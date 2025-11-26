Így profitálnak Hollandiában abból, hogy az írek legyőzték a magyarokat

Elképesztő történetet osztott meg a BBC a magyar–ír meccs után – ez már tényleg túlzás
Troy Parrottot a dublini állatkert is megünnepelte...
Még Alkmaarban is a mi kárunkon nyerészkednek. Amióta Troy Parrott megforgatta a kést a magyarok szívében, valósággal kilőttek a mezeladási adatai az AZ-nél: a szurkolói shop alig győzi a nevével ellátott rendeléseket...
Troy Parrott nevét egy ország jegyezte meg a Puskás Arénában, pedig igazán meglettünk volna nélküle. Az ír válogatott csatár volt az, aki a mindent eldöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával a pótselejtezőbe lőtte hazáját, míg a magyarok vb-álmait darabokra törte. Utolsó gólja volt a legfájóbb, ezt ugyanis a hosszabbítás hosszabbításában, a 96. percben pöckölte be, ezzel veszítettünk végül 3–2-ra, s búcsúztunk el az újabb világbajnoki reményektől.
Parrott persze ezzel egyidőben nemzeti hőssé avanzsált Írországban – főleg, hogy előtte a portugálok elleni bravúrsiker során is ő duplázott –, de most egy újabb érdekes (nekünk inkább fájó) adalékot osztottak meg vele kapcsolatban. A 23 éves csatár Hollandiában légióskodik, az AZ Alkmaar klubjánál, és a legfrissebb hírek szerint a pótselejtezőt jelentő gólja után az egekbe szöktek a mezeladási mutatói. Az ír SportBible hívta fel rá a figyelmet, hogy
az Alkmaar szurkolói shopjában dolgozók szerint amióta kilőtte hazáját a pótselejtezős playoffkörbe, az eddigi átlag heti 3-4 Parrott-mez helyett immár 60-70 darab fogy el – naponta!
Nekünk pedig tovább kell nyelnünk a keserű pirulát, hogy az írek után még a hollandok is a mi kínunkból profitálnak...
