Alig végeztek Isztambulban, Szijjártó máris Moszkvába indult: egyértelmű a külügyminiszter célja

Egyre nagyobb a feszültség Brüsszelben: „Nincs több vesztegetni való időnk” – Von der Leyen most azonnal küldené a milliárdokat Zelenszkijnek
Az Európai Bizottság elnöke nyíltan kimondta: növelni kell a háború költségeit Oroszország számára.
„A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.”
Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben.
Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban”
– hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: „A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.”
A külügyminiszter végül elmondta, hogy ezért utaznak egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába, majd megjegyezte: minden továbbiról a chatcsatornáján számol be holnap.
