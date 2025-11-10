Nagy bajban Zelenszkij, razzia volt üzlettársánál korrupció miatt

Utolérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a két ukrán korrupcióellenes szervezet, melyek függetlenségét júliusban megpróbálta elvenni. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SzAP) a NABU Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le az ukrán energetikai szektorban, melyben érintett az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom –

és az ukrán sajtó értesülései szerint Zelenszkij üzlettársa, az elnök produkcióit menedzselő Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa, Timur Mindics is, akinél hétfőn házkutatás történt.

Mindics maga a házkutatást már nem várta meg: miután arról valamilyen formában értesült, pár órával előtte elhagyta az országot (ami főszabály szerint katonakorú férfiaknak tilos, Mindics azonban sokgyermekes apa, így megtehette). Az üzletember a Kvartal 95 társtulajdonlása mellett Ihor Kolomojszkij, a Zelenszkij tévéműsorait sugárzó médiacsoport sajtóérdekeltségeiért felel. Az ukrán 24 Kanal információi szerint Mindics a Zelenszkij anyagi hátterét biztosító oligarcha egyik kulcsembere volt, fia keresztapja lett, aki rendszeresen utazott Izrael és Ukrajna között közvetíteni, miután Kolomojszkijnak Petro Porosenko elnöksége alatt az elnök elől a zsidó államba kellett menekülnie.

Mindicset és Zelenszkijt a csatorna szerint személyes barátság is fűzi egymáshoz, a koronavírus-járvány alatt rendszeresen összejártak Mindics lakásán szórakozni.

Mindiccsel szemben a sajtóban olyan korrupciós vádak fogalmazódtak meg, melyek szerint