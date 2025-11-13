Ezt mondta Szoboszlainak Rossi, amikor érezte, hogy bajban van a magyar válogatott

„Az első félidőben az történt, amit elterveztünk: irányítottuk a játékot, jól presszingeltünk, helyzeteket alakítottunk ki, és nem sok kellett volna ahhoz, hogy megduplázzuk az előnyünket. Egyszerűen nem tudom, hogy mi lett velünk a szünet után, csak azt, hogy minden megváltozott. Örményország sokkal jobban futballozott, mint mi, és két hatalmas ziccere is volt. Ha meg tudtuk volna őrizni ugyanazt az intenzitást, sebességet letámadásban, amit az első játékrészben mutattunk, akkor könnyebb győzelmet arathattunk volna. Nem voltunk eléggé kompaktak, túl nagy területet hagytunk, mögénk tudtak kerülni, amin mindenképp dolgoznunk kell. Egy mérkőzés addig tart, amíg a bíró le nem fúja, végig jól kell játszani, nem lehet egy pillanatra sem kiengedni – ez az én hibám volt, nem hívtam fel kellőképpen a figyelmüket erre az első negyvenöt perc után. A fordulást követően az örmények sokkal agresszívabb volt, mint mi, és ez nem jó. A győzelemnek örülök, de

ez volt a legrosszabb félidőnk ebben a selejtezősorozatban. A felelősség az enyém