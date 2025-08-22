A nemzeti oldal méltó módon emlékezett, az ellenzék végig politizált – tanulságos ünnepi sajtókörkép

Az augusztus 20-i állami ünnepségek minden évben kiemelt figyelmet kapnak a hazai médiában, hiszen Szent István napja egyszerre hordoz szimbolikus és közéleti jelentést. Idén tíz országos médium – köztük az Index, a Telex, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, a HVG és az Origo – tudósításai mutatták meg, mennyire eltérő szempontok alapján ábrázolták az eseményeket – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében.

Az Index főként a hivatalos programokra helyezte a hangsúlyt. A zászlófelvonás és a tisztavatás után Sulyok Tamás a keresztény értékekkel megerősített államiságot méltatta, míg Böröndi Gábor a katonai eskü súlyát emelte ki. A lap bemutatta a légi parádét, a családi programokat és Európa legnagyobb tűzijátékát is, amelyet egyszerre felemelőnek, hagyományőrzőnek és gondolkodásra ösztönzőnek neveztek.

A Telex ezzel szemben inkább a politikai üzenetek sokszínűségére hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter Pannonhalmán ismertette tízpontos programját, Lázár János Makón az önállóság fontosságát hangsúlyozta, Toroczkai László pedig a magyarság megmaradását emelte középpontba. A portál arról is beszámolt, hogy több kormánykritikus előadó fellépését lemondták, miközben a helyszíni tudósításokban a magas árak és a tűzijátékra váró tömeg domináltak.

A Pesti Srácok élesen bírálta Dobrev Klárát, aki csalódottságát fejezte ki az ünneppel kapcsolatban, és a határon túli magyarok szavazati jogát is megkérdőjelezte. A portál ugyanakkor részletesen ismertette a hivatalos programokat is, több kormányzati szereplőt megszólaltatva. Nagy István az új kenyérért adott hálát, Rétvári Bence az önálló érdekérvényesítés fontosságáról beszélt, Gulyás Gergely pedig a szabadságküzdelmeket emelte ki. A római és budapesti miséken Szent István öröksége került középpontba.

A 24.hu a tűzijáték közvetítésének nézettségét emelte ki, amely az év harmadik legnépszerűbb televíziós műsora lett.

A lap idézte Vona Gábort, aki gyomorforgatónak nevezte a narrációt, valamint Polgár Tündét, aki szerint a költségekből akár egy kórházat is fel lehetett volna újítani. A portál bemutatta a Szent István Rend átadását és a római, illetve budapesti miséket is.

Lapunk részletes összefoglalót közölt a programokról. A zászlófelvonás és tisztavatás mellett idén először szerepelt a KC–390-es szállító repülő, a haditechnikai kiállításon modern harcjárművek jelentek meg, a Mesterségek Ünnepén több száz kézműves mutatkozott be, míg a Magyar ízek utcájában az idei torták és az ország kenyere várták a látogatókat. A 45 ezer effektből álló tűzijáték és a drónshow Szent István történetét mesélte el.