NABU energetikai Nemzetközi Korrupcióellenes Bizottság botrány Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij mentené a menthetőt, háborút hirdetett ki

2025. november 15. 17:53

Az ukrán elnök bejelentette, hogy megkezdik az energetikai vállalatok átfogó megújítását.

2025. november 15. 17:53
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Telegram-csatornáján jelentette be, hogy Ukrajna megkezdi az energetikai vállalatok átfogó megújítását. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a pénzügyi tevékenységek teljes körű ellenőrzése, és a vállalatok vezetésének átszervezése is. Az elnök ezt azután közölte, hogy megbeszélést folytatott Julija Szviridenko miniszterelnökkel és Olekszij Szoboljev gazdasági miniszterrel.

Az Enerhoatommal kapcsolatban kiemelte, hogy egy héten belül minden feltételt biztosítani kell az új szakmai felügyelőtanács kialakításához. Az Ukrhidroenerhónál késlekedés nélkül kiírják a pályázatot az új vállalatvezető pozíciójára, valamint a felügyelőtanács kiegészítésére. A HTSZ esetében ugyancsak ki kell egészíteni a felügyelőtanácsot, és mihamarabb kiírni a pályázatot a vezérigazgatói posztra – tette hozzá az államfő.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a többi nagy állami energetikai vállalatnál is változtatni kell az állami képviselők személyén a felügyelőtanácsokban. Utasította a kormánytagokat, hogy maradjanak folyamatosan kapcsolatban a jogi és korrupcióellenes szervekkel.

A vállalatoknál feltárt bármilyen korrupciós mechanizmusra gyors és igazságos választ kell adni, és ezt is fogjuk tenni. Az energiatermelési folyamatok teljes átláthatósága és tisztasága abszolút prioritást élvez” 

– figyelmeztetett.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Ukrajnában hatalmas botrányt kavart, amikor november 10-én a Nemzetközi Korrupcióellenes Bizottság (NABU) több házkutatást végzett Kijevben, köztük Herman Haluscsenko korábbi energiaügyi miniszternél, Svitlana Hrincsuk igazságügyi miniszter, és a Zelelnszkijjel jó barátságot ápoló Timur Mindics oligarchánál is. A házkutatások apropója egy, az állami energiavállalatot építő korrupciós botrány volt, amelyben az elnök legbelső bizalmi köre is érintett lehet.

(MTI)

Nyitókép: AFP/Tetiana DZHAFAROVA

Összesen 6 komment

falcatus-2
2025. november 15. 18:22
"Az ukrán elnök bejelentette, hogy megkezdik az energetikai vállalatok átfogó megújítását...." Minek, arra a kis időre?
Válasz erre
2
0
optimista-2
2025. november 15. 18:17
Új éhes szájak, akiket jól kell lakatni. Ursula küldi a lét máris.
Válasz erre
1
0
ngram
2025. november 15. 18:01
Itt a lehetőség, hogy a többi vállalathoz is a haverjait tegye be.
Válasz erre
3
0
rasdi1
2025. november 15. 17:59
Vlagyimir, Vlagyimir, van még valaki egyáltalán, akit be tudnál állítani? És ha igen, mire valami érdemlegest csinálni tudnának, Te már rég nem leszel.
Válasz erre
6
0
