Kezd eldurvulni a helyzet: már a csapattársait is kerülnie kell Szoboszlaiék kiszemeltjének

Szerdán elmérgesedett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Newcastle és játékosa, Alexander Isak között már egy ideje fennálló patthelyzet – állítja a The Guardian.

A lap szerint a csatárt klubja arra kötelezte, hogy külön készüljön csapattársaitól és, hogy ne vegyen részt ebédidőben a csapat közös grillezésén.

Az összejövetelt a klub vezetőedzője, Eddie Howe szervezte nemcsak a játékosok, hanem családjuk számára is, de Isaknak azt mondták, hogy halassza el délutánra az egyéni edzését, így nem lehetett ott a sütögetésen.

Az előzmények jól ismertek: az előző évadban minden sorozatot figyelembe véve 27 gólt szerző játékos már a klub szingapúri és dél-koreai felkészülési tornájára sem utazott el combsérülésre hivatkozva, mert a Liverpoolban szeretné folytatni pályafutását.

A Newcastle-ben való kezelés vagy edzés helyett a svéd játékos a múlt héten korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál végzett egyéni tréningeket.

Howe erről csak a médiából értesült, és már Szöulban arról nyilatkozott, hogy a nem megfelelően viselkedő játékosok elveszíthetik a jogot arra, hogy a csapattal edzenek.

A Liverpool eközben 110 millió fontos ajánlatott tett a „szarkáknak” a Transfermarkt szerint 120 millió euróra taksált játékosért, de a klub elutasította azt. Miközben a Newcastle várja az újabb ajánlatot, Szoboszlai Dominik klubja már az RB Leipizigben játszó szlovén támadóval, Benjamin Seskóval kacérkodik.

Persze Isak akkor sem esik kétségbe, ha két szék közé esik, ugyanis arab megkeresések is futottak be érte – az más már kérdés, hogy egy 25 éves sztárcsatárnak mennyire lesz élvezetes a Premier League helyett Szaúd-Arábiában futballoznia.

Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP