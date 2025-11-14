Ft
11. 14.
péntek
Magyarország Jereván Örményország Írország

Csak az írek meg ne tudják: az örmény kapitány elmondta, hogyan húzták ki a magyarok méregfogát

2025. november 14. 06:00

Jegise Melikjan szerint felkészültek a magyarokból, főleg Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékából, és kettejük kapcsolatából a pályán. Úgy véli, Örményország kisebb csodát vitt véghez a szünetben.

2025. november 14. 06:00
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, első félidei játékának köszönhetően 1–0-s győzelmet aratott, és hozta a kötelezőt Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely Portugália sikere esetén már csütörtökön bebiztosíthatja a világbajnoki pótselejtezőt érő második helyét a csoportjában. Csakhogy, mint tudjuk, a portugálok hatalmas meglepetésre 2–0-ra kikaptak Írországban, így vasárnap az írekkel ki-ki meccset játszunk a továbbjutásért. A mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi érthetően nem volt boldog, az örmények mestere, Jegise Melikjan csapata második félidőben mutatott játéka miatt ugyanakkor oldottabb hangulatban értékelt az Örményország–Magyarország mérkőzés után.

Örményország, Magyarország, Jereván, Jegise Melikjan
Örményország–Magyarország: Jegise Melikjan szerint felkészültek a magyarokból, főleg Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékából

Melikjan a Mandiner kérdésére válaszolva elmondta, 

kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva alig volt helyzetük a meccsen.

 

Hangsúlyozta: számos problémával küzdenek, de miközben nekünk a második félidő volt a legrosszabb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, addig nekik ez a negyvenöt perc volt a legjobb, így a nehézségek ellenére pozitívan nézhetnek előre.

Szerinte nagyon más volt ez a találkozó, mint a budapesti, a szünetben pedig a szakmai stábbal kisebb csodát vittek véghez azzal, hogy sikerült felrázni a hazai csapatot. 

„Volt egy meccstervünk: ki akartunk próbálni valami mást, mint amit eddig játszottunk, és azt kell, hogy mondjam, bejött. Elsősorban mégis a labdarúgóim mentalitását kell kiemelnem. Igen, Magyarországnak akadt néhány helyzete az első játékrészben, fölényben is futballozott, mi pedig inkább a védekezésre koncentráltunk. A fordulás után viszont váltottunk, kontrákra rendeződtünk be, és agresszíven letámadtuk az ellenfelet, ami érezhetően megzavarta. Ebben a periódusban egyre csak nőtt az önbizalmunk, aminek nagyon örülök. Sok munka áll még előttünk, de rengeteg pozitívumot láttam, és azért is boldog vagyok, mert elbírták a nyomást a játékosaim” – fogalmazott Jegise Melikjan.

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

