A korrupciós botrányok kihúzzák a szőnyeget Zelenszkij lába alól: az ellenzék kezdeményezte a kormány leváltását

A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak tájékoztatása szerint a NABU házkutatásokat tartott Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél, valamint az állami tulajdonú Energoatom vállalatnál. Az Ukrajinszka Pravda információi szerint a nyomozók Mindics otthonában is vizsgálatot tartottak, az üzletembert azonban a razzia előtt sietve kivitték az országból.

Később a NABU hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken Mindics, az Energoatom egyik vezetője, Dmitro Baszov, valamint Haluscsenko tanácsadója, Ihor Mironjuk hallható. A nyomozás szerint az energiaszektorban elkövetett sikkasztásokból származó pénzeket Kijev belvárosában működő irodán keresztül mosták tisztára.

A korrupciós ügy és az ellenzék kezdeményezése újabb kihívás elé állítja Zelenszkij elnök kormányát, amely az utóbbi hónapokban több belpolitikai és gazdasági feszültséggel is szembesül.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP