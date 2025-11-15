„Nézem a Cseh-Barabás-mikroorgazmus megjelenésére adott reakciókat. Egyfelől a főszereplők teljesen megérdemlik, amit kapnak; egész pályafutásuk során annak a primitív kigőzölgésnek a felhajtóerejét használták, amelyik most ellenük fordul.

Másfelől viszont a fészbukon, jútyúbon, redditen őrjöngő, magukat új idők új dalosainak gondoló tudatlan agresszorok ugyanolyanok (részben ugyanazok), mint 12-13 éve a dékás betelefonálók és azután hosszú évekig az összefogást ordibálók. Más embereknek akarják előírni, hogy mit tegyenek/ne tegyenek azon az alapon, hogy ők sértettek és frusztráltak. Garanciái annak, hogy a magyar nyilvánosság végtelenül buta és elviselhetetlen maradjon.

Igen egyszerű a megoldása annak, ha valaki azt akarja, hogy egy párt ne legyen sikeres/ne létezzen. Nem kell támogatni, aláírni neki, rászavazni, és ha ennek ellenére összegyűlik ott mérhető mennyiségű támogatottság, akkor lehet tudomásul venni. Semmivel sem alávalóbb dolog megélhetési politikusnak lenni, mint hogyha valakinek az az egyetlen köz-, sőt hovatovább magánéleti megnyilvánulása, hogy kommentfalakon tombol.

És itt zárjuk rövidre az előttünk álló nyomasztó öt hónap legtipikusabb, rohadt unalmas fölvetését, hogy ti. »te most akkor azt akarod, hogy maradjon a Zorbán?«. Nem, azt akarom, hogy te tűnj el végre a kurvaanyádba a hülye kérdéseiddel együtt.”

