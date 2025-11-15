Megkérdezték az íreket Budapesten, hogy kiprovokálják-e a piros lapokat – ez volt a válasz

Csak az írek meg ne tudják: az örmény kapitány elmondta, hogyan húzták ki a magyarok méregfogát
Örményország kisebb csodát vitt véghez a szünetben.
Heimir Hallgrímsson szerint ugyanolyanok, mint bármelyik más válogatott, sőt az írek nagyon odafigyelnek, hogy ne állítsanak ki közülük senkit. A vendégek imádják, hogy az úgynevezett vasárnapi döntőn a saját kezükben van a sorsuk, és úgy vélik, inkább Magyarország van nyomás alatt.
Íme, a lényeg: a nyolc ponttal második helyezett Magyarország és a hét ponttal harmadik Írország nemzeti labdarúgócsapatának világbajnoki selejtezőmérkőzése vasárnap 15 órakor kezdődik a telt házas Puskás Arénában. A tíz ponttal a csoportot vezető portugálok már régen kvalifikálhatták volna magukat a 2026-os tornára, de sem a magyar, sem az ír válogatottat nem tudták legyőzni, így a három ponttal negyedik helyezett örményeket hazai pályán kell megverniük az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat.
Ahogy arra a sorsolás óta számítani lehetett, a második helyért a szigetországiakkal vagyunk versenyben, holnap a három lehetséges eredményből nekünk kettő is elég a továbbjutáshoz, míg az íreknek mindenképpen nyerni kell a pótselejtezőhöz. A két együttes szeptember hatodikán Dublinban mérkőzött meg egymással: bár a mieink már korán kétgólos előnyre tettek szert, Sallai Roland 52. percben történt kiállítása miatt mintegy 40 percet emberhátrányban futballoztak, Írország pedig közvetlenül a lefújás előtt mentette 2–2-es döntetlenre a meccset.
„Minden ellenfelünket a lehető legjobban feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a vasárnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv” – mondta a vendégek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a szombati sajtótájékoztatón.
Az 58 éves izlandi tréner szerint
de ők is imádják azt az érzést, hogy a saját kezükben van a sorsuk.
Ahogy azt jeleztük, átlagosan három sárga lapot kaptak eddig az ír játékosok a selejtezőben, mégis az ellenfelei gyűjtöttek összesen három piros lapot (mindegyiket Dublinban). Felvetődött ennek kapcsán a kérdés, vajon a taktika tudatos eleme-e, hogy a riválisokat belerántják az adok-kapokba, addig-addig provokálják őket, amíg el nem durran az agyuk, és kiállítást érően szabálytalankodnak (lásd Sallai vagy Cristiano Ronaldo esete).
Nem gondolnám, hogy ezen a téren eltérnénk a többi válogatottól. Minden meccs előtt megbeszéljük a srácokkal, hogy figyeljenek oda a lapokra, nagyon fontosnak tartjuk, hogy senkit se állítsanak ki közölünk. Az egy az egy elleni küzdelmeket nyilván meg akarjuk nyerni, de nem akarunk ilyen büntetéseket, főleg buta sárgákat kapni. Remélem, holnapi riválisunk sötétben tapogatózik a futballunkat illetően. Nyilván van egy játékunk, amit az eddigi összecsapásainkat figyelembe véve ismerhetnek, de részleteiben nem árulom el, mire lehet tőlünk számítani
– fogalmazott Hallgrímsson, aki annyit azért elárult, hogy legveszélyesebb labdarúgójukat, Evan Fergusont, az olasz AS Roma támadóját többször felhívták telefonon, de sérülése miatt az utóbbi napokban nem rúgott labdába, így el sem utazott Magyarországra.
Nevezzük pszichológiai hadviselésnek...
Marco Rossi gárdájával kapcsolatban arról beszélt az északi szakember, hogy ugyan Örményországban nyertünk, de el kellett halasztanunk az ünneplést, mert ők megverték a portugálokat. „Imádom, hogy ezen az úgynevezett döntőn a saját kezünkben van a sorsunk. Megnéztük, mitől jött össze a Portugália elleni siker, megpróbáljuk megismételni azt a teljesítményt vasárnap.”
A Brentford jelenlegi, a Liverpool FC korábbi kapusa, Caoimhín Kelleher ugyanakkor kiemelte, talán
a magyarokon némileg nagyobb a nyomás, hiszen a hazai közönség biztosan ünnepelni szeretne, a hatalmas tét miatt viszon ők maguk sem dőlhetnek hátra, ezért óriási csatára számít.
„Óriási eredménynek tartom, amit elértünk csütörtökön, hatalmas diadalt arattunk Portugáliával szemben, amire jó ideig emlékezni fogunk. Ötvenezer ember előtt, elképesztő hangulatban ünnepeltünk – megkockáztatom, ilyet még jó néhányan nem éltünk át a csapatból. Különleges estén vagyunk túl, amely azt az érzetet adta, hogy újra és újra át akarunk élni valami hasonlót. Nyilván akkor lehet az érzést fokozni, ha kijutunk a világbajnokságra. A szurkolóink mindenhova elkísérnek, támogatnak minket, megérdemlik, hogy egy világeseményen buzdítsanak minket – ez is motivál minket” – jegyezte meg a 26 esztendős hálóőr.
A Magyarország–Írország mérkőzésről élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezik a Mandiner vasárnap.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert
