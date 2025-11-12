Zelenszkij kormánya újabb botrányba keveredett – felfüggesztették a minisztert

Nagy bajban Zelenszkij, razzia volt üzlettársánál korrupció miatt
Masszív energetikai bűnszervezet leleplezése van folyamatban.
Az ukrán kormány szerdán rendkívüli ülést tartott, amelyen felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert. A döntés hátterében a korrupcióellenes hatóság energiaszektort érintő vizsgálata áll, amely Zelenszkij kormányát újabb politikai válság elé állíthatja.
Az ukrán kabinet szerdán váratlanul ült össze, és döntést hozott Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter felfüggesztéséről – számolt be a Kyiv Post. A rendkívüli ülésen Julija Szviridenko miniszterelnök jelentette be, hogy a minisztert ideiglenesen Liudmila Szuhak, az európai integrációért felelős helyettes miniszter váltja. A döntés Zelenszkij kormányának újabb válságos pillanata, hiszen a korrupciós ügy közvetlenül az elnök környezetét is érinti.
Ma rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük az igazságügyi miniszteri feladatok ellátása alól. A feladatokat átmenetileg Liudmila Szuhak látja el
– írta Szviridenko az X közösségi oldalon. A döntés közvetlen előzménye, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatást tartott Haluscsenko lakásán egy, az energiaszektort érintő korrupciós ügyben. A nyomozás az állami tulajdonú Energoatom vállalatnál zajlik, ahol Haluscsenko korábban jogi igazgatóként, majd alelnökként dolgozott. A NABU a vizsgálat során a cég több irodáját is átkutatta, és lefoglalt dokumentumokat. A miniszter közleményben reagált a történtekre.
Teljesen egyetértek: először politikai döntést kell hozni, és csak utána foglalkozni a részletekkel. Nem ragaszkodom a pozícióhoz, és úgy vélem, a felfüggesztés a vizsgálat idejére civilizált és helyes lépés
– írta Haluscsenko. Hozzátette, jogi úton fogja megvédeni magát, és bizonyítani fogja az álláspontját.
A Kyiv Post információi szerint a NABU nyomozása összefüggésben áll Timur Mindiccsel, Volodimir Zelenszkij elnök egyik legszorosabb bizalmasával, akit az ukrán sajtóban gyakran az államfő „pénztárcájaként” emlegetnek. Mindics korábban a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa volt, és a hírek szerint a botrány kirobbanása után elhagyta Ukrajnát. A NABU és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) által feltárt adatok szerint az Energoatom vezetésében működő bűnszervezet 10–15 százalékos visszaosztást követelt a vállalat alvállalkozóitól.
A nyomozók szerint a pénzeket Kijev belvárosában működő irodán keresztül mosták tisztára, amely egy korábbi parlamenti képviselő, Andrij Derkacs családjához köthető.
Derkacs ellen hazaárulás miatt indult eljárás, és 2023-ban megfosztották ukrán állampolgárságától. Volodimir Zelenszkij korábban maga is hangsúlyozta, hogy az Energoatom megtisztítása a korrupciótól az állam egyik legfontosabb feladata. A mostani ügy azonban ismét rávilágít arra, hogy az elnök környezetében zajló gazdasági visszaélések árnyékot vetnek kormányának hitelességére.
Brüsszelnek egyre kényelmetlenebb Ukrajna, a háborús szövetségesből kínos partnerré vált.
Ahogy a Mandiner is megírta korábban, a botrány már politikai következményekkel is járt: Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás frakciója bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a Denisz Smihal vezette kormány leváltását. A párt közleményében a kabinetet hozzá nem értőnek és korruptnak nevezte, és céljai között említette
A politikai feszültséget növeli, hogy az ukrán társadalom egyre érzékenyebben reagál a korrupciós ügyekre, miközben az ország a háborús gazdasági nehézségekkel is küzd.
A Haluscsenko-ügy így nemcsak egy miniszter személyes bukása lehet, hanem újabb jelzés arra, hogy Zelenszkij kormánya egyre nehezebben őrzi meg a közbizalmat.
A kabinet felfüggesztett miniszter nélkül, ideiglenes vezetéssel folytatja munkáját, miközben a NABU vizsgálata tovább zajlik. A kormány sorsa és Zelenszkij politikai stabilitása szorosan összefonódik az ügy kimenetelével – a következő hetek így döntő jelentőségűek lehetnek Ukrajna belpolitikai helyzetére nézve.
Petro Porošenko volt ukrán elnök pártja „hozzá nem értőnek és korruptnak" nevezte a kabinetet.
Nyitókép: TOM BRENNER / AFP