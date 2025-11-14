Csak az írek meg ne tudják: az örmény kapitány elmondta, hogyan húzták ki a magyarok méregfogát

Ezt mondta Szoboszlainak Rossi, amikor érezte, hogy bajban van a magyar válogatott
„Egyszerűen nem tudom, hogy mi lett velünk a szünet után.”
Jegise Melikjan szerint felkészültek a magyarokból, főleg Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékából, és kettejük kapcsolatából a pályán. Úgy véli, Örményország kisebb csodát vitt véghez a szünetben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, első félidei játékának köszönhetően 1–0-s győzelmet aratott, és hozta a kötelezőt Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely Portugália sikere esetén már csütörtökön bebiztosíthatja a világbajnoki pótselejtezőt érő második helyét a csoportjában. Csakhogy, mint tudjuk, a portugálok hatalmas meglepetésre 2–0-ra kikaptak Írországban, így vasárnap az írekkel ki-ki meccset játszunk a továbbjutásért. A mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi érthetően nem volt boldog, az örmények mestere, Jegise Melikjan csapata második félidőben mutatott játéka miatt ugyanakkor oldottabb hangulatban értékelt az Örményország–Magyarország mérkőzés után.
Melikjan a Mandiner kérdésére válaszolva elmondta,
kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva alig volt helyzetük a meccsen.
Hangsúlyozta: számos problémával küzdenek, de miközben nekünk a második félidő volt a legrosszabb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, addig nekik ez a negyvenöt perc volt a legjobb, így a nehézségek ellenére pozitívan nézhetnek előre.
Szerinte nagyon más volt ez a találkozó, mint a budapesti, a szünetben pedig a szakmai stábbal kisebb csodát vittek véghez azzal, hogy sikerült felrázni a hazai csapatot.
„Volt egy meccstervünk: ki akartunk próbálni valami mást, mint amit eddig játszottunk, és azt kell, hogy mondjam, bejött. Elsősorban mégis a labdarúgóim mentalitását kell kiemelnem. Igen, Magyarországnak akadt néhány helyzete az első játékrészben, fölényben is futballozott, mi pedig inkább a védekezésre koncentráltunk. A fordulás után viszont váltottunk, kontrákra rendeződtünk be, és agresszíven letámadtuk az ellenfelet, ami érezhetően megzavarta. Ebben a periódusban egyre csak nőtt az önbizalmunk, aminek nagyon örülök. Sok munka áll még előttünk, de rengeteg pozitívumot láttam, és azért is boldog vagyok, mert elbírták a nyomást a játékosaim” – fogalmazott Jegise Melikjan.
Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt