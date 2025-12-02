Ft
12. 02.
kedd
rezsicsökkentés Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter EU

A rezsicsökkentést veszélyezteti az EU terve – a Tisza Párt is karbonárazással zöldítene

2025. december 02. 10:34

„A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöldberuházások ösztönzésének” – érvelt a tiszás Kulja András.

2025. december 02. 10:34
null

2028. január 1-től karbonadóval sújtanák a háztartások fűtését, a közlekedést és a mezőgazdasági termelőket. A rendszert Brüsszel a környezetvédelemmel próbálja magyarázni, a kezdeményezést pedig Magyar Péter és a Tisza Párt is támogatja – írta meg a Magyar Nemzet a Ellenpontra hivatkozva.

Brüsszel terve a „szennyező fizet” elv alapján büntetné a cégeket. Mindez a valóságban azonban a magyar fogyasztóknak jelentős energia-, üzemanyag- és termelési áremelkedést jelentene. Nem meglepő módon Magyar Péter és a Tisza Párt támogatja a tervezetet – írja az Ellenpont.

Az Európai Unió már két évtizede működteti az ETS (Emissions Trading System) 1 nevű kibocsátáskereskedelmi rendszerét. Lényege, hogy

  • Az EU meghatározza, mennyi szén-dioxidot lehet összesen kibocsátani közösségi szinten;
  • Ezt a „sapkát”, évről évre csökkenti;
  • Az összes kibocsátáson belül az egyes ágakhoz kvótákat rendel az EU, ezekkel a kvótákkal az iparágak kereskedhetnek egymás között.

Csakhogy, ez a rendszer eddig csak ipari és energetikai szereplőket érintett, így az uniós átlagpolgárok ennek a kvótarendszernek az anyagi hatásait legfeljebb áttételesen érzékelték. Az új tervezet szerint azonban a jövőben minden uniós állampolgár a saját bőrén érezheti Brüsszel újabb adóemelését.

2028-tól életbe lépne az ETS–2, ami már a lakossági fűtésre (földgáz, távhő, PB-gáz stb.), közúti üzemanyagokra (benzin, dízel), valamint a mezőgazdasági kibocsátásokra (üzemanyag + egyes termelési folyamatok) is vonatkozna. 

Ez azonban már nemcsak áttételesen, de közvetlenül is drágítaná a lakossági felhasználású energiahordozókat. Brüsszel tehát már az emberek zsebéből is kivenné a pénzt a zöldcélokra hivatkozva.

A tervezet szerint ugyanis a cégek maguk fizetik majd a kvótákat, amelyek automatikusan megjelennek, és amennyiben nem akarnak veszteségesen működni, úgy az egyetlen megoldás, hogy áthárítják az új adó terheit a fogyasztókra. 

Végső soron tehát a tervezet a magyar rezsicsökkentést is veszélyezteti.

A rendszer logikája a fogyasztás csökkentésére épül: a brüsszeli direktíva szerint nincs szükségük az embereknek arra, hogy rendesen fűtsék a lakásukat, vagy ha mégis így szeretnének tenni, és nem akarnak fázni, akkor fizessék meg az árát. 

Ezt támogatja a Tisza Párt is

az Ellenpont szerint.

Kulja András 2024-ben szeptemberében a Környezetvédelmi Bizottságban az ENSZ-klímacsúcs előtti határozathoz (ami végül tartalmazta a rezsicsökkentés eltörlésére vonatkozó szándékot is, amit a Tisza támogatott) többedmagával módosítást terjesztett be az alábbi szöveggel: „A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöldberuházások ösztönzésének.”

Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű jobboldali frakció a plénum 2025. november 13-i szavazásán tett egy kísérletet a rezsicsökkentést eltörlő csomag visszavonására, ez a kezdeményezés azonban ismét részben a Tisza Párt miatt bukott el. 

Az erről szóló szavazáson ugyanis a Tisza Párt képviselői nem támogatták a karbonadó 2028. januári bevezetését felfüggesztő javaslatot, vagyis arra szavaztak, hogy Brüsszel mindenképp lehetetlenítse el a rezsicsökkentést.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter 

 

