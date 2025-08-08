„Trump-Putyin találkozó...

A kérdés itt, mit adhat a két fél a másiknak? Oroszország jól áll Pokrovszknál és Kupjanszknál, a két város valószínűleg menthetetlen, most már csak vérszivattyúk Ukrajna számára. Az oroszok számára is, csak ott van elég vér. Miért állnának két jelentős győzelem kapujában meg? Mi fájhat annyira, vagy mi lehet akkora jutalom? Tehát mik az amerikai kártyák? Az újabb szankciók pár hónapos távlatban biztosan nem hatnak, olyan meg nincsen, hogy »Trumpot örökre elveszíti Putyin«. A politikában ugyanis nincs »örökre«. Jöhet persze még fegyver. Az USA üthet – de nincs döntő fegyvere.

Mit adhat Oroszország? Két győztes csata feladását aligha. A mosoly, a dicséret, a gazdasági lehetőségek felvillantása már nem elég Trumpnak.

Szóval mi jöhet ki ebből?

Egy dolgot tippelek: a stratégiai légihadjárat felfüggesztése, ami valami győzelem Trump számára is, de nem végzetes az orosz offenzíva szempontjából. Azaz ha nem jönnek Kijevből és az ukrán nagyvárosokból a szörnyű képek, azt eladhatja Trump mint előrelépést – és sokmillió ukrán életében az is lenne. Egyébként az oroszoknak is fájnak az ukrán dróncsapások, anyagilag elsősorban, de emberéletben is, mert ott is vannak halottak.De ez csak egy tipp, a tárgyaló feleken túl senki sem látja, mi az orosz ajánlat, mert valamit kapnia kell Trumpnak, ha leül Putyinnal. Mert ingyen ilyet nem tesz.

Elég világosan elmondtam, mi a bajom az EU politikájával Ukrajna ügyében, de más kérdésekben is. Abban a pillanatban, amikor a jog adta kereteken belül egy ország nem mondhat ellent a többségi véleménynek, pénzzel zsarolhatják, az EU nagyon veszélyes útra lép. Sajnos ez már nem a jövő, hanem a jelen. Veszélyes út az is, hogy olyan országok hangja érvényesül szinte kizárólag az EU Oroszország politikájában, akiknek egyébként jogos történelmi félelmeik és sérelmeik vannak. Mert az nem szövetség, hogy néhányan megmondják mi legyen, a többiek meg fizethetnek. Egyébként most megy a sokadik magyar légtérvédelmi misszió a Baltikumba -amit vállaltunk betartjuk, de hogy legyen e új vállalásunk Ukrajna felé – nos azt jogunk van eldönteni. Azoknak, akik többet akarnak, pedig joguk van saját forrásból annyit adni, amennyit tudnak.

Oroszország fenyegetéséről volt egy kis vitánk Krekó Péterrel. Nos, Oroszország még Belaruszt sem tartja teljesen kézben, szorul ki a Kaukázusból és Közép-Ázsiából. Nagyon kis valószínűsége van annak, hogy közvetlenül katonailag ellenőrizni tudja Ukrajnát. Nem lesznek orosz csapatok a magyar határon újra, mert nem képesek erre. A legtöbb amit elérhetnek, hogy Ukrajnából egy bukott államot csináljanak, megszállva max. egynegyedét. A CNN felvázolt 5 forgatókönyvet Ukrajna számára – nos Ukrajna nem Afganisztán, az oroszok soha nem fognak kivonulni és elismerni a vereségüket, de abban az értelemben Afganisztán, hogy soha sem tudják teljesen kézben tartani.

Aki nem érti a nacionalizmus erejét, az nem érti azt sem, hogy az ukránok nem fogják feladni, a többség ezek után nemzedékeken át halálos ellenségként tekint Oroszországra. Nem lehet egész Ukrajnát bekebelezni, és még a most megszállt régió is jelentős emésztési probléma lesz az oroszoknak.Ps. Zelenszkij. Azoknak, akik fekete-fehérben nézik a világot, csalódás lehet, hogy az ő rendszere is korrupt. Mert az. Egy-két ügy, amivel a közelébe jutottak elég nyilvánvaló – nem orosz propaganda, bár az is van bőven.

Nos, Zelenszkij is csak egy ember, társadalmának a terméke. Csak nagyon ideologikus értelmiségi gondolhatta, hogy az ukrán társadalom pár év alatt megváltoztatható. Meg persze azt, hogy léteznek tisztaszívű hősök. Nem kell annyi elmélet, a világ ugyanis a gyakorlatról szól, korrupciós körök nélkül aligha vezethető Ukrajna. Még ha akarta volna, akkor sem tudott volna ezen változtatni.

Z egy alapvetően autoriter személyiség, kontroll hívő, nem egy progresszív-liberális demokrata. Ettől még bátor, kitartott 2022-ben amikor az élete is tét volt. Mint minden ember, szürke. Csak a nyugati prog-liberáris sajtó nem volt hajlandó észrevenni a valóságot sok éven át, mert képtelen másban gondolkozni, mint haladókban és a haladás ellenségeiben, feketében és fehérben. Ezért nem értenek kb. semmit a világból, hogy miért jön Mubarak, Aszad, Szaddam és a tunéziai diktáror után egy iszlamista a nép többségének támogatásával, hogy miért nem lehet Ukrajnában győzni – csak mindenkinek veszíteni. Stb, stb.

Fogják már fel, nincsen sehol varázsmegoldás, csodafegyver, csodaideológia, csak menedzselni lehet a világ problémáit, tény alapon, erőegyensúly alapon, pragmatikusan, mert ha nem azt tesszük, még nagyobb pusztítás lesz a vége. És akkor felkenhetik gyönyörű világmegváltó gondolataik maradékait is a falra.”

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP