Áldozatként tüntetik fel magukat az írek, pedig az ítéletek nekik kedveznek

Szoboszlai nem kertelt: „A piros lapba nem szeretnék belemenni, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem”
Így értékelte az írországi pontszerzést a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya.
Nagyon kell vigyázni: vasárnapi riválisunk alattomos játékstílusával mindhárom hazai vb-selejtezőjén kiprovokált magának egy korai emberelőnyt. Az írek „taktikáját” Sallai Roland és Tigran Barszegjan után maga Cristiano Ronaldo is megsínylette, a Puskásban egy újabb kiállítás már nem fér bele.
Noha az ír válogatott szövetségi kapitánya és játékosai tetteikben és megnyilatkozásaikban számos alkalommal próbálják magukat ma született bárányként, hovatovább áldozatként beállítani – lásd pl. Dara O'Shea elképesztő homorítását a minap Cristiano Ronaldóval történt, végül piros lapot érő kontaktja után –, ez nyilvánvalóan fordított pszichológia, amelyet szinte tökélyre fejlesztettek – és amit sajnos rendre sikeresen is alkalmaznak az írek.
A szigetországiak játékstílusával kapcsolatban nem véletlenül hangzik el gyakran a gúnyos „favágó” jelző: kemény, folyamatosan az alattomosság határán mozgó megmozdulásokkal operálnak, miközben taktikájuknak szerves része az ellenfél hergelése és mentális kizökkentése. És ez rendre eredményre is vezet, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az írek mindhárom(!) hazai világbajnoki selejtezőjükön kiprovokáltak egy-egy korai piros lapot:
Ehhez még hozzájön a pszichológiai hadviselést nyilatkozataiban folyamatosan előszeretettel alkalmazó Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy többször is beszólt a magyaroknak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak is, de a csütörtöki, portugálok elleni összecsapás előtt is sikeresen alkalmazta kétes taktikáját azáltal, hogy a meccs előtt nyíltan nyomást helyezett a játékvezetőre.
Heimir Hallgrímsson szerint szerencsénk volt az örmények ellen.
Ezek után talán mondani sem kell, mennyire oda kell figyelnie minden magyar játékosunknak vasárnap, a Puskás Arénában, főleg, mert a mindent eldöntő összecsapáson a hatalmas tét várhatóan csak még inkább felfokozza majd a hangulatot...
(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)