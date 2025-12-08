Trump levelet kapott: nem akármire kérte a magyar ellenzéki politikus

Nyílt levéllel fordultunk Donald Trump amerikai elnökhöz – írta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője az X-en hétfőn.

A Mi Hazánk sajtóosztályának hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Mi Hazánk Mozgalom és a bolgár parlamenti párt, az Újjászületés elnökei, valamint európai parlamenti képviselői azért fordultak az amerikai elnökhöz, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe.