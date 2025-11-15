Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Volodimir Zelesznkij Egyesült Arab EmírségeK Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács hadifogoly

Újabb megállapodás született Zelenszkij és Putyin között, még az ünnepek előtt végrehajtják

2025. november 15. 20:44

Mintegy 1200 ukrán hadifoglyot érint a döntés.

2025. november 15. 20:44
Ukrán katona

Ukrajna és Oroszország újraindítja a fogolycserét az isztambuli megállapodások keretében: a két fél Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítéssel megállapodott mintegy 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, és célul tűzték ki, hogy a foglyok még az ünnepek előtt hazatérhessenek – számolt be a Kyiv Independent.

Rustem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára elmondta, hogy a megállapodással újra életbe léptették az isztambuli keretmegállapodásokat. Mindkét fél egyértelmű vállalást tett a fogolycsere végrehajtására, következő lépésként a technikai egyeztetések következnek, amelyek során részletezik az eljárási és szervezési feltételeket.

Umerov kiemelte, cél, hogy az érintett ukrán katonák még az év végi ünnepek előtt hazatérhessenek. 

Az első fázisban súlyosan sérült és fiatal (25 év alatti) katonákat bocsátanak szabadon.

Amióta 2022-ben elkezdődött a háború, több mint 5800 foglyot engedtek haza különböző cserék során.

Nyitókép: MTI/ EPA / Andrew Marienko

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 20:48
Ha hazatérnek Oroszországba várja őket a gulag, mint a világháború végén? Oroszország mégiscsak egy nagy demokrácia.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!