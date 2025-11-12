Ft
11. 12.
szerda
korrupció Timur Mindics Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Korábban Zelenszkij sorozatát finanszírozta, most Izraelbe menekült a korrupciós vádak elől Timur Mindics

2025. november 12. 17:55

Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?

2025. november 12. 17:55
null

Ukrajnában egyre hevesebb vihart vált ki a Timur Mindics üzletember körüli korrupciós ügy. A 46 éves, filmproducerként is ismert férfi  

Volodimir Zelenszkij elnök egyik legrégebbi barátja és egykori üzlettársa,

akinek befolyása az elmúlt években jelentősen bővült. Jelenleg ő áll az ország egyik legsúlyosabb korrupciós botrányának középpontjában: a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) milliárdos sikkasztás gyanújával nyomoz ellene. 

A nyomozás részletei

Több ukrán médium – köztük az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info – egybehangzó információi szerint Mindicset korrupció, hivatali visszaélés és hazaárulás gyanúja miatt vizsgálják.

A vizsgálat fókuszában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, amely az állami Energoatom atomenergetikai vállalat körül szerveződhetett, és többszáz millió dollárt tűntethettek el. November 10-én a NABU több házkutatást végzett Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban, de az üzletember a razzia előtt elhagyta az országot. 

Mindics üzleti terjeszkedése

Mindics Dnyipróból származik, és Zelenszkijjel közösen alapították a Kvartal 95 produkciós céget, amelyből az elnök politikai karrierje is kinőtt. AKvartal készítette Zelenszkij főszereplésével a Nép szolgája című sorozatot is – később ezt a nevet kapta az elnök pártja is. 

Zelenszkij 2019-es elnökválasztása után átadta részesedését partnereinek, köztük Mindicsnek. 

Az elmúlt években Mindics érdekeltségei számos területre kiterjedtek:

  • Média: Cégei több mint 350 millió hrivnya (kb. 2,7 milliárd forint) értékű állami szerződést nyertek háborús tartalomgyártásra.
  • Ipar és pénzügy: Befolyása érintette az állami Sense Bankot (bár ezt a bank nem erősítette meg), valamint dróngyártó (Fire Point) és odesszai műtrágyagyár-projekteket, ahol 2 milliárd hrivnya (kb. 15,8 milliárd forint) elsikkasztását gyanítják.
  • Egyéb: Gyémántkereskedelemben is érdekelt volt, 2024-ig tulajdonosa volt az orosz New Diamond Technology cégnek – ez a háború kirobbanása után különösen nagy felháborodást keltett, és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ellenség támogatásával vádolta.

Politikai kapcsolatok és protezsáltak

A hírek szerint több kulcspozícióba is Mindics javaslatára nevezte ki embereket:

  • Olekszij Csernisov (Kijev megye kormányzója, energetikai miniszter, Naftogaz-vezér – nyáron letartóztatták vesztegetés miatt). 
  • Herman Haluscsenko (korábbi energiaügyi miniszter; irodájában házkutatás volt).
  • Svitlana Hrincsuk (igazságügyi miniszter).
  • Vitalij Koval (megbízott agrárminiszter). 

A Politico szerint Mindics szeptemberben Izraelbe utazott, októberben rövid időre visszatért, majd a házkutatások előtt ismét külföldre menekült.

***

 

