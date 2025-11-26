Ft
magyar válogatott Parrot AZ Alkmaar vb-selejtező Írország

Így profitálnak Hollandiában abból, hogy az írek legyőzték a magyarokat

2025. november 26. 19:12

Még Alkmaarban is a mi kárunkon nyerészkednek. Amióta Troy Parrott megforgatta a kést a magyarok szívében, valósággal kilőttek a mezeladási adatai az AZ-nél: a szurkolói shop alig győzi a nevével ellátott rendeléseket...

2025. november 26. 19:12
null

Troy Parrott nevét egy ország jegyezte meg a Puskás Arénában, pedig igazán meglettünk volna nélküle. Az ír válogatott csatár volt az, aki a mindent eldöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával a pótselejtezőbe lőtte hazáját, míg a magyarok vb-álmait darabokra törte. Utolsó gólja volt a legfájóbb, ezt ugyanis a hosszabbítás hosszabbításában, a 96. percben pöckölte be, ezzel veszítettünk végül 3–2-ra, s búcsúztunk el az újabb világbajnoki reményektől.

PARROTT, Troy magyarok
Troy Parrott emlékezetes gólöröme, amit sosem szerettünk volna látni: az írek ezzel ütötték ki a magyarokat a 96. percben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Világhírű lett a magyarok ellen lőtt drámai gólja

Parrott persze ezzel egyidőben nemzeti hőssé avanzsált Írországban – főleg, hogy előtte a portugálok elleni bravúrsiker során is ő duplázott –, de most egy újabb érdekes (nekünk inkább fájó) adalékot osztottak meg vele kapcsolatban. A 23 éves csatár Hollandiában légióskodik, az AZ Alkmaar klubjánál, és a legfrissebb hírek szerint a pótselejtezőt jelentő gólja után az egekbe szöktek a mezeladási mutatói. Az ír SportBible hívta fel rá a figyelmet, hogy 

az Alkmaar szurkolói shopjában dolgozók szerint amióta kilőtte hazáját a pótselejtezős playoffkörbe, az eddigi átlag heti 3-4 Parrott-mez helyett immár 60-70 darab fogy el – naponta!

Nekünk pedig tovább kell nyelnünk a keserű pirulát, hogy az írek után még a hollandok is a mi kínunkból profitálnak...

(Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila)

