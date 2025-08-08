Bemegy jövőre egy közalkalmazott a bankba, vesz egy 25 milliós lakást és havi 11 ezer forintot fizet érte

Ez pedig már egy 20 millió forintos hitelnél is látványos. Tehát, ha például egy kisebb városban reális esetet nézve: egy 25 millió forintos lakás vásárlásánál, ötmillió forint önerő mellé felvett 20 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitel törlesztőrészlete körülbelül 95 ezer forint lenne.

Ha ebből kivonjuk a közalkalmazotti állami támogatást, akkor mindössze alig 11 ezer forintot kell fizetni havonta törlesztőrészletre.

De ugyanez a 30 millió forintnyi hitelnél, 59 ezerre, 40 milliónál 107 ezerre, 50 milliónyi hitelnél pedig 237 ezer forint helyett 154 ezer forintra csökken.

A portál arra felhívja a figyelmet, hogy mivel ez egy caferetiaelem, így hosszú távon nem biztos, hogy mindig elérhető lehet, szóval úgy kell kalkulálni eleve, hogy a teljes törlesztő is beleférjen majd a fizetésbe.

A jogosultság függ az igénylő munkaviszonyától és attól, hogy mennyi ideig dolgozik a közszférában. Próbaidő alatt nem jár ez a támogatás, szülési szabadság idején viszont igen. Ugyanakkor ha valaki kevesebb mint 6 hónapot dolgozik a közszférában, de már megkapta a támogatást, akkor az egészet vissza kell fizetnie. Ha legalább 6 hónapot dolgozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie, amennyiben kilép munkahelyéről.

Szóval a segítség mellett a kormány azt is elérheti, hogy csökkenjen az elvándorlás a közszférából, azaz

hozzájárulhat a közszolgálati szektor munkaerő-megtartó képességéhez is.

