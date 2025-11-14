Áldozatként tüntetik fel magukat az írek, pedig az ítéletek nekik kedveznek

Noha az ír válogatott szövetségi kapitánya és játékosai tetteikben és megnyilatkozásaikban számos alkalommal próbálják magukat ma született bárányként, hovatovább áldozatként beállítani – lásd pl. Dara O'Shea elképesztő homorítását a minap Cristiano Ronaldóval történt, végül piros lapot érő kontaktja után –, ez nyilvánvalóan fordított pszichológia, amelyet szinte tökélyre fejlesztettek – és amit sajnos rendre sikeresen is alkalmaznak az írek.

Cristiano Ronaldo nem véletlenül dühöngött az írek ellen a pályán – aztán kiállítása utána azon kívül is... (Fotó: AFP/Paul Faith)

Az írek sajátos stílusukkal mindhárom hazai meccsükön kiprovokálták maguknak az emberelőnyt

A szigetországiak játékstílusával kapcsolatban nem véletlenül hangzik el gyakran a gúnyos „favágó” jelző: kemény, folyamatosan az alattomosság határán mozgó megmozdulásokkal operálnak, miközben taktikájuknak szerves része az ellenfél hergelése és mentális kizökkentése. És ez rendre eredményre is vezet, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az írek mindhárom(!) hazai világbajnoki selejtezőjükön kiprovokáltak egy-egy korai piros lapot: