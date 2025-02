Régiós vezető szerepre tör Magyarország a divatipar területén

Zoób Kati kreációi is nagy sikert arattak. Fotó: Holecz Endre

Azt is elmondta, a vasárnap zárult fashion weeken csaknem ötven divattervező mutatkozott be három nap alatt és ebből húsz külföldi tervező volt, ami jól mutatja az esemény nemzetköziségét.

„A vasárnap zárult, 15. alkalommal megrendezett fashion weeken kis túlzással tálcán kínáltuk a hazai és nemzetközi vendégeknek a magyar és a régiós országok kiemelkedő tervezőit, tapintható volt a felfokozott érdeklődés”

– folytatta Jakab Zsófia. Ami tény, a 21 országban megjelenő Vouge divat- és életstílus magazin több régiós főszerkesztője is képviseltette magát, de jöttek újságírók Angliából és Dél-Koreából is. Nem mellékes az sem, az úgynevezett buyerek (akik piacra viszik az adott országban a kreációkat) is szép számmal regisztráltak, érkezett cég Olaszországból, Németországból, Svájcból, Kínából, Görögországból és Marokkóból is.

Jakab Zsófia az esemény kapcsán megerősítette, hogy a magyar tervezők jó úton járnak és az iparágon belüli trendek is kedveznek nekik,

hiszen a világpiacon egyre több helyen keresik az egyedi, unikális, magas minőségű márkákat, olyan kreációkat, amelyek nem jönnek szembe a viselőjével az utcán.