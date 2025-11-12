Zelenszkij kormánya újabb botrányba keveredett – felfüggesztették a minisztert

Az ukrán kabinet szerdán váratlanul ült össze, és döntést hozott Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter felfüggesztéséről – számolt be a Kyiv Post. A rendkívüli ülésen Julija Szviridenko miniszterelnök jelentette be, hogy a minisztert ideiglenesen Liudmila Szuhak, az európai integrációért felelős helyettes miniszter váltja. A döntés Zelenszkij kormányának újabb válságos pillanata, hiszen a korrupciós ügy közvetlenül az elnök környezetét is érinti.

Forrás: Joe Klamar / AFP

Ma rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük az igazságügyi miniszteri feladatok ellátása alól. A feladatokat átmenetileg Liudmila Szuhak látja el

– írta Szviridenko az X közösségi oldalon. A döntés közvetlen előzménye, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatást tartott Haluscsenko lakásán egy, az energiaszektort érintő korrupciós ügyben. A nyomozás az állami tulajdonú Energoatom vállalatnál zajlik, ahol Haluscsenko korábban jogi igazgatóként, majd alelnökként dolgozott. A NABU a vizsgálat során a cég több irodáját is átkutatta, és lefoglalt dokumentumokat. A miniszter közleményben reagált a történtekre.