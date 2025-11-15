„A beszéd második felénél lendültet vesztett, előjöttek a Magyar Péter-beszédek jól ismert paneljei (pl. »nem lesz kolbászból a kerítés«). Igaz, egy dolog, hogy jó beszédet mondott-e a pártelnök és másik dolog, hogy a kampánymunka helyi szinten hogy zajlik. Beszélt olyan orvos képviselő-jelöltekről, akik nem szeretnének a hét minden napján kampányolni. Na, ez egy vicc. A Tisza politikában járatlan jelöltjeinek így is nagyon kevés lesz az a négy hónap, ami rendelkezésükre áll majd a helyi kampányolásra, miközben a Fidesznek sokat tapasztalt, jól bejáratott kampányszervezete van. Lehet beszélni arról, hogy a Tisza egyértelműen nyerésre áll, meg hogy »vége van«, de ha a helyi tiszás jelöltek nem dolgozzák majd nagyon keményen végig a kampány hónapjait, akkor nem Orbán Viktor hatalmának, hanem a hatalmasra nőtt tiszás győzelmi reményeknek lesz majdan keserű vége.”

