„A Budapest Central European Fashion Week neve mára fogalommá vált” – Jakab Zsófia a Mandinernek (GALÉRIA)

Évente két alkalommal rendezik meg a Budapest Central European Fashion Weeket (BCEFW), amely a hazai és közép-európai divatszcéna kiemelkedő tervezőinek nyújt bemutatkozási platformot. A 16. alkalommal, szeptember első hetében megrendezett eseményen több mint hetven magyar és harminc régiós alkotó mutatta be 2026-os tavaszi–nyári kollekcióját. A divathétre tizenöt országból érkeztek nemzetközi szakemberek és a média képviselői, a programokat pedig rekordszámú, hétezer látogató követte figyelemmel.

Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója a Mandinernek kijelentette, a divathét az elmúlt években komplex, széles közönséget megszólító rendezvénnyé nőtte ki magát / Fotó: MTI/Kovács Attila

„Szezonról szezonra igyekszünk felülmúlni a korábbi rendezvényeket, és ez a törekvés a 16. Budapest Central European Fashion Week során is egyértelműen visszatükröződött mind a látogatói érdeklődésben, mind a divatbemutatók és a résztvevő tervezők számában.

Az egyhetes esemény közel hétezer látogatót vonzott, és huszonhét divatbemutatónak biztosított helyszínt”

– emelte ki a Mandinernek Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.