A Slovan légiósa „nagyon sajnálja”, hogy lefejelte az ellenfelet, ezért nem lehet ott a magyarok ellen

„Az életben és különösen a futballban vannak olyan időszakok, amikor nehéz egy pillanat alatt helyes döntést hozni.

Sajnos a legutóbbi meccsemen engedtem az érzelmeknek és hibáztam. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok a pályán lenni és segíteni a csapattársaimnak a közelgő fontos mérkőzéseken.

A válogatottunk mindig a meccs végéig küzd, és biztos vagyok benne, hogy a fiúk teljes szívvel és teljes erővel harcolva mindent megtesznek. Hálás vagyok a szövetségi kapitánynak, a csapattársaimnak és a válogatott szurkolóinak a támogatásukért, amit még ebben a nehéz időszakban is érzek, ez nagy erőt ad nekem.”

Az örmény válogatott jövő csütörtökön 18 órától fogadja a mieinket, akik legutóbb a Puskás Arénában 2–0-ra nyertek Lukács Dániel és Gruber Zsombor találatával.