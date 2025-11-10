Villámgyors döntést hozott Bulgária: mindössze 26 másodperc alatt az állam kezébe került az orosz Lukoil finomítója

Magyarország példáját követnék Romániában: ehhez Trumpnak is lesz egy-két szava
Bulgária az államosítással látszólag Brüsszel elvárásainak próbál megfelelni, de ezzel könnyen saját gazdasági stabilitását veszélyeztetheti.
Bulgáriában a parlament egyik bizottsága mindössze 26 másodperc alatt döntött arról, hogy az ország legértékesebb vállalata, a Lukoil Neftochim Burgasz finomító ezentúl állami irányítás alá kerülhet – látható az OFFNews YouTube-videóján.
A lépés gyakorlatilag megnyitja az utat az orosz tulajdonban lévő energetikai cég állami kisajátítása előtt, ami nemcsak gazdasági, hanem politikai vihart is kavart
– számolt be azz AP News.
A döntés után éles vita robbant ki a bolgár parlamentben, ahol a jobboldal képviseli az oroszellenes irányvonalat, míg a baloldal inkább oroszpárti hangokat üt meg.
A kormányt adó GERB–SZDSZ koalíció és miniszterelnökük, Roszen Zseljazkov keményen lép fel Moszkvával szemben, miközben a Bolgár Szocialista Párt és a szélsőjobboldali Vazrazhdane (Újjászületés) mozgalom a gazdasági következményekre figyelmeztet,
szerintük ugyanis az orosz kapcsolatok elvágása árthat a bolgár gazdaságnak és energiaellátásnak.
A feszültséget tovább fokozza, hogy 2025 januárjától Bulgária bevezeti az eurót, amit a szélsőséges pártok és az euroszkeptikus közvélemény nemzeti szuverenitást veszélyeztető lépésként értékelnek.
Az ellenzék a mostani döntést jogi és gazdasági kockázatosnak tartja. Attól tartanak, hogy Oroszország vagy maga a Lukoil nemzetközi bíróságon támadhatja meg a kisajátítást, ami hosszú jogi csatározásokhoz és pénzügyi veszteségekhez vezethet.
„A Lukoil beperli Bulgáriát – a pénz pedig Oroszországban köt ki” – figyelmeztetett Ivajlo Mircsev, a Demokratikus Bulgária vezetője.
A szakértők a Neftochim Burgasz finomító értékét körülbelül 1,3 milliárd euróra becsülik, éves forgalma pedig meghaladja a 4,7 milliárd eurót. A bolgár kormány eközben ideiglenes exportkorlátozást vezetett be a kőolajtermékekre, beleértve az uniós tagállamokba irányuló kiviteleket is – hivatalosan azért, hogy biztosítsa a belföldi ellátást az új, orosz energiatermékeket célzó amerikai szankciók bevezetése előtt. A tilalom a benzint, a dízelt és a kerozint is érinti, ami szakértők szerint akár az európai üzemanyagpiacot is megzavarhatja.
