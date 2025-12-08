Ft
12. 08.
hétfő
orosz-ukrán háború Donald Trump Szijjártó Péter világkereskedelem

Alig végeztek Isztambulban, Szijjártó máris Moszkvába indult: egyértelmű a külügyminiszter célja

2025. december 08. 20:08

„A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.”

2025. december 08. 20:08
null

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. 

Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban”

 – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: „A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.” 

A külügyminiszter végül elmondta, hogy ezért utaznak egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába, majd megjegyezte: minden továbbiról a chatcsatornáján számol be holnap.

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
yalaelnok
2025. december 08. 21:46
Talán a Szpartak Moszkvával is aláír egy megállapodás, ha már arrajár a Honvéd elnökeként. Gyerünk Peti!
1
0
Takagi
2025. december 08. 21:20
Péter! Minden csak addig amíg Orbán kormány van! Tudod!
0
0
alaba2
2025. december 08. 20:50
Te agyhalott!! Pont azt csinálja az EU amit itt regélsz!! Amúgy ti ketten idejártok szopni? Csak akkor válaszolj ha egyetertesz!
1
0
steinamanger-2
•••
2025. december 08. 20:35 Szerkesztve
Persze hogy tudjuk mi a cél, tágabb értelemben vett hazánknak, a Világ egyik legjobb helyének, az EU-nak a bomlasztása, elárulása,idegen hatalmak érdekét képviselve. Hiába, elvtárs.
0
16
