Kisállat-adó: a Tisza párt terve mindenkinek ártana – mutatjuk, miért

A dokumentumok szerint alapvetően arról lenne szó, hogy minden kutya és macska tulajdonosnak évi 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes kedvence után. Egy bőr lehúzása azonban nem volt elég a Tisza szakértőinek, ezért, amennyiben Magyar Péter kerülne hatalomra bónuszként 4%+2%-os extra adót is fizethetnénk kedvenceink termékei után, mint például a kutya- és macsakatáp, jutalomfalat, alom, kutyapelenka, bútorok, póráz stb. De ezzel még mindig nincs vége a megszorításoknak ugyanis a tervezet számos szankciót is kilátásba helyez arra az esetre, ha valaki nem adózna önként vagy a kedvence elszökne.

Az adóbevallás és a bejelentési kötelezettség („pl. elhullás be nem jelentése”) elmulasztását 100-500 ezer forintos bírsággal sújtanák, az elkóborolt állatok után pedig napi 8000 forintos „tartásdíjat” számolna fel Magyar Péter kisállat-adó hivatala. A tenyésztőkre, menhelyekre és állatorvosokra még ennél is keményebb szankciók várnának, ők 200 ezer és 2 millió forint közötti bírságokra és engedélyük bevonására számíthatnak, amennyiben megszegik az új szabályokat.

Mivel indokolják az új sarcot?

A szakértői anyag a balliberális módszertan szerint számos nemzetközi példát és jógyakorlatot (belpesti nyelven best practise) felsorol, amikkel a szerző igyekezett alátámasztani – de legalábbis nyugatra mutogatni és az ottani adókkal védeni – az újfajta lehúzást.

Az már csak a szerző képességeiről árulkodik, hogy pont olyan példákat sikerült találnia (Németország, Ausztria, Hollandia) ahol vagy nem az állam – hanem az önkormányzat – veti ki az adót, vagy pedig nincs adó (Dánia, Norvégia, Svédország) csak kötelező biztosítás.