Eluralkodott a pánik Magyar Péteréknél: leszalámizhatják a Tiszát, mire egyet pislantanak

„Több párt is pályázik a nevető harmadik szerepére” a jelenlegi politikai felállásban, talán a Humanistákat is közéjük sorolhatjuk – nyilatkozta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Szakértő: jelenleg úgy egymillió választópolgár keresi a helyét

Az új formáció abból indulhat ki – emelte ki –,

hogy már tetőzött a Tisza Párt támogatottsága,

és bizony kérdés, hogy Magyar Péter – akinek jelenlegi országjárása is tulajdonképpen Facebook-kommentekben és posztokban merül ki – érdekes tud-e maradni a választásig hátralévő öt hónapon keresztül.