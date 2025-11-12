Korábban Zelenszkij sorozatát finanszírozta, most Izraelbe menekült a korrupciós vádak elől Timur Mindics

Zelenszkij kormánya újabb botrányba keveredett – felfüggesztették a minisztert
A botrány az energiaszektorból indult, és az elnök bizalmasáig vezethet.
Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?
Ukrajnában egyre hevesebb vihart vált ki a Timur Mindics üzletember körüli korrupciós ügy. A 46 éves, filmproducerként is ismert férfi
Volodimir Zelenszkij elnök egyik legrégebbi barátja és egykori üzlettársa,
akinek befolyása az elmúlt években jelentősen bővült. Jelenleg ő áll az ország egyik legsúlyosabb korrupciós botrányának középpontjában: a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) milliárdos sikkasztás gyanújával nyomoz ellene.
Több ukrán médium – köztük az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info – egybehangzó információi szerint Mindicset korrupció, hivatali visszaélés és hazaárulás gyanúja miatt vizsgálják.
A vizsgálat fókuszában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, amely az állami Energoatom atomenergetikai vállalat körül szerveződhetett, és többszáz millió dollárt tűntethettek el. November 10-én a NABU több házkutatást végzett Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban, de az üzletember a razzia előtt elhagyta az országot.
Mindics Dnyipróból származik, és Zelenszkijjel közösen alapították a Kvartal 95 produkciós céget, amelyből az elnök politikai karrierje is kinőtt. AKvartal készítette Zelenszkij főszereplésével a Nép szolgája című sorozatot is – később ezt a nevet kapta az elnök pártja is.
Zelenszkij 2019-es elnökválasztása után átadta részesedését partnereinek, köztük Mindicsnek.
Az elmúlt években Mindics érdekeltségei számos területre kiterjedtek:
A hírek szerint több kulcspozícióba is Mindics javaslatára nevezte ki embereket:
A Politico szerint Mindics szeptemberben Izraelbe utazott, októberben rövid időre visszatért, majd a házkutatások előtt ismét külföldre menekült.
