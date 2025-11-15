Ft
Cseh Katalin reddit garancia agresszor

Nézem a Cseh-Barabás-mikroorgazmus megjelenésére adott reakciókat

2025. november 15. 13:03

Igen egyszerű a megoldása annak, ha valaki azt akarja, hogy egy párt ne legyen sikeres/ne létezzen. Nem kell támogatni, aláírni neki.

2025. november 15. 13:03

Hont András
Hont András
Facebook

„Nézem a Cseh-Barabás-mikroorgazmus megjelenésére adott reakciókat. Egyfelől a főszereplők teljesen megérdemlik, amit kapnak; egész pályafutásuk során annak a primitív kigőzölgésnek a felhajtóerejét használták, amelyik most ellenük fordul.

Másfelől viszont a fészbukon, jútyúbon, redditen őrjöngő, magukat új idők új dalosainak gondoló tudatlan agresszorok ugyanolyanok (részben ugyanazok), mint 12-13 éve a dékás betelefonálók és azután hosszú évekig az összefogást ordibálók. Más embereknek akarják előírni, hogy mit tegyenek/ne tegyenek azon az alapon, hogy ők sértettek és frusztráltak. Garanciái annak, hogy a magyar nyilvánosság végtelenül buta és elviselhetetlen maradjon.

Igen egyszerű a megoldása annak, ha valaki azt akarja, hogy egy párt ne legyen sikeres/ne létezzen. Nem kell támogatni, aláírni neki, rászavazni, és ha ennek ellenére összegyűlik ott mérhető mennyiségű támogatottság, akkor lehet tudomásul venni. Semmivel sem alávalóbb dolog megélhetési politikusnak lenni, mint hogyha valakinek az az egyetlen köz-, sőt hovatovább magánéleti megnyilvánulása,  hogy kommentfalakon tombol. 

És itt zárjuk rövidre az előttünk álló nyomasztó öt hónap legtipikusabb, rohadt unalmas fölvetését, hogy ti. »te most akkor azt akarod, hogy maradjon a Zorbán?«. Nem, azt akarom, hogy te tűnj el végre a kurvaanyádba a hülye kérdéseiddel együtt.”

Nyitókép: Képernyőfotó

uranvaros
2025. november 15. 15:04
Ezeknek még görbe tükröt sem érdemes tartani, mert már azt is teleköpködték, úgyhogy láthatatlanok :)
mnmn
2025. november 15. 14:55
»te most akkor azt akarod, hogy maradjon a Zorbán?«. Nem, azt akarom, hogy te tűnj el végre a kurvaanyádba a hülye kérdéseiddel együtt.” Ez tökéletes válasz a proli, szektás csürhének.
nemmondom-3
2025. november 15. 14:48
Barabás egy árnyékember. Hogy kié, azt az adott idő/helyzet dönti el. Nem megy bele kemény vitákba, csúszik mint a milliomos vetélkedő rézsiklója, próbál mindent túlélni, lehetőleg minél jobban.
fenris
2025. november 15. 14:25 Szerkesztve
Nézem a fotót erről a két kártevőről, akik nyilván maguk se gondolták komolyan ezt az egészet, de hátha valaki ad nekik egy kis zsét, hogy leálljanak, mint ahogy Al Bundy énekelt karácsonykor a bevásárlóközpont előtt, hogy "1 dollárért egy percre abbahagyom", vagy hogy is volt :) Mint a rabszolga Anakin röpködő ura, akire nem hat az elmetrükk, csak a pénz, és egy erkölcsi selejt. Na, ilyenek ezek a "Humanisták", meg az összes többi alfaj a politikai lárvák rendjében.
