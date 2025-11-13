Magyar Péter ismét hazudott, Gulyás Gergely pedig csak egy kávét kért (VIDEÓ)

Alaposan felkavarta a magyar közéletet, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd korábbi társelnöke a napokban bejelentette, új pártot alapít, és elindul a választáson. Ehhez a formációhoz csatlakozott a Momentum valamikori ikonikus arca, Cseh Katalin is, akitől emiatt megvált egykori pártja, és még a parlamenti mandátumát is visszakérte.

A történtekre vonatkozóan tett fel kérdést Csuhaj Ildikó, a közmédia munkatársa a csütörtöki kormányinfón. Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét idézve az iránt érdeklődött, hogy van-e a kormánynak bármilyen köze a Humanista Párt megjelenéséhez, ami miatt a Tisza-vezér még kommentháborúba is keverdett Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Erre Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt felelte, „ép elmével senki nem gondolja, hogy a magyar kormány Cseh Katalinra vagy a másik említett úrra bármilyen hatással lenne. Ezért logikus, hogy Magyar Péter ezt gondolja. De nyilvánvalóan

semmi közünk nincs az egészhez, és hátradőlve figyelem azt, hogy a főpolgármester és a Tisza Párt elnöke egymást hazugozza, és kérek egy kávét”

– zárta gondolatmenetét a tárcavezető.