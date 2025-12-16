A teljes baloldali és brüsszeli brigád megsemmisül, ha ezt meglátja: olyat produkált Magyarország a rezsicsökkentéssel, amit büszkén kitehetünk az ablakba

A közleményből az is kiderül, hogy a rezsicsökkentés 2013-as bevezetését követően Horvátország után

hazánkban sikerült a második legnagyobb mértékben, közel 18 százalékponttal csökkenteni az energiaszegénységben élők arányát.

A Brüsszel és a baloldali (értsd: tiszás) szakértők által rendszeresen kritizált és támadott rezsicsökkentés az Oeconomus szerint a rászorulók kedvezőbb árait a tehetősebbek magasabb adóbefizetései ellensúlyozza, melyet „a társadalom által megtermelt javak redisztribúciónak” neveznek. Ugyanakkor a kedvezményes tarifában az átlagfogyasztás mértékéig az anyagi helyzetétől függetlenül minden háztartás részesül.