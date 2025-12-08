Ft
Mi Hazánk Mozgalom Donald Trump Toroczkai László Kárpátalja

Trump levelet kapott: nem akármire kérte a magyar ellenzéki politikus

2025. december 08. 20:40

„Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe...”

2025. december 08. 20:40
null

Nyílt levéllel fordultunk Donald Trump amerikai elnökhöz – írta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője az X-en hétfőn.

A Mi Hazánk sajtóosztályának hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Mi Hazánk Mozgalom és a bolgár parlamenti párt, az Újjászületés elnökei, valamint európai parlamenti képviselői azért fordultak az amerikai elnökhöz, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe.

Mi, a magyar és a bolgár parlament két pártjának vezetői, valamint az Európai Parlament képviselői, köztük az Európai Szuverén Nemzetek pártjának elnöke nyílt levelet intézünk az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, Donald Trumphoz. Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe 

az Ukrajnában élő európai kisebbségek, így a magyarok, bolgárok és más nemzetiségek jogait”

– olvasható Toroczkai László bejegyzésében. 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

tibeti
•••
2025. december 08. 21:56 Szerkesztve
Hogy jön egy törpepárt vezetője ahhoz, hogy beleszóljon a nagyok dolgába? Valami magasabb rendű magyarország követének képzeli magát? Annyira szánalmas!
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2025. december 08. 21:26
Ez egy ilyen "én is itt vagyok" jellegű levél. A tartalmával egyetértek.
Válasz erre
1
0
Takagi
•••
2025. december 08. 21:09 Szerkesztve
Na, ez elég ciki, mint amúgy Tusek és bandája. Csurka már régen megmondta.
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. december 08. 21:02
Mit össze hemzseg ez a fasz...kezd már nagyon kínos lenni. Fontoskodik, tesz-vesz, bűnvadászik, küzd a kisebbségekért. A covid idején is ugyanezt nyomta, az agyhalott szektája meg persze zabálta két pofára. Ott a Miatyánk Kovid Akadémia volt a mániája, most az, hogy ő elintéz dolgokat a nagypolitikában:)
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!