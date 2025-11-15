Zelenszkij mentené a menthetőt, háborút hirdetett ki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Telegram-csatornáján jelentette be, hogy Ukrajna megkezdi az energetikai vállalatok átfogó megújítását. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a pénzügyi tevékenységek teljes körű ellenőrzése, és a vállalatok vezetésének átszervezése is. Az elnök ezt azután közölte, hogy megbeszélést folytatott Julija Szviridenko miniszterelnökkel és Olekszij Szoboljev gazdasági miniszterrel.

Az Enerhoatommal kapcsolatban kiemelte, hogy egy héten belül minden feltételt biztosítani kell az új szakmai felügyelőtanács kialakításához. Az Ukrhidroenerhónál késlekedés nélkül kiírják a pályázatot az új vállalatvezető pozíciójára, valamint a felügyelőtanács kiegészítésére. A HTSZ esetében ugyancsak ki kell egészíteni a felügyelőtanácsot, és mihamarabb kiírni a pályázatot a vezérigazgatói posztra – tette hozzá az államfő.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a többi nagy állami energetikai vállalatnál is változtatni kell az állami képviselők személyén a felügyelőtanácsokban. Utasította a kormánytagokat, hogy maradjanak folyamatosan kapcsolatban a jogi és korrupcióellenes szervekkel.

A vállalatoknál feltárt bármilyen korrupciós mechanizmusra gyors és igazságos választ kell adni, és ezt is fogjuk tenni. Az energiatermelési folyamatok teljes átláthatósága és tisztasága abszolút prioritást élvez”

– figyelmeztetett.