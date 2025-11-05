A Slovan légiósa „nagyon sajnálja”, hogy lefejelte az ellenfelet, ezért nem lehet ott a magyarok ellen

Megszenvedtek az írek, de egy góllal legyűrték Örményországot
Bravúros teljesítményének köszönhetően Magyarország megőrizte az F-csoport második helyét.
Tigran Barszegjan bűnbánó közleményben próbálja magyarázni a magyarázhatatlant. A Slovan Bratislava játékosa csapatkapitányhoz méltatlan felelőtlenségével hatványozottan sújtotta saját válogatottját.
Marco Rossi után az örmények szövetségi kapitánya, Jegise Melikjan is kihirdette keretét a soron következő két világbajnoki selejtezőmérkőzésre. Komoly hiányzó ugyanakkor a Slovan Bratislava légiósa, Tigran Barszegjan, aki csapatkapitányhoz méltatlan módon a három talán legfontosabb meccsről tiltatta el magát elképesztő felelőtlen módon. A rutinos, 32 éves játékos a legutóbbi, írek elleni selejtező 52. percében egy kakaskodást azzal zárt le, hogy nemes egyszerűséggel arcon fejelte Finn Azazt, ezzel sokszorosan büntetve saját válogatottját.
A teljesen egyértelmű kiállítása után az emberelőnyben játszó írek megszerezték a győztes gólt, Barszegjan pedig pluszban még hárommeccses eltiltást is kapott utólag – ebbe természetesen beleesik a magyar válogatott elleni jövő heti összecsapás is. A csapatkapitány érezte is, hogy ezek után kanosszát kell járnia, így kiadott egy hivatalos közleményt, amelyben bűnbánóan megköveti társait és a szurkolókat.
„Az életben és különösen a futballban vannak olyan időszakok, amikor nehéz egy pillanat alatt helyes döntést hozni.
Sajnos a legutóbbi meccsemen engedtem az érzelmeknek és hibáztam. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok a pályán lenni és segíteni a csapattársaimnak a közelgő fontos mérkőzéseken.
A válogatottunk mindig a meccs végéig küzd, és biztos vagyok benne, hogy a fiúk teljes szívvel és teljes erővel harcolva mindent megtesznek. Hálás vagyok a szövetségi kapitánynak, a csapattársaimnak és a válogatott szurkolóinak a támogatásukért, amit még ebben a nehéz időszakban is érzek, ez nagy erőt ad nekem.”
Az örmény válogatott jövő csütörtökön 18 órától fogadja a mieinket, akik legutóbb a Puskás Arénában 2–0-ra nyertek Lukács Dániel és Gruber Zsombor találatával.
Itt akár el is dőlhet a sorsunk.
