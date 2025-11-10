Villámgyors döntést hozott Bulgária: mindössze 26 másodperc alatt az állam kezébe került az orosz Lukoil finomítója

Bulgáriában a parlament egyik bizottsága mindössze 26 másodperc alatt döntött arról, hogy az ország legértékesebb vállalata, a Lukoil Neftochim Burgasz finomító ezentúl állami irányítás alá kerülhet – látható az OFFNews YouTube-videóján.

A lépés gyakorlatilag megnyitja az utat az orosz tulajdonban lévő energetikai cég állami kisajátítása előtt, ami nemcsak gazdasági, hanem politikai vihart is kavart

– számolt be azz AP News.

A döntés után éles vita robbant ki a bolgár parlamentben, ahol a jobboldal képviseli az oroszellenes irányvonalat, míg a baloldal inkább oroszpárti hangokat üt meg.

A kormányt adó GERB–SZDSZ koalíció és miniszterelnökük, Roszen Zseljazkov keményen lép fel Moszkvával szemben, miközben a Bolgár Szocialista Párt és a szélsőjobboldali Vazrazhdane (Újjászületés) mozgalom a gazdasági következményekre figyelmeztet,