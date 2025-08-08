Sötét felhők gyülekeznek Friedrich Merz feje felett: bizalmi válságban van a német kormány

A Faktum tényellenőrző portál elemzése szerint Friedrich Merz kancellári kabinetje válságspirálba kerülhet gazdasági, migrációs és diplomáciai kihívások miatt.

Gazdasági problémák

Az EU-USA kereskedelmi egyezmény részeként az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vezetett be a német autóexportra, ami súlyosan érinti Németország exportvezérelt gazdaságát (a GDP 40-45 százaléka exportból származik). Az autóipar, gépipar és vegyipar különösen kitett a vámoknak, ami stagnálást, foglalkoztatási és beruházási problémákat okozhat. Ráadásul a konzervatív oldalon is egyre erőteljesebb kritikák fogalmazódnak meg Merz tárgyalási stratégiájával kapcsolatban. Több CDU-s és CSU-s politikus is úgy véli, hogy a kancellár passzív szerepbe tolta az országot a transzatlanti tárgyalások során.

A német kormány 2029-ig 170 milliárd eurós költségvetési hiányt prognosztizál, ami az alkotmányos „adósságfék” (Schuldenbremse) felülírását tette szükségessé. A 2025-ös alkotmánymódosítás lehetővé tette a nagyobb eladósodást hadiipari és infrastrukturális kiadásokra, de a kamatterhek 66-71 milliárd euróra nőhetnek évente, az államadósság pedig 10 százalékkal emelkedhet.

Migrációs politika

Az AfD növekvő népszerűsége és a Magyarországhoz hasonló sikeres nemzetközi példák miatt, a Merz-kormány szigorúbb bevándorlási politikát hirdetett, 2027-től felfüggeszti a családegyesítéseket és szigorítja az állampolgársági szabályokat. A Zugspitze-csúcstalálkozón javasolták „offshore” menekültközpontok létrehozását, így a menedékkérőket nem az EU területén, hanem külső országokban – például Afrikában vagy a Közel-Keleten – helyeznék el, és ott bírálnák el a kérelmeiket.

A Merz-féle kabinetnek a közelmúltban egy kellemetlen diplomáciai konfliktusba is sikerült belekeverednie. Németország ugyanis – nem egyeztetett – önálló döntés alapján szigorított határellenőrzéseket vezetett be, amelyet Lengyelország uniós jogsértésnek tart, és válaszul saját ellenőrzéseket vezetett be.

Csökkenő hitelesség

A Merz-kormány elmúlt hónapjait tehát gazdasági visszaesés, növekvő költségvetési hiány, szigorodó migrációs politika és az abból fakadó diplomáciai feszültségek jellemezték. A kivitel gyengülése ráadásul belső foglalkoztatási és beruházási feszültségeket is előrevetít, amit tovább súlyosbítanak az egyre növekvő kamatterhek és a tervezett hitelfelvételek. A „későn felfedezett” szigorú migrációs politika eddig több kárt mint hasznot okozott a kormány számára. Mindez arra utal, hogy a Merz-kormány egyre nehezebben tudja összeegyeztetni a gazdasági stabilitást, a társadalmi elvárásokat és a növekvő geopolitikai kihívásokat, miközben politikája fokozatosan elveszíteni látszik hitelességét mindkét politikai oldalon.

