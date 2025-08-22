A nemzeti oldal méltó módon emlékezett, az ellenzék végig politizált – tanulságos ünnepi sajtókörkép
Így látták az állami ceremóniát, a politikai üzeneteket és a tűzijáték körüli vitát az ország legfontosabb lapjai.
Egy régi római mondás szerint, amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést.
„Egy régi római mondás szerint, amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében.
Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró.”
Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Így látták az állami ceremóniát, a politikai üzeneteket és a tűzijáték körüli vitát az ország legfontosabb lapjai.