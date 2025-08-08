Ft
Bemegy jövőre egy közalkalmazott a bankba, vesz egy 25 milliós lakást és havi 11 ezer forintot fizet érte

2025. augusztus 08. 13:31

Óriási könnyítést jelenthet több százezer közalkalmazottnak a januárral életbe lépő támogatás. Akár néhány tízezer forintra is levihetők lesznek a törlesztőrészletek.

2025. augusztus 08. 13:31
Jövő januártól lép életbe a kormány legújabb támogatási rendszere, amely kimondottan a közszolgálatban dolgozóknak segít. Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás akár törlesztésre, akár új lakáshitelnél önerőként is segíthet. Sőt, az Otthon Start programmal akár néhány tízezer forintra is redukálható lehet a havi törlesztő.

A money.hu pénteki cikke szerint az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteria-elemként működik majd. Az állami munkáltató (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhat a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 83 ezer forintos támogatást jelent, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét.

Ez pedig már egy 20 millió forintos hitelnél is látványos. Tehát, ha például egy kisebb városban reális esetet nézve: egy 25 millió forintos lakás vásárlásánál, ötmillió forint önerő mellé felvett 20 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitel törlesztőrészlete körülbelül 95 ezer forint lenne. 

Ha ebből kivonjuk a közalkalmazotti állami támogatást, akkor mindössze alig 11 ezer forintot kell fizetni havonta törlesztőrészletre.

De ugyanez a 30 millió forintnyi hitelnél, 59 ezerre, 40 milliónál 107 ezerre, 50 milliónyi hitelnél pedig 237 ezer forint helyett 154 ezer forintra csökken. 

A portál arra felhívja a figyelmet, hogy mivel ez egy caferetiaelem, így hosszú távon nem biztos, hogy mindig elérhető lehet, szóval úgy kell kalkulálni eleve, hogy a teljes törlesztő is beleférjen majd a fizetésbe. 

A jogosultság függ az igénylő munkaviszonyától és attól, hogy mennyi ideig dolgozik a közszférában. Próbaidő alatt nem jár ez a támogatás, szülési szabadság idején viszont igen. Ugyanakkor ha valaki kevesebb mint 6 hónapot dolgozik a közszférában, de már megkapta a támogatást, akkor az egészet vissza kell fizetnie. Ha legalább 6 hónapot dolgozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie, amennyiben kilép munkahelyéről.

Szóval a segítség mellett a kormány azt is elérheti, hogy csökkenjen az elvándorlás a közszférából, azaz 

hozzájárulhat a közszolgálati szektor munkaerő-megtartó képességéhez is. 

Nyitókép: Soós Lajos/MTI/MTVA

