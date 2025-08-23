Ft
Kemény ítéletet mondtak Londonban Ausztriáról: súlyos válság felé sodródik az ország!

2025. augusztus 23. 07:00

A Moody's Rating egyáltalán nem optimista Ausztria gazdaságával kapcsolatban, a leminősítés lehetősége is közel van. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta a Londonban bejelentett lépést, hogy tartósan és érdemben romlik az osztrák közfinanszírozás állapota. Ausztria államadóssága elérheti a 90 százalékot is.

2025. augusztus 23. 07:00
Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. 

Ausztria
Vészjósló adatokat közöltek Ausztria gazdaságáról, a leminősítés lehetősége is felmerült
Forrás: MTI/Krizsán Csaba

A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést, hogy tartósan és érdemben romlik az osztrák közfinanszírozás állapota.

A Moody's egyidejűleg megerősítette Ausztria hosszú távú hazai és külső szuverén adósságkibocsátói besorolását az eddigi elsőrendű "Aa1" szinten.

A kilátás rontásához fűzött indoklásában a cég kiemelte, hogy korábban a hazai össztermék (GDP) 3 százaléka körüli osztrák államháztartási hiányokat és 2030-ig fokozatosan 83 százalékra emelkedő GDP-arányos államadósságrátát valószínűsített. 

A hitelminősítő most már azonban ennél számottevően magasabb deficiteket vár, és emiatt azzal számol, hogy a hazai össztermékhez mért államadósság minden korábbinál magasabbra, 88,4 százalékra emelkedik 2030-ig. A Moody's hangsúlyozza, hogy ez a folyamat gyengíti az osztrák gazdaság adósságtűrési mérőszámait. A hitelminősítő közölte: várakozása szerint az osztrák gazdaság hosszú távú, inflációs nyomás nélkül fenntartható éves növekedési rátája a következő évtizedben évi 1 százalék alatt marad.

Ausztria: Elszabaduló államadósság 

 

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings leminősítette Ausztriát, ugyancsak a vártnál sokkal gyengébb osztrák közfinanszírozási és reálgazdasági teljesítménnyel indokolva a lépést. A Fitch júniusban Londonban bejelentette, hogy az addigi "AA plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői szintnek számító "AA"-ra rontotta Ausztria hosszú távú külső államadósság-kötelezettségeinek besorolását. Ehhez fűzött akkori indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy Ausztria költségvetési és makrogazdasági kilátásai tovább romlottak az előző osztályzati felülvizsgálat óta. 

Az elemzés szerint a tavalyi államháztartási hiány elérte a hazai össztermék 4,7 százalékát, vagyis jelentősen meghaladta a Fitch Ratings által valószínűsített 3,7 százalékot.

A Fitch kiemelte azt is, hogy a GDP-arányos osztrák államadósságráta 2024-ben 81,8 százalék volt, így szintén jelentősen meghaladta a cég egy évvel korábbi előrejelzését, amely 76,6 százalékos államadósságrátát valószínűsített 2024 egészére.

Nyitókép: JOE KLAMAR

Bitrex®
2025. augusztus 23. 07:19
Akkor itt az ideje gyorsan megszabadulni a bécsi cukrászdáimtól.
herden100
2025. augusztus 23. 07:14
ÍGY ÉRJÜK UTOL AUSZTRIÁT... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 UI:. mandiner.hu/kulfold/2025/08/dobbenetes-ausztriaban-egy-migransbanda-honapokig-sanyargatta-a-becsi-tanarnot
Ehetős Odó
2025. augusztus 23. 07:12
Hja, romlik Ausztria kifosztóképessége külső gyarmatai felé. Ezzel párhuzamosan növekszik a belső gyarmatosítói kifosztóképessége. A trend világos.
