Megkérdezték az íreket Budapesten, hogy kiprovokálják-e a piros lapokat – ez volt a válasz

„Minden ellenfelünket a lehető legjobban feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a vasárnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv” – mondta a vendégek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a szombati sajtótájékoztatón.

Az 58 éves izlandi tréner szerint

a magyarok hisznek magukban,

a stadionjukban,

a közönségükben,

de ők is imádják azt az érzést, hogy a saját kezükben van a sorsuk.

Ahogy azt jeleztük, átlagosan három sárga lapot kaptak eddig az ír játékosok a selejtezőben, mégis az ellenfelei gyűjtöttek összesen három piros lapot (mindegyiket Dublinban). Felvetődött ennek kapcsán a kérdés, vajon a taktika tudatos eleme-e, hogy a riválisokat belerántják az adok-kapokba, addig-addig provokálják őket, amíg el nem durran az agyuk, és kiállítást érően szabálytalankodnak (lásd Sallai vagy Cristiano Ronaldo esete).