folyamat körül felmerült visszaélési vádak miatt. Ezúttal Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú egyéni körzetében éleződött ki a helyzet, ahol a vesztes jelölt, Páger Krisztina nyilvánosan bírálta a győztest, Bárkányi Bencét, és jelezte, hogy akár akadályozná is a hivatalos indulását az áprilisi választáson.
A Cs3.hu beszámolója szerint Páger egy erősen kritikus Facebook-kommentben vonta kétségbe az előválasztás tisztaságát.
Úgy fogalmazott, hogy Bárkányi ellenségként tekintett rá, illetve azt állította, hogy ellenfele a kampány során tisztességtelen, „mocskos, kommunista” módszerekkel próbálta lejáratni az eddigi munkáját.
Páger szerint a győztes egy gyengébb jelölt, akit nem a párt valódi szimpatizánsai, hanem fideszes és régi baloldali szavazók segítettek győzelemhez.
Ezt követően a párt országos vezetésének is üzent: „De rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak” – írta. A mondat sokak értelmezése szerint arra utalhat, hogy Páger Krisztina megkísérelheti belső eszközökkel ellehetetleníteni Bárkányi indulását.
A portál cikke szerint a két jelölt közötti konfliktus nem újkeletű. Korábban Bárkányi egy zárt rendezvényen élesen bírálta Págert, és erről felvétel is készült. Az eredmény kihirdetésekor pedig úgy fogalmazott: „Most elvertünk egy fideszest”.
Többen meglepetéssel fogadták, hogy egy pártbéli jelölt ilyen jelzőt használ egy saját színekben induló társára, és többen jelezték is, hogy ezek után nem kívánják támogatni Bárkányit.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
