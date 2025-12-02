A rezsicsökkentést veszélyezteti az EU terve – a Tisza Párt is karbonárazással zöldítene

Csakhogy, ez a rendszer eddig csak ipari és energetikai szereplőket érintett, így az uniós átlagpolgárok ennek a kvótarendszernek az anyagi hatásait legfeljebb áttételesen érzékelték. Az új tervezet szerint azonban a jövőben minden uniós állampolgár a saját bőrén érezheti Brüsszel újabb adóemelését.

2028-tól életbe lépne az ETS–2, ami már a lakossági fűtésre (földgáz, távhő, PB-gáz stb.), közúti üzemanyagokra (benzin, dízel), valamint a mezőgazdasági kibocsátásokra (üzemanyag + egyes termelési folyamatok) is vonatkozna.

Ez azonban már nemcsak áttételesen, de közvetlenül is drágítaná a lakossági felhasználású energiahordozókat. Brüsszel tehát már az emberek zsebéből is kivenné a pénzt a zöldcélokra hivatkozva.

A tervezet szerint ugyanis a cégek maguk fizetik majd a kvótákat, amelyek automatikusan megjelennek, és amennyiben nem akarnak veszteségesen működni, úgy az egyetlen megoldás, hogy áthárítják az új adó terheit a fogyasztókra.