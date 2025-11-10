Ft
11. 10.
hétfő
korrupció Herman Haluscsenko Ukrajna Enerhoatom Volodimir Zelenszkij

Nagy bajban Zelenszkij, razzia volt üzlettársánál korrupció miatt

2025. november 10. 21:02

Masszív energetikai bűnszervezet leleplezése van folyamatban.

2025. november 10. 21:02
null

Utolérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a két ukrán korrupcióellenes szervezet, melyek függetlenségét júliusban megpróbálta elvenni. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU)  és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SzAP) a NABU Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le az ukrán energetikai szektorban, melyben érintett az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom –

és az ukrán sajtó értesülései szerint Zelenszkij üzlettársa, az elnök produkcióit menedzselő Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa, Timur Mindics is, akinél hétfőn házkutatás történt.

Mindics maga a házkutatást már nem várta meg: miután arról valamilyen formában értesült, pár órával előtte elhagyta az országot (ami főszabály szerint katonakorú férfiaknak tilos, Mindics azonban sokgyermekes apa, így megtehette). Az üzletember a Kvartal 95 társtulajdonlása mellett Ihor Kolomojszkij, a Zelenszkij tévéműsorait sugárzó médiacsoport sajtóérdekeltségeiért felel. Az ukrán 24 Kanal információi szerint Mindics a Zelenszkij anyagi hátterét biztosító oligarcha egyik kulcsembere volt, fia keresztapja lett, aki rendszeresen utazott Izrael és Ukrajna között közvetíteni, miután Kolomojszkijnak Petro Porosenko elnöksége alatt az elnök elől a zsidó államba kellett menekülnie.

Mindicset és Zelenszkijt a csatorna szerint személyes barátság is fűzi egymáshoz, a koronavírus-járvány alatt rendszeresen összejártak Mindics lakásán szórakozni.

Mindiccsel szemben a sajtóban olyan korrupciós vádak fogalmazódtak meg, melyek szerint

az oligarcha az elnökhöz fűződő barátsága révén teljesen illegálisan beleszólhatott az energetikába áramló költségvetési pénzek eloszlásába, emiatt került a hatóságok látókörébe.

Az ukrán állami gázcég, a Naftohaz vezetője, Mindics jó barátja, Olekszij Csernyisov már nyáron sejteni kezdte, hogy a korrupciós hatóságok érdeklődhetnek iránta, így Bécsbe szökött, egy hivatalos útjáról nem tért vissza. Csernyisovot Bécsből Mindics hozta vissza Ukrajnába épp akkor, amikor Zelenszkij benyújtotta az ukrán törvényhozásnak, a Verhovna Radának a két korrupciós hivatal függetlenségének elvételét szolgáló törvényjavaslatot, amely ezáltal lehetővé tette volna Mindics (és Csernyisov) megvédését. Időközben Mindics unokatestvérét, Leonyidot a harkivi térségi energiavállalat pénzének elsikkasztása ügyében határátlépés kísérlete közben letartóztatták. Csernyisovot végül Ukrajnába való visszatérésekor letartóztatták, 120 millió hrivnyás óvadék ellenében került szabadlábra.

Mindics kijevi lakása mellett az Enerhoatomnál, valamint Herman Haluscsenko korábbi energiaügyi miniszternél is házkutatás zajlott

a 15 hónapnyi nyomozói munkát és több mint ezer órányi áthallgatott hangfelvételt átfogó, „Midász” kódnevű korrupcióellenes akció keretében.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Kecmec
•••
2025. november 10. 21:48 Szerkesztve
És ez hír, hogy Grünwald lebukott, gyerekek egy ilyen maffia államnál nincsenek meglepetések,max. a Mandi szeretné , már alig vagyunk a régi kommentelők.....lekoptak mert megunták a banánt a rendszer frissítésel, 2-3 éve, és nem tartjuk a kapcsolatot mert úgy alakították a rendszert, hogy körülményes legyen....csak a szarult megírt cikkeket olvassuk... alpári módon kommentelünk ....mert már csak ilyenek jönnek az oldalra.... és majd jönnek a kommentek , micsoda helyesírás ,nem is értem miről beszélsz, hol tanultál meg magyarul , hülye tót, román,jugó .... és elfogyunk és nem akarunk már cinkossá válni semmiben.... mert nagy többségének nincs trafikja nem ner lovag és nem nyugdíjas,nem közalkalmazot és húzza az igát minden rendszer alatt....na lehet köpökni ,de az is lehet nem jelenik meg a komment. Hajrá...mire?
Válasz erre
3
1
Toma78
2025. november 10. 21:40
Semmi baj hamarosan pótoljak a kiesett lóvét a Tiszások bankszámláiról..😁 Na akkor lesz itt szarvas bőgés meg patkány visítás...🤭 De adjatok még neki euró milliárdokat hagy vegyen még pár villát világ szerte miközben kiírtja a saját népét .. Tudjuk meg lesz ez is oldva a kiéhezett Ukrán csajok kapnak tömegével ét meg tejcsoki fütyit... Az új ukrán ária fajnaj biztos örülnek majd az azovi veterán nácik...👎
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. november 10. 21:27
Érdekes , hogy Izrael, a világ összes zsidó bűnözőjét befogadja. ( lásd az elítélt Fürst György, a parkolómaffia vezére) Elég, ha igazolja az illető, hogy zsidó!
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
2025. november 10. 21:18
"120 millió hrivnyás óvadék ellenében került szabadlábra." Erre bezzeg van pénz! Nem hiába a mai amerikai hír a Zelen "karácsonyi" bulijáról!
Válasz erre
1
0
