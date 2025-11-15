Ft
Tisza Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

Magyar Péter miniszterelnök lenne

2025. november 15. 17:16

A Tisza politikában járatlan jelöltjeinek így is nagyon kevés lesz az a négy hónap, ami rendelkezésükre áll majd a helyi kampányolásra.

2025. november 15. 17:16
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
„A beszéd második felénél lendültet vesztett, előjöttek a Magyar Péter-beszédek jól ismert paneljei (pl. »nem lesz kolbászból a kerítés«). Igaz, egy dolog, hogy jó beszédet mondott-e a pártelnök és másik dolog, hogy a kampánymunka helyi szinten hogy zajlik. Beszélt olyan orvos képviselő-jelöltekről, akik nem szeretnének a hét minden napján kampányolni. Na, ez egy vicc. A Tisza politikában járatlan jelöltjeinek így is nagyon kevés lesz az a négy hónap, ami rendelkezésükre áll majd a helyi kampányolásra, miközben a Fidesznek sokat tapasztalt, jól bejáratott kampányszervezete van. Lehet beszélni arról, hogy a Tisza egyértelműen nyerésre áll, meg hogy »vége van«, de ha a helyi tiszás jelöltek nem dolgozzák majd nagyon keményen végig a kampány hónapjait, akkor nem Orbán Viktor hatalmának, hanem a hatalmasra nőtt tiszás győzelmi reményeknek lesz majdan keserű vége.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Agricola
2025. november 15. 18:23
Éhes disznó makkal álmodik. Magyar Péter miniszterelnök lenne
pollip
•••
2025. november 15. 18:17 Szerkesztve
A beszéd második részében elkezdtek hazamenni az emberek. Írta a 24.hu. Budapesten is otthagyták sokan. Ez megalázó MP számára.
zsanett-kúnrum
2025. november 15. 18:04
Azé szeretem olvasgatni ezt a rosszfogú eĺemzőt, mert mindig szembesülhetek avval, hogy milyen buta vagyok. És folytathatnám, de kurvára lusta is vagyok, megaztán maradjon az óbán, mert rajta van mit elemezni a politikai elemzőknek, de magyar péteren csak magyaráznák a magyarázhatatlan, és keresnék a mentségeket.
nemenvagyoken
2025. november 15. 18:03
Miért, vannak/lesznek jelöltek?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!