Nagy bajban Zelenszkij, razzia volt üzlettársánál korrupció miatt

Masszív energetikai bűnszervezet leleplezése van folyamatban.
Utolérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a két ukrán korrupcióellenes szervezet, melyek függetlenségét júliusban megpróbálta elvenni. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SzAP) a NABU Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le az ukrán energetikai szektorban, melyben érintett az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom –
és az ukrán sajtó értesülései szerint Zelenszkij üzlettársa, az elnök produkcióit menedzselő Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa, Timur Mindics is, akinél hétfőn házkutatás történt.
Mindics maga a házkutatást már nem várta meg: miután arról valamilyen formában értesült, pár órával előtte elhagyta az országot (ami főszabály szerint katonakorú férfiaknak tilos, Mindics azonban sokgyermekes apa, így megtehette). Az üzletember a Kvartal 95 társtulajdonlása mellett Ihor Kolomojszkij, a Zelenszkij tévéműsorait sugárzó médiacsoport sajtóérdekeltségeiért felel. Az ukrán 24 Kanal információi szerint Mindics a Zelenszkij anyagi hátterét biztosító oligarcha egyik kulcsembere volt, fia keresztapja lett, aki rendszeresen utazott Izrael és Ukrajna között közvetíteni, miután Kolomojszkijnak Petro Porosenko elnöksége alatt az elnök elől a zsidó államba kellett menekülnie.
Mindicset és Zelenszkijt a csatorna szerint személyes barátság is fűzi egymáshoz, a koronavírus-járvány alatt rendszeresen összejártak Mindics lakásán szórakozni.
Mindiccsel szemben a sajtóban olyan korrupciós vádak fogalmazódtak meg, melyek szerint
az oligarcha az elnökhöz fűződő barátsága révén teljesen illegálisan beleszólhatott az energetikába áramló költségvetési pénzek eloszlásába, emiatt került a hatóságok látókörébe.
Az ukrán állami gázcég, a Naftohaz vezetője, Mindics jó barátja, Olekszij Csernyisov már nyáron sejteni kezdte, hogy a korrupciós hatóságok érdeklődhetnek iránta, így Bécsbe szökött, egy hivatalos útjáról nem tért vissza. Csernyisovot Bécsből Mindics hozta vissza Ukrajnába épp akkor, amikor Zelenszkij benyújtotta az ukrán törvényhozásnak, a Verhovna Radának a két korrupciós hivatal függetlenségének elvételét szolgáló törvényjavaslatot, amely ezáltal lehetővé tette volna Mindics (és Csernyisov) megvédését. Időközben Mindics unokatestvérét, Leonyidot a harkivi térségi energiavállalat pénzének elsikkasztása ügyében határátlépés kísérlete közben letartóztatták. Csernyisovot végül Ukrajnába való visszatérésekor letartóztatták, 120 millió hrivnyás óvadék ellenében került szabadlábra.
Mindics kijevi lakása mellett az Enerhoatomnál, valamint Herman Haluscsenko korábbi energiaügyi miniszternél is házkutatás zajlott
a 15 hónapnyi nyomozói munkát és több mint ezer órányi áthallgatott hangfelvételt átfogó, „Midász” kódnevű korrupcióellenes akció keretében.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP