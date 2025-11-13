Ft
Tisza Párt Cseh Katalin kommentháború Barabás Richárd kormányinfó Magyar Péter Gulyás Gergely Karácsony Gergely

Magyar Péter ismét hazudott, Gulyás Gergely pedig csak egy kávét kért (VIDEÓ)

2025. november 13. 12:56

„Ép elmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra vagy a másik említett úrra bármilyen hatással lenne” – így reagált a Humanista Párt fellépésére a miniszter.

2025. november 13. 12:56


Alaposan felkavarta a magyar közéletet, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd korábbi társelnöke a napokban bejelentette, új pártot alapít, és elindul a választáson. Ehhez a formációhoz csatlakozott a Momentum valamikori ikonikus arca, Cseh Katalin is, akitől emiatt megvált egykori pártja, és még a parlamenti mandátumát is visszakérte.

A történtekre vonatkozóan tett fel kérdést Csuhaj Ildikó, a közmédia munkatársa a csütörtöki kormányinfón. Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét idézve az iránt érdeklődött, hogy van-e a kormánynak bármilyen köze a Humanista Párt megjelenéséhez, ami miatt a Tisza-vezér még kommentháborúba is keverdett Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Erre Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt felelte, „ép elmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra vagy a másik említett úrra bármilyen hatással lenne. Ezért logikus, hogy Magyar Péter ezt gondolja. De nyilvánvalóan 

semmi közünk nincs az egészhez, és hátradőlve figyelem azt, hogy a főpolgármester és a Tisza Párt elnöke egymást hazugozza, és kérek egy kávét”

– zárta gondolatmenetét a tárcavezető.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP



cutcopy
2025. november 13. 13:22
"a Tisza Párt elnökét idézve az iránt érdeklődött, hogy van-e a kormánynak bármilyen köze a Humanista Párt megjelenéséhez" Nyilván a kormány alapítja a pártokat, az mszp az szdsz az lmp a jobbik a dk és a tisza stb is OV műve..
csulak
2025. november 13. 13:22
A kiskakaskának nagyon sok a baja, Tenger gondja miatt lefittyedt taraja. Rekedt kappanhangján már nem kukorékol, Nyakán van a hurok, ezért toporzékol. Lelkét bizony igen nagy átoksúly nyomja, Lába alól elfogy kicsiny szemétdombja. Meg is vetkezett már, kihullott a tolla, Testéről sok tetű elmenekül sorra. Eljön majd az idő, gazdája megszánja, És a kiskakaskát szó nélkül levágja. Tarajosunk élte fazékban ér véget, Így hát a helyére újabb kakas léphet.
The Loner
2025. november 13. 13:08 Szerkesztve
Teveszájú gusztustalan köcsög peti ! (fotó fent )
karcos-2
2025. november 13. 13:07
Nem lennék meglepve hogy a fejlemények hatására Brüsszel leváltja Magyar Pétert és mással indul neki a 2026-os magyarországi választásnak
