Újabb megállapodás született Zelenszkij és Putyin között, még az ünnepek előtt végrehajtják

Ukrajna és Oroszország újraindítja a fogolycserét az isztambuli megállapodások keretében: a két fél Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítéssel megállapodott mintegy 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, és célul tűzték ki, hogy a foglyok még az ünnepek előtt hazatérhessenek – számolt be a Kyiv Independent.

Rustem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára elmondta, hogy a megállapodással újra életbe léptették az isztambuli keretmegállapodásokat. Mindkét fél egyértelmű vállalást tett a fogolycsere végrehajtására, következő lépésként a technikai egyeztetések következnek, amelyek során részletezik az eljárási és szervezési feltételeket.

Umerov kiemelte, cél, hogy az érintett ukrán katonák még az év végi ünnepek előtt hazatérhessenek.

Az első fázisban súlyosan sérült és fiatal (25 év alatti) katonákat bocsátanak szabadon.

Amióta 2022-ben elkezdődött a háború, több mint 5800 foglyot engedtek haza különböző cserék során.