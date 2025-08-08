Itt a fordulat: nincs többé szivárványos karszalag Szoboszlaiék meccsein

Az angol labdarúgó-bajnokság, azaz a Premier League befejezte az együttműködést a Stonewall-lal és a jótékonysági szervezet Rainbow Laces nevű kampányával – számolt be róla a Telegraph Sport nyomán a yahoo.com.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a csapatkapitányoknak ezentúl nem kell szivárványos karszalagot viselniük a mérkőzéseken, mivel a liga tervei között saját LMBTQ+ kampány elindítása szerepel.

A hír ugyanazon a napon érkezett, amikor a PL-klubok csapatkapitányai megegyeztek abban, hogy ebben az évadban is fognak térdelni a kezdőkörben, amivel szerintük a rasszizmus ellen küzdenek. Ugyanezen a megbeszélésen egyeztek meg abban is, hogy nem viselik többet a térdeléshez hasonlóan sokat vitatott szivárványos karszalagot – ez pedig teljesen egybevág azzal, hogy a liga véget vet a 2013 óta tartó Rainbow Laces kampánynak.

A Telegraph Sport információi szerint a jövő februárban induló új LMBTQ+ kampányról a klubokkal, szurkolói csoportokkal és más érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően döntenek, és hogy a közösségi programokon keresztüli oktatás is továbbra is prioritás marad.

A szivárványos karszalagok elhagyása nyolc hónappal azután történik, hogy Marc Guehi, az angol válogatott védője, a Crystal Palace hívő keresztény csapatkapitánya két egymást követő mérkőzésen az „I love Jesus” (Szeretem Jézust) és a „Jesus loves you” (Jézus szeret téged) feliratokat írta a karszalagjára. Guehi ezzel az Angol Labdarúgós-szövetség (FA) szerint szabályt szegett és figyelmeztették a szabályok betartásának felelősségére.

Ugyanakkor az Ipswich Town muszlim csapatkapitánya, Sam Morsy megtagadta a szivárványszínű karszalag viselését ugyanebben az időszakban, de nem kapott figyelmeztetést – vagyis az FA tökéletesen megvalósította a kettős mérce fogalmát.

Ilyen probléma többet nem lesz, a karszalagon ezentúl csak a Premier League logója fog szerepelni.

Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP