Ezt mondta Szoboszlainak Rossi, amikor érezte, hogy bajban van a magyar válogatott

Ennyit az örmény–magyar barátságról: meleg volt a vége, de nagy nehezen elvégeztük a munkát Jerevánban
A szövetségi kapitány szerint a jereváni második játékrész volt a legrosszabb félidőnk ebben a selejtezősorozatban. Örményország sokkal agresszívebben játszott, mint mi, és ennek meg kell találni az okát. Még a Szoboszlai Dominiknak adott utasításai sem változtatták meg a játék képét.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ha nem is szép, de eredményes játékkal, 1–0-s győzelmével hozta a kötelezőt Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely Portugália sikeres esetén már csütörtök késő este bebiztosíthatja a világbajnoki pótselejtezőt érő második helyét a csoportjában. Így értékelt a mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi az Örményország–Magyarország mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
Most már a portugálokon a sor.
„Az első félidőben az történt, amit elterveztünk: irányítottuk a játékot, jól presszingeltünk, helyzeteket alakítottunk ki, és nem sok kellett volna ahhoz, hogy megduplázzuk az előnyünket. Egyszerűen nem tudom, hogy mi lett velünk a szünet után, csak azt, hogy minden megváltozott. Örményország sokkal jobban futballozott, mint mi, és két hatalmas ziccere is volt. Ha meg tudtuk volna őrizni ugyanazt az intenzitást, sebességet letámadásban, amit az első játékrészben mutattunk, akkor könnyebb győzelmet arathattunk volna. Nem voltunk eléggé kompaktak, túl nagy területet hagytunk, mögénk tudtak kerülni, amin mindenképp dolgoznunk kell. Egy mérkőzés addig tart, amíg a bíró le nem fúja, végig jól kell játszani, nem lehet egy pillanatra sem kiengedni – ez az én hibám volt, nem hívtam fel kellőképpen a figyelmüket erre az első negyvenöt perc után. A fordulást követően az örmények sokkal agresszívabb volt, mint mi, és ez nem jó. A győzelemnek örülök, de
ez volt a legrosszabb félidőnk ebben a selejtezősorozatban. A felelősség az enyém
– összegzett az olasz-magyar tréner.
A Mandiner kérdésére Rossi elárulta, mit mondtak Szoboszlai Dominiknak, amikor Szalai Ádámmal kihívták a magyar válogatott csapatkapitányát a pálya szélére:
„Megpróbáltuk neki elmagyarázni, hogy ez nem az a csapat, amely az első játékrészben fent volt, valami megváltozott, és adtunk néhány taktikai utasítást. De ennek ellenére sem tudtuk megtartani a labdát, pedig ekkor már Schäfer András mellett Tóth Alex és Vitális Milán is pályán volt. Ez volt a legalapvetőbb probléma, és bár az ellenfél alaposan feljavult, elsősorban nem az örmények játéka, sokkal inkább saját játékosaim teljesítménye lepett meg, hogy képtelenek voltak megtartani a játékszert, és fenntartani az első félidőben mutatott lendületet”
– mondta lapunknak a Mister.
Azzal kapcsolatban, hogy ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ami új rekord megszakítás nélkül, így felelt: „Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát, és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve.”
