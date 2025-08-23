Ft
08. 23.
szombat
augusztus 20 ünnep Bayer Zsolt Haumann Péter

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe

2025. augusztus 23. 06:17

A régi jobb volt – „Valaki végre egyszer nem szigorú vigyázzállásban énekelte a Himnuszt…”

2025. augusztus 23. 06:17
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Kevés jobb szatíra született a kádárizmusról, mint Tímár Péter Egészséges erotikája, amelyben elhangzik a címbéli mondat. S a mondat után látjuk a kitüntetéseiket cserélgető veteránokat, a ladagyárat (értsd: láda), no meg a poroltókban kilopott benzint, hogy amikor tűz üt ki, akkor a poroltókból ömlő benzinnel próbálják meg oltani, hozzá drága és felejthetetlen Haumann Péter hangja adja a hangulati aláfestést: »Tűz van, b…szd meg! Tűz!«

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Így volt, ilyen volt, ez volt, de azért ünnepeltünk. Nem úgy és nem pont azt, amit „azok” szerettek volna, de ünnepeltünk. Mert ünnepelni kell. Hiszen ünnep nélkül minek élni?

A Fegyverszünet karácsonyra az egyik legkedvesebb, legszebb film, amit valaha láttam, s időről időre megnézem, ha megerősítésre van szükségem, megerősítésre Istenbe és emberbe vetett hitemben.

1914 karácsonyán történtek ezek a fegyverszünetek, amikor is az ellenséges katonák, németek, franciák és angolok kimásztak a lövészárkokból, és a senki földjén együtt megünnepelték Jézus születését, ajándéktárgyakat adtak egymásnak, fogolycserék történtek, illetve közösen eltemették halottaikat. Mert a háború poklában is kellett ünnepelni.

Erről a csodáról készült ez a nagyszerű film, aki még nem látta, annak ez a házi feladat.

Mindig kell ünnepelni.”

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

Búvár Kund
2025. augusztus 23. 06:53
Jó írás Zsoca! Tudsz te trágárkodás nélkül is! Sőt! Így tudsz te igazán! Amúgy mind a két említett film remekmű!
