08. 08.
péntek
halálhír Miskolci Nemzeti Színház Varga Zoltán

Elhunyt Varga Zoltán színművész

2025. augusztus 08. 10:58

A Miskolci Nemzeti Színház megrendüléssel búcsúzott tőle.

2025. augusztus 08. 10:58
null

Augusztus 4-én, 64 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, a magyar színházi élet kiemelkedő alakja – közölte a színész családja.

A Miskolci Nemzeti Színház, amelynek társulatához 2014 és 2020 között tartozott, megrendüléssel búcsúzott tőle.

Olyan előadásokban nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano vagy az Ádám almái. Varga Zoltán 1960-ban született Mohácson, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett (1982–1986).

Pályája során a Katona József Színház (1986–1993, 1995–2004), a Művész Színház (1993–1995), a Centrál Színház (2004–2006), a Budapesti Kamaraszínház (2006–2012), a tatabányai Jászai Mari Színház (2012–2014) és a Miskolci Nemzeti Színház (2014–2020) tagjaként alkotott maradandót.

Legendás szerepei közé tartozik a Csirkefej Srácja és a Portugál Sátánja, valamint a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) József Attilája.Színészi munkásságát számos díjjal ismerték el: Színikritikusok díja (1987, 1999), Jászai Mari-díj (1995), Vastaps-díj (1998), Hekuba-díj (1999), PUKK-díj (2000) és Brighella-díj (2007).

Színészi tehetsége mellett rendezőként és képzőművészként is tevékenykedett, rendezései közül kiemelkedik a Julie kisasszony (2006) és a Galócza (2008), valamint 1998-ban képzőművészeti kiállítást is rendezett.

Nyitókép forrása: Miskolci Nemzeti Színház Facebook-oldala 

***

 

 

Kanmacska
2025. augusztus 08. 11:18
Isten nyugosztalja!
