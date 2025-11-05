Ft
magyar válogatott Slovan Bratislava Örményország vb-selejtező

A Slovan légiósa „nagyon sajnálja”, hogy lefejelte az ellenfelet, ezért nem lehet ott a magyarok ellen

2025. november 05. 21:57

Tigran Barszegjan bűnbánó közleményben próbálja magyarázni a magyarázhatatlant. A Slovan Bratislava játékosa csapatkapitányhoz méltatlan felelőtlenségével hatványozottan sújtotta saját válogatottját.

2025. november 05. 21:57
null

Marco Rossi után az örmények szövetségi kapitánya, Jegise Melikjan is kihirdette keretét a soron következő két világbajnoki selejtezőmérkőzésre. Komoly hiányzó ugyanakkor a Slovan Bratislava légiósa, Tigran Barszegjan, aki csapatkapitányhoz méltatlan módon a három talán legfontosabb meccsről tiltatta el magát elképesztő felelőtlen módon. A rutinos, 32 éves játékos a legutóbbi, írek elleni selejtező 52. percében egy kakaskodást azzal zárt le, hogy nemes egyszerűséggel arcon fejelte Finn Azazt, ezzel sokszorosan büntetve saját válogatottját.

A Slovan légiósa, Tigran Barszegjan
Ennél nagyobb ostobaságot készakarva sem lehetett volna csinálni: a Slovan-légiós Barszegjan kiállításával sokszorosan büntette saját válogatottját (Fotó: AFP/Paul Faith)

Magyarázkodik a Slovan rosszfiúja

A teljesen egyértelmű kiállítása után az emberelőnyben játszó írek megszerezték a győztes gólt, Barszegjan pedig pluszban még hárommeccses eltiltást is kapott utólag – ebbe természetesen beleesik a magyar válogatott elleni jövő heti összecsapás is. A csapatkapitány érezte is, hogy ezek után kanosszát kell járnia, így kiadott egy hivatalos közleményt, amelyben bűnbánóan megköveti társait és a szurkolókat. 

Az életben és különösen a futballban vannak olyan időszakok, amikor nehéz egy pillanat alatt helyes döntést hozni. 

Sajnos a legutóbbi meccsemen engedtem az érzelmeknek és hibáztam. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok a pályán lenni és segíteni a csapattársaimnak a közelgő fontos mérkőzéseken.

 A válogatottunk mindig a meccs végéig küzd, és biztos vagyok benne, hogy a fiúk teljes szívvel és teljes erővel harcolva mindent megtesznek. Hálás vagyok a szövetségi kapitánynak, a csapattársaimnak és a válogatott szurkolóinak a támogatásukért, amit még ebben a nehéz időszakban is érzek, ez nagy erőt ad nekem.

Az örmény válogatott jövő csütörtökön 18 órától fogadja a mieinket, akik legutóbb a Puskás Arénában 2–0-ra nyertek Lukács Dániel és Gruber Zsombor találatával. 

Tigran Barseghyan sent off for Headbutt on Finn Azaz
byu/supwassup insoccer

(Nyitókép: Kissbenedek Attila/AFP)

