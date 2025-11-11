Most minden borul: korrupció Zelenszkij környékén, válságtanácskozás a Tiszánál és villámdöntés Bulgáriában

Nagy bajban Zelenszkij, razzia volt üzlettársánál korrupció miatt
Masszív energetikai bűnszervezet leleplezése van folyamatban.
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb témái.
Utolérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a két ukrán korrupcióellenes szervezet, melyek függetlenségét júliusban megpróbálta elvenni.
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SzAP) a NABU Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint
hatalmas korrupciós hálózatot lepleztek le az ukrán energetikai szektorban,
melyben érintett az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom – és az ukrán sajtó értesülései szerint Zelenszkij üzlettársa, az elnök produkcióit menedzselő Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa, Timur Mindics is, akinél hétfőn házkutatás történt.
Mindics maga a házkutatást már nem várta meg: miután arról valamilyen formában értesült, pár órával előtte elhagyta az országot (ami főszabály szerint katonakorú férfiaknak tilos, Mindics azonban sokgyermekes apa, így megtehette).
Mindicset és Zelenszkijt a hírek szerint személyes barátság is fűzi egymáshoz,
a koronavírus-járvány alatt rendszeresen összejártak Mindics lakásán szórakozni.
Ezt is ajánljuk a témában
Masszív energetikai bűnszervezet leleplezése van folyamatban.
Válságtanácskozásba kezdett a Tisza Párt vezetése, miután egyre közeledve a választáshoz nem tudnak újat mutatni – írta a Magyar Nemzet egy, a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó informátortól.
A lap információi szerint ennek a helyzetnek az orvoslására egy új stratégia kidolgozásába kezdett a Tisza elnöksége. Teljes irányváltásban kezdtek gondolkodni miután kiderült, a jelenlegi helyzetben képtelenek visszanyerni az irányítást.
A washingtoni csúcs csak az utolsó csepp volt, utána már Magyar Péter is belátta, hogy az országjárós, balhézós taktikával nem lehet messzire menni – mondta a lap forrása, aki ugyanakkor elmondta azt is, hogy
a pártvezetésnek továbbra sincsenek megnyugtató válaszai.
Mindenki tudja, hogy nem mennek jól a dolgok, ugyanakkor nincsenek ötletek. Nagy a feszültség, mindenki nyomott, ideges és paranoiás – tette hozzá az informátor. Kiemelte, ez a helyzet csak tovább növeli a feszültséget a Tisza Párt elnökségén belül.
Ezt is ajánljuk a témában
A képlet ugyanaz: a Tisza vezére semmit nem enged ki a kezéből.
Bulgáriában a parlament egyik bizottsága mindössze 26 másodperc alatt döntött arról, hogy az ország legértékesebb vállalata, a Lukoil Neftochim Burgasz finomító ezentúl állami irányítás alá kerülhet – derül ki az OFFNews YouTube-videójából.
A lépés gyakorlatilag megnyitja az utat az orosz tulajdonban lévő energetikai cég állami kisajátítása előtt, ami nemcsak gazdasági, hanem politikai vihart is kavart.
A döntés után éles vita robbant ki a bolgár parlamentben, ahol a jobboldal képviseli az oroszellenes irányvonalat, míg a baloldal inkább oroszpárti hangokat üt meg. A kormányt adó GERB–SZDSZ koalíció és miniszterelnökük, Roszen Zseljazkov keményen lép fel Moszkvával szemben, miközben a Bolgár Szocialista Párt és a szélsőjobboldali Vazrazhdane (Újjászületés) mozgalom a gazdasági következményekre figyelmeztet, szerintük ugyanis az orosz kapcsolatok elvágása árthat a bolgár gazdaságnak és energiaellátásnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Bulgária az államosítással látszólag Brüsszel elvárásainak próbál megfelelni, de ezzel könnyen saját gazdasági stabilitását veszélyeztetheti.
Fotó: Chris J. Ratcliffe