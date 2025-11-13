Eluralkodott a pánik Magyar Péteréknél: leszalámizhatják a Tiszát, mire egyet pislantanak

Nem lennénk most Magyar Péter helyében: minden eddiginél keményebb kihívót kapott a Fidesz (VIDEÓ)
Már Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.
Egyre nagyobb a kétségbeesés és az egymásra mutogatás a baloldalon, de különösen a Tisza Párt körül, amióta kiderült: új politikai formáció jön létre. A problémát a liberális ellenzék abban látja, hogy néhány rebellis politikus ahelyett, hogy visszalépne Magyar Péterék javára, inkább megméretné magát a választáson, például a Humanisták színeiben.
„Több párt is pályázik a nevető harmadik szerepére” a jelenlegi politikai felállásban, talán a Humanistákat is közéjük sorolhatjuk – nyilatkozta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az új formáció abból indulhat ki – emelte ki –,
hogy már tetőzött a Tisza Párt támogatottsága,
és bizony kérdés, hogy Magyar Péter – akinek jelenlegi országjárása is tulajdonképpen Facebook-kommentekben és posztokban merül ki – érdekes tud-e maradni a választásig hátralévő öt hónapon keresztül.
Magyar Péter „nyomán” sokan azt gondolhatják, hogy létrehoznak egy zöldmezős választási pártot;
„az ambíciójuk megvan hozzá, és helyzet is van”
– magyarázta a Mandinernek a politikai elemző, utalva a Humanisták eddigi „húzóneveire”: Cseh Katalinra és Barabás Richárdra.
Leszögezte: jelenleg úgy egymillió választópolgár keresi a helyét, Barabásék pedig okkal indulhatnak ki abból, hogy aki közülük eddig nem ment át a Tiszához, az már nem is fog. Kiszelly Zoltán fontosnak tartotta megjegyezni azt is:
már korábban is volt „mocorgás” egy új párt létrehozására, egy Duna Pártot szerettek volna „ráindítani” a Tisza Pártra.
A Humanisták – erősítette meg – azoknak a „politikai árváknak” kínálhat új teret, akik nem akarnak visszalépni, hanem indulni akarnak a választáson. „A Tiszán túl is van ellenzék” – foglalta össze Kiszelly Zoltán.
Megbomlott a maradék rend is a hazai ellenzék soraiban, miután a Párbeszéd volt társelnöke, Barabás Richárd nemrég bejelentette, hogy új pártot alapít és elindul a választáson. A Humanisták nevet viselő a formációhoz csatlakozott a balliberális Momentum egyik húzóneve, Cseh Katalin is.
Utóbbitól nagyon hamar és nagyon hangosan megvált a pártja, felróva neki azt, hogy a közös célok elé helyezi a saját ambícióit. Még Cseh parlamenti mandátumát is visszakérték.
Barabás Richárd igyekezett támogatásáról biztosítani Magyar Pétert, ő azonban úgy tűnik, nem nyugodott meg, a Facebookon – hol máshol –, a kommentszekcióban vitába bocsátkozott a témában Karácsony Gergely főpolgármesterrel.
Még a bukott ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is aggodalmának adott hangot, azt üzente a két liberális politikusnak: Most nem a személyes ambíciók ideje van...
Az összellenzéki kétségbeesés a Tisza körül a legintenzívebb. „Tényleg ennyire hülyének néznek mindenkit?” – ezt a kérdést tette fel Barna Judit tiszás fővárosi képviselő Barabáséknak. Magyar Péter politikusa
hosszú, felháborodott posztban sorolta a Humanisták elindításával kapcsolatos kifogásait és felfedezéseit,
miszerint Barabásék már jóval a Pride előtt készültek „tettükre”, rávilágított az új formáció egyértelmű párbeszédes kapcsolataira, és már azt is tudni véli – nem kis aggodalommal –, hogy Szabó Rebeka, Tordai Bence és Csárdi Antal is csatlakozni fog a renitens liberálisokhoz.
„Ép elmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra vagy a másik említett úrra bármilyen hatással lenne” – így reagált a Humanista Párt fellépésére a miniszter.
Így lesz vagy sem, az bizonyos, hogy ennél atomnyibb darabokra már nem aprózódhat a balliberális-zöld oldal, nagyon úgy fest, hogy botránykrónika íródik a szemünk láttára...
