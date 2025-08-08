Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Faktum Németország Friedrich Merz

Sötét felhők gyülekeznek Friedrich Merz feje felett: bizalmi válságban van a német kormány

2025. augusztus 08. 11:49

A gazdasági nehézségek, a migrációs válság és a diplomáciai viták egyszerre sújtják Európa vezető hatalmát.

2025. augusztus 08. 11:49
null

A Faktum tényellenőrző portál elemzése szerint Friedrich Merz kancellári kabinetje válságspirálba kerülhet gazdasági, migrációs és diplomáciai kihívások miatt.

Gazdasági problémák

Az EU-USA kereskedelmi egyezmény részeként az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vezetett be a német autóexportra, ami súlyosan érinti Németország exportvezérelt gazdaságát (a GDP 40-45 százaléka exportból származik). Az autóipar, gépipar és vegyipar különösen kitett a vámoknak, ami stagnálást, foglalkoztatási és beruházási problémákat okozhat. Ráadásul a konzervatív oldalon is egyre erőteljesebb kritikák fogalmazódnak meg Merz tárgyalási stratégiájával kapcsolatban. Több CDU-s és CSU-s politikus is úgy véli, hogy a kancellár passzív szerepbe tolta az országot a transzatlanti tárgyalások során. 

A német kormány 2029-ig 170 milliárd eurós költségvetési hiányt prognosztizál, ami az alkotmányos „adósságfék” (Schuldenbremse) felülírását tette szükségessé. A 2025-ös alkotmánymódosítás lehetővé tette a nagyobb eladósodást hadiipari és infrastrukturális kiadásokra, de a kamatterhek 66-71 milliárd euróra nőhetnek évente, az államadósság pedig 10 százalékkal emelkedhet.

Migrációs politika

Az AfD növekvő népszerűsége és a Magyarországhoz hasonló sikeres nemzetközi példák miatt, a Merz-kormány szigorúbb bevándorlási politikát hirdetett, 2027-től felfüggeszti a családegyesítéseket és szigorítja az állampolgársági szabályokat. A Zugspitze-csúcstalálkozón javasolták „offshore” menekültközpontok létrehozását, így a menedékkérőket nem az EU területén, hanem külső országokban – például Afrikában vagy a Közel-Keleten – helyeznék el, és ott bírálnák el a kérelmeiket. 

A Merz-féle kabinetnek a közelmúltban egy kellemetlen diplomáciai konfliktusba is sikerült belekeverednie. Németország ugyanis – nem egyeztetett – önálló döntés alapján szigorított határellenőrzéseket vezetett be, amelyet Lengyelország uniós jogsértésnek tart, és válaszul saját ellenőrzéseket vezetett be.

Csökkenő hitelesség

A Merz-kormány elmúlt hónapjait tehát gazdasági visszaesés, növekvő költségvetési hiány, szigorodó migrációs politika és az abból fakadó diplomáciai feszültségek jellemezték. A kivitel gyengülése ráadásul belső foglalkoztatási és beruházási feszültségeket is előrevetít, amit tovább súlyosbítanak az egyre növekvő kamatterhek és a tervezett hitelfelvételek. A „későn felfedezett” szigorú migrációs politika eddig több kárt mint hasznot okozott a kormány számára. Mindez arra utal, hogy a Merz-kormány egyre nehezebben tudja összeegyeztetni a gazdasági stabilitást, a társadalmi elvárásokat és a növekvő geopolitikai kihívásokat, miközben politikája fokozatosan elveszíteni látszik hitelességét mindkét politikai oldalon.  

Nyitókép forrása: Faktum

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. augusztus 08. 14:04
Csak nyomjak a penzüket, mindenüket zselinek!
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 08. 13:40
Hülye németek választottak, most meg már picsognak?
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. augusztus 08. 13:26
Mondanám, hogy cseréljék le - de eddig minden csere csak rosszabb lett, nagy az amortizálódás náluk.
Válasz erre
4
0
Tippmann-M4-223
2025. augusztus 08. 13:03
Németország újra választásokra készül. Minden eszközzel megpróbálják elkerülni, mert most már az AFD-nek hatalmas esélye van a kimagasló nyeréshez. Most fognak eldurvulni a német politikai életben a dolgok és ez erősíteni fogja az EP-ben a további balos agressziót. Most kell észnél lenni.................................
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!