Korábban Zelenszkij sorozatát finanszírozta, most Izraelbe menekült a korrupciós vádak elől Timur Mindics

Több ukrán médium – köztük az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info – egybehangzó információi szerint Mindicset korrupció, hivatali visszaélés és hazaárulás gyanúja miatt vizsgálják.

A vizsgálat fókuszában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, amely az állami Energoatom atomenergetikai vállalat körül szerveződhetett, és többszáz millió dollárt tűntethettek el. November 10-én a NABU több házkutatást végzett Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban, de az üzletember a razzia előtt elhagyta az országot.

Mindics üzleti terjeszkedése

Mindics Dnyipróból származik, és Zelenszkijjel közösen alapították a Kvartal 95 produkciós céget, amelyből az elnök politikai karrierje is kinőtt. AKvartal készítette Zelenszkij főszereplésével a Nép szolgája című sorozatot is – később ezt a nevet kapta az elnök pártja is.

Zelenszkij 2019-es elnökválasztása után átadta részesedését partnereinek, köztük Mindicsnek.