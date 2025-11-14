Csak az írek meg ne tudják: az örmény kapitány elmondta, hogyan húzták ki a magyarok méregfogát

kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva alig volt helyzetük a meccsen.

Hangsúlyozta: számos problémával küzdenek, de miközben nekünk a második félidő volt a legrosszabb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, addig nekik ez a negyvenöt perc volt a legjobb, így a nehézségek ellenére pozitívan nézhetnek előre.

Szerinte nagyon más volt ez a találkozó, mint a budapesti, a szünetben pedig a szakmai stábbal kisebb csodát vittek véghez azzal, hogy sikerült felrázni a hazai csapatot.

„Volt egy meccstervünk: ki akartunk próbálni valami mást, mint amit eddig játszottunk, és azt kell, hogy mondjam, bejött. Elsősorban mégis a labdarúgóim mentalitását kell kiemelnem. Igen, Magyarországnak akadt néhány helyzete az első játékrészben, fölényben is futballozott, mi pedig inkább a védekezésre koncentráltunk. A fordulás után viszont váltottunk, kontrákra rendeződtünk be, és agresszíven letámadtuk az ellenfelet, ami érezhetően megzavarta. Ebben a periódusban egyre csak nőtt az önbizalmunk, aminek nagyon örülök. Sok munka áll még előttünk, de rengeteg pozitívumot láttam, és azért is boldog vagyok, mert elbírták a nyomást a játékosaim” – fogalmazott Jegise Melikjan.