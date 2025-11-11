Most minden borul: korrupció Zelenszkij környékén, válságtanácskozás a Tiszánál és villámdöntés Bulgáriában

A lap információi szerint ennek a helyzetnek az orvoslására egy új stratégia kidolgozásába kezdett a Tisza elnöksége. Teljes irányváltásban kezdtek gondolkodni miután kiderült, a jelenlegi helyzetben képtelenek visszanyerni az irányítást.

A washingtoni csúcs csak az utolsó csepp volt, utána már Magyar Péter is belátta, hogy az országjárós, balhézós taktikával nem lehet messzire menni – mondta a lap forrása, aki ugyanakkor elmondta azt is, hogy

a pártvezetésnek továbbra sincsenek megnyugtató válaszai.

Mindenki tudja, hogy nem mennek jól a dolgok, ugyanakkor nincsenek ötletek. Nagy a feszültség, mindenki nyomott, ideges és paranoiás – tette hozzá az informátor. Kiemelte, ez a helyzet csak tovább növeli a feszültséget a Tisza Párt elnökségén belül.