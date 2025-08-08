Ft
08. 08.
péntek
08. 08.
péntek
bíróság Ukrajna vámos Kárpátalja

Két kárpátaljai vámos embercsempészet miatt kerül bíróság elé

2025. augusztus 08. 12:27

A bűnüldöző szervek a pénz átadása után azonnal őrizetbe vették az összes érintettet.

2025. augusztus 08. 12:27
Bíróság

Vádat emeltek két kárpátaljai vámos ellen, akik 8000 dollárért segítettek volna egy hadköteles férfinak illegálisan Magyarországra szökni – írja a Zakarpattya.net.ua.

A hálózatban egy civil sofőr is részt vett. 

A kijevi férfit vonattal vitték Kárpátaljára, majd a határhoz szállították, ahonnan egy erdősávon át, a zöldhatáron keresztül akarták átcsempészni, megkerülve a hivatalos ellenőrzőpontokat.

A bűnüldöző szervek a pénz átadása után azonnal őrizetbe vették az összes érintettet.

Összesen 1 komment

neszteklipschik
2025. augusztus 08. 12:32
Fake news. Miért akarna bárki is megszökni egy "EU-érett" országból??? :-)
