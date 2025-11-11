A korrupciós botrányok kihúzzák a szőnyeget Zelenszkij lába alól: az ellenzék kezdeményezte a kormány leváltását

Most minden borul: korrupció Zelenszkij környékén, válságtanácskozás a Tiszánál és villámdöntés Bulgáriában
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb témái.
Petro Porošenko volt ukrán elnök pártja „hozzá nem értőnek és korruptnak” nevezte a kabinetet.
Petro Porošenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás frakciója bejelentette, hogy kezdeményezni fogják a Denisz Smihal vezette kormány leváltását – írta meg a RIA Novosztyi.
A politikai erő közleményében „hozzá nem értőnek és korruptnak” nevezte a kabinetet, és a céljai között az állam irányíthatóságának helyreállítását, a társadalmi egység megőrzését és a nemzetközi partnerek bizalmának visszaszerzését említette.
A bejelentés egy újabb, a kormányzathoz közel álló személyeket érintő korrupciós ügy kirobbanásának idején látott napvilágot. A botrány középpontjában Timur Mindics , Volodimir Zelenszkij elnök egyik bizalmasa áll, akit az ukrán sajtóban gyakran az államfő „pénztárcájaként” emlegetnek.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) kedden nagyszabású akciót indított az energiaszektorban működő korrupciós sémák feltárására. Az ügynökség Facebook-oldalán közzétett fotókon zsákokban elhelyezett, nagy mennyiségű külföldi valuta látható – a pontos összeget egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak tájékoztatása szerint a NABU házkutatásokat tartott Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél, valamint az állami tulajdonú Energoatom vállalatnál. Az Ukrajinszka Pravda információi szerint a nyomozók Mindics otthonában is vizsgálatot tartottak, az üzletembert azonban a razzia előtt sietve kivitték az országból.
Később a NABU hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken Mindics, az Energoatom egyik vezetője, Dmitro Baszov, valamint Haluscsenko tanácsadója, Ihor Mironjuk hallható. A nyomozás szerint az energiaszektorban elkövetett sikkasztásokból származó pénzeket Kijev belvárosában működő irodán keresztül mosták tisztára.
A korrupciós ügy és az ellenzék kezdeményezése újabb kihívás elé állítja Zelenszkij elnök kormányát, amely az utóbbi hónapokban több belpolitikai és gazdasági feszültséggel is szembesül.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
