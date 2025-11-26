Így profitálnak Hollandiában abból, hogy az írek legyőzték a magyarokat

Troy Parrott nevét egy ország jegyezte meg a Puskás Arénában, pedig igazán meglettünk volna nélküle. Az ír válogatott csatár volt az, aki a mindent eldöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával a pótselejtezőbe lőtte hazáját, míg a magyarok vb-álmait darabokra törte. Utolsó gólja volt a legfájóbb, ezt ugyanis a hosszabbítás hosszabbításában, a 96. percben pöckölte be, ezzel veszítettünk végül 3–2-ra, s búcsúztunk el az újabb világbajnoki reményektől.

Troy Parrott emlékezetes gólöröme, amit sosem szerettünk volna látni: az írek ezzel ütötték ki a magyarokat a 96. percben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Világhírű lett a magyarok ellen lőtt drámai gólja

Parrott persze ezzel egyidőben nemzeti hőssé avanzsált Írországban – főleg, hogy előtte a portugálok elleni bravúrsiker során is ő duplázott –, de most egy újabb érdekes (nekünk inkább fájó) adalékot osztottak meg vele kapcsolatban. A 23 éves csatár Hollandiában légióskodik, az AZ Alkmaar klubjánál, és a legfrissebb hírek szerint a pótselejtezőt jelentő gólja után az egekbe szöktek a mezeladási mutatói. Az ír SportBible hívta fel rá a figyelmet, hogy