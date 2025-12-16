Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rezsicsökkentés számla energiaárak

A teljes baloldali és brüsszeli brigád megsemmisül, ha ezt meglátja: olyat produkált Magyarország a rezsicsökkentéssel, amit büszkén kitehetünk az ablakba

2025. december 16. 15:08

Persze csak azoknak fáj ez, akik Magyarország vesztére törnek.

2025. december 16. 15:08
null

A rezsicsökkentés bevezetése óta eltelt időben mintegy 70 százalékkal csökkent Magyarországon az energiaszegénységben élők aránya, azaz a lakosság azon része, amely nem tudja időben kifizetni a közműszámlákat – olvasható az Oecenomus Gazdasági Alapítvány lapunk részére megküldött közleményében.

Míg 2013-ban minden negyedik magyar érintett volt az energiaszegénységben, addig mára csak a lakosság – az uniós átlagot megközelítő – 7,1 százaléka

– írják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A közleményből az is kiderül, hogy a rezsicsökkentés 2013-as bevezetését követően Horvátország után

hazánkban sikerült a második legnagyobb mértékben, közel 18 százalékponttal csökkenteni az energiaszegénységben élők arányát.

A Brüsszel és a baloldali (értsd: tiszás) szakértők által rendszeresen kritizált és támadott rezsicsökkentés az Oeconomus szerint a rászorulók kedvezőbb árait a tehetősebbek magasabb adóbefizetései ellensúlyozza, melyet „a társadalom által megtermelt javak redisztribúciónak” neveznek. Ugyanakkor a kedvezményes tarifában az átlagfogyasztás mértékéig az anyagi helyzetétől függetlenül minden háztartás részesül.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A szolgáltatók részére pedig a kedvezményes árba épített rendszerhasználati díj révén nyílik lehetőség a közműrendszer korszerűsítésére és karbantartására – áll a közleményben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. december 16. 15:59
Chekke-Faint 2025. december 16. 15:25 Szerintem a meg kell lépni előbb utóbb a Fidesznek, hogy nyilatkozzon minden fogyasztó, hogy kérei vagy nem kéri a rezsicsökkentést. Az, hogy hogyan nyilatkoztak a fogyasztók azt meg közzé kell tenni. .. Nagyon tetszik ez az ötlet!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 16. 15:41
Marosanbuci ifjukori képe!
Válasz erre
0
0
iphone-13
2025. december 16. 15:26
hazaáruló a képen
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. december 16. 15:25
Nem értik, és nem is akarják érteni. Nekik csak a megszorítás érthető és világos. Naponta teszik fel a tiktorkra, hogy átverés, és mikor arról kérdezem mi az átverés benne, nincs válasz. Szerintem a meg kell lépni előbb utóbb a Fidesznek, hogy nyilatkozzon minden fogyasztó, hogy kérei vagy nem kéri a rezsicsökkentést. Az, hogy hogyan nyilatkoztak a fogyasztók azt meg közzé kell tenni. Az ügy így azonnak rövidre lenne zárva. Soha többet nem hoznák fel....
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!