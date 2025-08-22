Ft
A nemzeti oldal méltó módon emlékezett, az ellenzék végig politizált – tanulságos ünnepi sajtókörkép

2025. augusztus 22. 18:45

Így látták az állami ceremóniát, a politikai üzeneteket és a tűzijáték körüli vitát az ország legfontosabb lapjai.

2025. augusztus 22. 18:45
null

Az augusztus 20-i állami ünnepségek minden évben kiemelt figyelmet kapnak a hazai médiában, hiszen Szent István napja egyszerre hordoz szimbolikus és közéleti jelentést. Idén tíz országos médium – köztük az Index, a Telex, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, a HVG és az Origo – tudósításai mutatták meg, mennyire eltérő szempontok alapján ábrázolták az eseményeket – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében.

Az Index főként a hivatalos programokra helyezte a hangsúlyt. A zászlófelvonás és a tisztavatás után Sulyok Tamás a keresztény értékekkel megerősített államiságot méltatta, míg Böröndi Gábor a katonai eskü súlyát emelte ki. A lap bemutatta a légi parádét, a családi programokat és Európa legnagyobb tűzijátékát is, amelyet egyszerre felemelőnek, hagyományőrzőnek és gondolkodásra ösztönzőnek neveztek.

A Telex ezzel szemben inkább a politikai üzenetek sokszínűségére hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter Pannonhalmán ismertette tízpontos programját, Lázár János Makón az önállóság fontosságát hangsúlyozta, Toroczkai László pedig a magyarság megmaradását emelte középpontba. A portál arról is beszámolt, hogy több kormánykritikus előadó fellépését lemondták, miközben a helyszíni tudósításokban a magas árak és a tűzijátékra váró tömeg domináltak.

A Pesti Srácok élesen bírálta Dobrev Klárát, aki csalódottságát fejezte ki az ünneppel kapcsolatban, és a határon túli magyarok szavazati jogát is megkérdőjelezte. A portál ugyanakkor részletesen ismertette a hivatalos programokat is, több kormányzati szereplőt megszólaltatva. Nagy István az új kenyérért adott hálát, Rétvári Bence az önálló érdekérvényesítés fontosságáról beszélt, Gulyás Gergely pedig a szabadságküzdelmeket emelte ki. A római és budapesti miséken Szent István öröksége került középpontba.

A 24.hu a tűzijáték közvetítésének nézettségét emelte ki, amely az év harmadik legnépszerűbb televíziós műsora lett.

A lap idézte Vona Gábort, aki gyomorforgatónak nevezte a narrációt, valamint Polgár Tündét, aki szerint a költségekből akár egy kórházat is fel lehetett volna újítani. A portál bemutatta a Szent István Rend átadását és a római, illetve budapesti miséket is.

Lapunk részletes összefoglalót közölt a programokról. A zászlófelvonás és tisztavatás mellett idén először szerepelt a KC–390-es szállító repülő, a haditechnikai kiállításon modern harcjárművek jelentek meg, a Mesterségek Ünnepén több száz kézműves mutatkozott be, míg a Magyar ízek utcájában az idei torták és az ország kenyere várták a látogatókat. A 45 ezer effektből álló tűzijáték és a drónshow Szent István történetét mesélte el.

A 444 kiemelte, hogy Orbán Viktor idén sem tartott beszédet, így a figyelem Magyar Péterre irányult. A portál visszatekintett a miniszterelnök korábbi augusztus 20-i szerepléseire is, amikor külföldön tartózkodott, Angela Merkellel ünnepelt, vagy vendégeit látta vendégül tűzijátéknézésre. A cikk szerint ez egyre inkább lehetőséget ad más politikusoknak a nyilvános megszólalásra.

A Magyar Nemzet a programok sokszínűségét emelte ki a kézműves bemutatóktól a haditechnikai kiállításig és a Szent Jobb körmenetig. A fő attrakciót, a tűzijátékot drónshow és fényfestés kísérte, amely rekordszámú effektet vonultatott fel. A lap beszámolt a közlekedési változásokról és a boltok zárva tartásáról is.

A Magyar Hang inkább a kulturális eseményekre helyezte a hangsúlyt. A Kossuth téri zászlófelvonás és a Szent Jobb-körmenet mellett fellépett a Kaláka együttes, Hobo és Bodrogi Gyula, de könnyedebb koncerteket is tartottak. A Magyar ízek utcájában a kenyerek és torták kerültek előtérbe, az ünnepi programot a tűzijáték zárta.

A HVG cikkeiben a politikai vonatkozásokat emelte ki.

Karácsony Gergely új alkotmány szükségességéről beszélt, Magyar Péter ismertette tízpontos programját, a Szent István Rend kitüntetést pedig Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapták. Vitát váltott ki a tűzijáték narrációja is, amely Orseolo Pétert említette, sokak szerint méltatlanul.

Az Origo részletesen ismertette a tűzijáték technikai hátterét. A több mint 45 ezer pirotechnikai effektet drónbemutató és történelmi narráció kísérte, amelyben színművészek idézték fel az Árpád-házi királyok korát. A show fél év előkészületet igényelt, közel kétszáz szakember közreműködésével és 1300 drón bevonásával.

Nyitókép forrása: ojim.hu

***

T. Péter
2025. augusztus 22. 20:11
Valóban tanulságos lenne, ha nem tudnánk enélkül is, hogy a transzparensek hazudnak. Mindkét oldal megállás nélkül politizált 20-án, ami egyébként a választások közeledtével és a Fidesz egyre nehezebb helyzetéből adódóan egyáltalán nem volt meglepő.
1
0
states-2
2025. augusztus 22. 19:04
Miután Pszichopeti lejtmenetben van, huszadikán éppen orseolopétert húzta magára, azóta is azon rőhög a fél ország, ezért gyűlölködéssel próbál kompenzálni, csakhogy ez már vagy húsz éve nem jön be, már csak azért sem, mert a kormány közben teszi a dolgát, és jól kormányoz. Lásd éppen a pillanatok alatt nagyon népszerűvé vált 3 százalékos a lakáshitelt.
1
0
