Évtizedekre visszavetette a születésszámokat a Bokros-csomag – miért hozna más eredményt a tiszás megszorítás?

Utóbbi intézkedés keretében többek közt megszüntették a Gyermekgondozási díj (GYED) és a Várandóssági pótlék intézményét, a családi pótlékra, a Gyermekgondozási segélyre (GYES), és a Gyermeknevelési támogatásra (GYET) való jogosultságot pedig jövedelmi viszonyokhoz kötötték.

A családtámogatásokra fordított kiadások az MSZP-SZDSZ kormány idején jelentősen csökkentek (1994-ben a GDP 2,4 százalékát tette ki, míg 1997-ben már csak 1,9 százalékát), a családok 9 százaléka, a gyermekek 7 százaléka került ki a jogosultak köréből.

A gyermekszegénység mértéke nagyban függ a jóléti transzferektől (azon belül is főként a családtámogatásoktól), így a Horn-kormány idején nagy mértékben nőtt a gyermekszegénység, különösen a GYED megszüntetése hatott károsan

–olvasható a dokumentumban.

Egyértelmű volt, hogy a gyermeket nevelők a népesség egészéhez viszonyított jövedelmi helyzete romlott A korábban biztosnak hitt támogatások elmaradása folytán kiszámíthatatlanná, bizonytalanná vált a családok anyagi helyzete, ennek következtében a Bokros-csomag negatív hatással volt a gyermekvállalási kedvre. A teljes termékenységi arányszám alakulására egyrészt az anyagi ösztönzők elvonása, másrészt a támogatási rendszer átalakítása nyomán előálló bizonytalanság volt hatással.