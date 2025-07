Alice Weidel Magyarországra jött és leszögezte: az EU rombol, Németország hanyatlik, Orbán Viktor a példa (VIDEÓ)

Ursula von der Leyen és a brüsszeli korrupció

Weidel különösen kemény kritikát fogalmazott meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kapcsolatban, akit nyíltan korruptnak nevezett. A Pfizer-vakcinabeszerzések körüli homályos SMS-megállapodásokat említve kijelentette: „Kíváncsi lennék, hová kerültek a jutalékok.” Szerinte Von der Leyen és a brüsszeli elit „csak a saját zsebükre dolgoznak”, és az EU intézményrendszere nem reformálható, azt teljesen újjá kellene építeni. Az EU-ból való kilépést is realitásnak nevezte:

Mindenkinek ki kell lépnie az EU-ból.”

Orbán Viktor: a józan ész hangja

A német politikus többször elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról, akit „Európa józan eszének” és a nemzeti szuverenisták példaképének tart. „Magyarország az egyetlen, amely egyértelműen kiáll és azt mondja: velünk ezt nem lehet megcsinálni” – fogalmazott. Weidel szerint Németországban ezzel szemben instabil kormány van, amely szándékosan rontja a lakosság anyagi helyzetét, hogy kiszolgáltatottá tegye az embereket. Hozzátette, hogy

Magyarországon az emberek az ország gazdasági teljesítményéhez képest relatíve jobban élnek, mint a németek.

Weidel külön kitért arra, hogy Brüsszel szerinte Magyar Péter személyében egy „mesterségesen létrehozott politikai terméket” próbál felépíteni Orbán Viktor ellen, hogy beavatkozzon Magyarország belügyeibe. A zöld és woke politikusok által támogatott Magyar Péter – akit Ursula von der Leyen a tenyeréből etet – azonban szerinte kudarcra van ítélve, és Orbán megerősödve kerül ki ebből a küzdelemből – vélekedett. Hasonló brüsszeli beavatkozásokat lát Romániában és Németországban is, ahol az AfD-t nyíltan üldözik, sőt, be is tiltanák.

Az AfD víziója

Az interjúban Weidel vázolta, milyen reformokat vezetne be egy AfD-kormány:

Azonnali határzár és tömeges kitoloncolás.

Szociális juttatások reformja: csak azok kapnának támogatást, akik fizettek a rendszerbe.

Adócsökkentés a dolgozók számára.

Az atomenergia és az olcsó energiaforrások visszavezetése.

A belső égésű motorok tilalmának eltörlése.

A bürokrácia radikális leépítése.

Weidel szerint Németországnak vissza kell térnie az erős, független középosztály ideáljához, amit ma Magyarország képvisel Európában. „Az egész brüsszeli felépítmény mindannyiunkat elszegényít” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a német emberek egyre dühösebbek, mert a „szép új világ” helyett drágább, szegényebb és kiszolgáltatottabb életet kaptak.

Weidel szerint az európai választások és a németországi folyamatok is azt mutatják, hogy az emberek megelégelték a globalista, központosított hatalmat. A nemzeti szuverenitás, az erős középosztály és a szabadpiac helyreállítása szerinte elkerülhetetlen, akár Brüsszellel szemben is. „A kérdés az, hogy Németország tud-e még váltani, vagy végképp elnyeli a brüsszeli mélyállam” – zárta gondolatait a politikus, aki egy AfD-győzelem esetén „legszívesebben Orbán Viktorral ünnepelne”.

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP