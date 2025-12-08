Alig végeztek Isztambulban, Szijjártó máris Moszkvába indult: egyértelmű a külügyminiszter célja

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben.

Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban”

– hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: „A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.”