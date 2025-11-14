Ft
Áldozatként tüntetik fel magukat az írek, pedig az ítéletek nekik kedveznek

2025. november 14. 11:49

Nagyon kell vigyázni: vasárnapi riválisunk alattomos játékstílusával mindhárom hazai vb-selejtezőjén kiprovokált magának egy korai emberelőnyt. Az írek „taktikáját” Sallai Roland és Tigran Barszegjan után maga Cristiano Ronaldo is megsínylette, a Puskásban egy újabb kiállítás már nem fér bele.

2025. november 14. 11:49
null

Noha az ír válogatott szövetségi kapitánya és játékosai tetteikben és megnyilatkozásaikban számos alkalommal próbálják magukat ma született bárányként, hovatovább áldozatként beállítani – lásd pl. Dara O'Shea elképesztő homorítását a minap Cristiano Ronaldóval történt, végül piros lapot érő kontaktja után –, ez nyilvánvalóan fordított pszichológia, amelyet szinte tökélyre fejlesztettek – és amit sajnos rendre sikeresen is alkalmaznak az írek. 

C. Ronaldo az írek ellen
Cristiano Ronaldo nem véletlenül dühöngött az írek ellen a pályán – aztán kiállítása utána azon kívül is... (Fotó: AFP/Paul Faith)

Az írek sajátos stílusukkal mindhárom hazai meccsükön kiprovokálták maguknak az emberelőnyt

A szigetországiak játékstílusával kapcsolatban nem véletlenül hangzik el gyakran a gúnyos „favágó” jelző: kemény, folyamatosan az alattomosság határán mozgó megmozdulásokkal operálnak, miközben taktikájuknak szerves része az ellenfél hergelése és mentális kizökkentése. És ez rendre eredményre is vezet, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az írek mindhárom(!) hazai világbajnoki selejtezőjükön kiprovokáltak egy-egy korai piros lapot:

  • a mieink ellen a végig aprított Sallai Rolandnál az 52. percben szakadt el a cérna (bezzeg Varga Barnabás lekönyöklését nem sikerült észrevenni a szépítő góljuknál...)
  • az örmények ellen a csapatkapitány Tigran Barszegjant heccelték addig, amíg jól meg nem bólintotta Finn Azazt; szintén az 52. percben,
  • a portugálok ellen pedig aztán jött az őt rángató O'Shea-t könyökkel eltaszító Cristiano Ronaldo, aki a videózást követően a 61. minutumban mehetett zuhanyozni, 622. válogatott meccsén először, ami szintén sokatmondó.

Ehhez még hozzájön a pszichológiai hadviselést nyilatkozataiban folyamatosan előszeretettel alkalmazó Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy többször is beszólt a magyaroknak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak is, de a csütörtöki, portugálok elleni összecsapás előtt is sikeresen alkalmazta kétes taktikáját azáltal, hogy a meccs előtt nyíltan nyomást helyezett a játékvezetőre. 

Ezek után talán mondani sem kell, mennyire oda kell figyelnie minden magyar játékosunknak vasárnap, a Puskás Arénában, főleg, mert a mindent eldöntő összecsapáson a hatalmas tét várhatóan csak még inkább felfokozza majd a hangulatot...

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

