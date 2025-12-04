Veszélyben a rezsicsökkentés: Brüsszel újabb támadást indított

Európa vezetői katasztrofálisak, de a legrosszabb még hátravan a New York Times szerint
De a cikk persze azon aggodalmaskodik, hogy emiatt hatalomra kerülhet a „szélsőjobb”.
Von der Leyen szerint ezzel ellenállóbb lesz Európa.
Az Európai Unió jövő év elején megkezdi az orosz gázimport teljes betiltását, miután a törvényhozók, tisztviselők és diplomáciai tárgyalók az utolsó pillanatban megállapodásra jutottak egy kulcsfontosságú jogszabályról, amely átalakítja a kontinens energiaágazatát – írja a Politico.
A nyáron előterjesztett törvényjavaslat célja, hogy az ukrajnai háború kritikus szakaszában – amikor Oroszország folyamatosan előrenyomul, Kijev pedig gyorsan kifogy a pénzből – véget vessen az unió tartós orosz energiafüggőségének.
Bár Európa orosz gázimportja 2022 óta jelentősen visszaesett, az ország továbbra is az összbehozatal mintegy 19 százalékát adja.
Az EU máris szankciókat vezetett be az orosz gázimportra, de ezek az intézkedések ideiglenesek, ráadásul hat hónaponként meg kell újítani őket. Az új jogszabály célja, hogy ezt a szakítást véglegessé tegye, és a jogi eljárások esetén biztosabb alapokra helyezze azokat a tagállamokat, amelyek még mindig szerződéseket kötöttek Oroszországgal.
„A háború kezdetén havonta 12 milliárd eurót fizettünk Oroszországnak fosszilis tüzelőanyagokért. Most már csak 1,5 milliárd eurót fizetünk havonta... Célunk, hogy ezt nullára csökkentsük” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újságíróknak. „Ez egy jó nap Európa és az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függetlenségünk számára – így tesszük a kontinenst ellenállóvá.”
Meg akartuk mutatni, hogy Európa soha többé nem fog visszatérni az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz – és az egyetlenek, akik ma vesztettek, Oroszország és Putyin ”
– nyilatkozta a Politicónak Ville Niinistö, az Európai Parlament két vezető tárgyalójának egyike.
A törvény január 1-jén lép hatályba, majd fokozatosan alkalmazni fogják a különböző gázfajtákra.
A csővezetéken szállított gáz tilalma 2027 szeptemberében lép hatályba, mivel aggodalmak merültek fel az orosz gáztól függő szárazföldi országok, például Szlovákia és Magyarország részéről.
A mindössze hat hónap alatt véglegesített törvény az elmúlt hetekben heves viták tárgyát képezte, mivel az Európai Parlament ambiciózusabb álláspontja felbosszantotta azokat a tagállamokat, amelyek aggódtak a tilalom jogi kockázatai és technikai nehézségei miatt.
Nyitókép: Dursun Aydemir / Anadolu via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
De a cikk persze azon aggodalmaskodik, hogy emiatt hatalomra kerülhet a „szélsőjobb”.