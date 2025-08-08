Két kárpátaljai vámos embercsempészet miatt kerül bíróság elé

Ukrán hatóságok cáfolják a nyomozás megtagadását Sebestyén József halála ügyében
Az ukrán nyomozóhatóság továbbra is vizsgálja a kárpátaljai magyar férfi halálát, bár hivatalos verziója több ponton ellentmond a család és a helyiek állításainak.
A bűnüldöző szervek a pénz átadása után azonnal őrizetbe vették az összes érintettet.
Vádat emeltek két kárpátaljai vámos ellen, akik 8000 dollárért segítettek volna egy hadköteles férfinak illegálisan Magyarországra szökni – írja a Zakarpattya.net.ua.
A hálózatban egy civil sofőr is részt vett.
A kijevi férfit vonattal vitték Kárpátaljára, majd a határhoz szállították, ahonnan egy erdősávon át, a zöldhatáron keresztül akarták átcsempészni, megkerülve a hivatalos ellenőrzőpontokat.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Shutterstock
