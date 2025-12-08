Trump levelet kapott: nem akármire kérte a magyar ellenzéki politikus

Ez kezd nevetségessé válni: Trump hátast fog dobni, ha megtudja, mit mondott Merz az amerikai béketervről
„Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe...”
Nyílt levéllel fordultunk Donald Trump amerikai elnökhöz – írta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője az X-en hétfőn.
A Mi Hazánk sajtóosztályának hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Mi Hazánk Mozgalom és a bolgár parlamenti párt, az Újjászületés elnökei, valamint európai parlamenti képviselői azért fordultak az amerikai elnökhöz, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe.
„Mi, a magyar és a bolgár parlament két pártjának vezetői, valamint az Európai Parlament képviselői, köztük az Európai Szuverén Nemzetek pártjának elnöke nyílt levelet intézünk az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, Donald Trumphoz. Arra kérjük, hogy a béketárgyalások során vegyék figyelembe
az Ukrajnában élő európai kisebbségek, így a magyarok, bolgárok és más nemzetiségek jogait”
– olvasható Toroczkai László bejegyzésében.
Zelenszkij és Macron sem fogták vissza magukat.
(MTI)
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP