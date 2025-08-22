Ft
Néró Kocsis Máté karnevál fáklya Magyar Péter

Hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró

2025. augusztus 22. 21:07

Egy régi római mondás szerint, amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést.

2025. augusztus 22. 21:07
Kocsis Máté
Kocsis Máté
„Egy régi római mondás szerint, amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében.

Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró.”

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:21
Egyébként bőven ráfér a művelődés, amekkora kultúrálatlan suttyó.
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:20
Megnézi, hogy minden rendben van-e a légiók tábori kórházával. Majd tart egy sajtótájékoztatót ahol kifogásolja majd Apollo papjainak felkészültségét. Ezzel egyidőben meghirdeti majd az egészségügyi reformprogramját, több köpölyözést és melegvizes beöntést ígér mindenkinek!
bodosoldier-2
2025. augusztus 22. 21:17
Ő inkább az őrült Caligula.Remélem úgy is végzi.)))
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:12
Ahogy Rubik Ernő mondta a róla elnevezett folyónál, "a kocka el van vetve". /Magyar Péter/
