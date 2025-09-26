„A Budapest Central European Fashion Week neve mára fogalommá vált” – Jakab Zsófia a Mandinernek (GALÉRIA)

Régiós vezető szerepre tör Magyarország a divatipar területén
Felfokozott volt az érdeklődés a magyar fashion week iránt.
Több mint hetven magyar és harminc régiós tervező mutatta be a 16 alkalommal megrendezett Budapest Central European Fashion Weeken a munkáit. A divathét felépítéséről, az eddigi eredményekről és a jövőbeli tervekről is kérdeztük Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját, miniszteri biztost.
Évente két alkalommal rendezik meg a Budapest Central European Fashion Weeket (BCEFW), amely a hazai és közép-európai divatszcéna kiemelkedő tervezőinek nyújt bemutatkozási platformot. A 16. alkalommal, szeptember első hetében megrendezett eseményen több mint hetven magyar és harminc régiós alkotó mutatta be 2026-os tavaszi–nyári kollekcióját. A divathétre tizenöt országból érkeztek nemzetközi szakemberek és a média képviselői, a programokat pedig rekordszámú, hétezer látogató követte figyelemmel.
„Szezonról szezonra igyekszünk felülmúlni a korábbi rendezvényeket, és ez a törekvés a 16. Budapest Central European Fashion Week során is egyértelműen visszatükröződött mind a látogatói érdeklődésben, mind a divatbemutatók és a résztvevő tervezők számában.
Az egyhetes esemény közel hétezer látogatót vonzott, és huszonhét divatbemutatónak biztosított helyszínt”
– emelte ki a Mandinernek Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.
Jakab Zsófia a Budapest Central European Fashion Week felépítéséről is beszélt. „Hétfőtől vasárnapig zajlanak a side eventek, amelyekre a divatipar szereplői pályázat útján jelentkezhetnek, és ezek felkerülnek a hivatalos eseménynaptárba. 2025 őszén 56 program valósult meg Budapest több kerületében – ez minden eddiginél magasabb szám volt”.
A központi események pénteken, szombaton és vasárnap zajlottak a Millenárison, amely az Apollo Galériával kiegészülve idén is a divathét fő helyszíne volt. A hétvégi programok a fiatal tehetségek és tervezők bemutatkozására helyezték a hangsúlyt. A Nemzeti Táncszínház területén,
a Fashion HUB-ban folyamatosan váltották egymást a kerekasztal-beszélgetések, workshopok és előadások.
„Itt a tervezők kisebb darabszámú kollekcióikat is bemutathatták, emellett a nagyközönség számára is nyitott, inspiratív eseménytérként működött. A programkínálat kifejezetten arra törekedett, hogy minden érdeklődő találjon benne személyes kötődési pontot a divat világához” – húzta alá a miniszteri biztos.
Az MDDÜ vezérigazgatója hozzátette, hogy bár a divatbemutatók és a catwalk show-k elsősorban a szakma képviselőinek és közönségüknek szólnak, a kiemelt eseményeken a legjelentősebb nemzetközi divatsajtó és számos meghívott vendég is jelen van.
„A Budapest Central European Fashion Week az elmúlt években komplex, széles közönséget megszólító rendezvénnyé nőtte ki magát, amely lehetőséget teremt arra, hogy a magyar divatszcéna bekapcsolódjon a nemzetközi vérkeringésbe. Erre különösen büszkék vagyunk. Idén
és az együttműködések révén mi is jelen leszünk partnereink hasonló eseményein” – hangsúlyozta Jakab Zsófia.
A szezon kiemelt újdonsága volt, hogy két meghatározó, kreatívipari képzést nyújtó felsőoktatási intézmény is a BCEFW programjához kapcsolódva mutatta be diplomakollekcióját. A Budapesti Metropolitan Egyetem végzősei a Magyar Nemzeti Múzeum impozáns tereiben, míg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói saját kampuszukon adtak átfogó képet kortárs gondolkodásmódjukról és formanyelvükről.
Jakab Zsófia ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy régóta céljuk volt olyan felsőoktatási intézményekkel együttműködést kialakítani, amelyekben hangsúlyos szerepet kap a kreatívipari képzés.
„Már jó ideje szerettük volna, hogy az egyetemek és a piaci szereplők felismerjék rendezvényeink – elsősorban a BCEFW – jelentőségét, és ez mostanra valósult meg. Az ilyen partnerségek hosszú távon kölcsönösen előnyös együttműködéseket eredményezhetnek. Az ügynökség támogatja az egyetemeket médiajelenléttel, valamint még nagyobb hazai és nemzetközi láthatóság biztosításával.
Már most látunk olyan példákat, amikor egy-egy bemutató nemzetközi együttműködéseket generált”
– fogalmazott.
A vezérigazgató hozzátette, hogy mindkét egyetem bemutatója telt házzal zajlott, ami egyértelműen jelzi a fiatal tervezők iránti növekvő érdeklődést. „Már megkezdtük az egyeztetéseket a következő időszakról, és bízom benne, hogy ehhez a kezdeményezéshez más intézmények is csatlakoznak majd” –hangsúlyozta.
Elhangzott az is, hogy
a Budapest Central European Fashion Week neve mára a régió divatiparában fogalommá vált.
A résztvevők nemcsak inspirációval, hanem kiemelkedő minőségű fotó- és videóanyaggal távoznak, amelyek a legrangosabb nemzetközi médiumok – köztük a külföldi Vogue és ELLE kiadások – platformjain is visszaköszönnek.
„Idén vendégeink között üdvözölhettük többek között a WWD-t, a METAL Magazine-t, a 10Magazine USA-t, valamint a cseh Harper’s Bazaar-t is” – sorolta Jakab Zsófia.
Arra a kérdésre, hogy a fiatal tervezők inkább a hagyományos formavilághoz nyúlnak vissza, vagy az innovatív megközelítéseket részesítik előnyben, a vezérigazgató úgy fogalmazott: a magyar tervezők sokoldalúsága az, amely igazán meghatározza a hazai divatszcénát.
Általánosítani nem lehet, hiszen szinte minden alkotó valamilyen módon merít a hagyományokból.
Hogy ezt közvetlen ábrázolásmóddal teszik, vagy például építészeti stílusokból kölcsönöznek motívumokat, amelyek visszaköszönnek a kollekcióban, mindig egyéni döntés kérdése.”
Hangsúlyozta, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség egyik legfontosabb feladata a hazai tervezők sokszínűségének bemutatása, valamint annak elősegítése, hogy alkotásaik minél szélesebb közönséghez jussanak el.
„A hazai gyártás kellően erős ahhoz, hogy kiváló minőségű termékek készüljenek, így a magyar divat- és kreatívipar stabilizációja az Ügynökség egyik legfontosabb stratégiai pillére. Öröm látni, hogy a különböző szakmai eseményeken egyre többen jelennek meg hazai tervezők ruháiban és kiegészítőiben, és mind többen választják tudatosan a magyar termékeket” – emelte ki.
A vezérigazgató hozzátette, hogy a Budapest Central European Fashion Week lezárását követően az Ügynökség fókusza azonnal a Budapest Design Weekre irányul, amely október 8. és 19. között zajlik. A programsorozathoz kilenc vidéki város is csatlakozik, központi helyszíne pedig a Budai Várban megrendezett 360 Design Budapest kiállítás lesz. Az idei tematikában kiemelt szerepet kap a formatervezés és a lakberendezés.
A Budapest Central European Fashion Week fotóiból készült galériánkat alább tekintheti meg:
Nyitókép: Hungarian Fashion & Design Agency Facebook-oldala