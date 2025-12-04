Veszélyben a rezsicsökkentés: Brüsszel újabb támadást indított

Az Európai Unió jövő év elején megkezdi az orosz gázimport teljes betiltását, miután a törvényhozók, tisztviselők és diplomáciai tárgyalók az utolsó pillanatban megállapodásra jutottak egy kulcsfontosságú jogszabályról, amely átalakítja a kontinens energiaágazatát – írja a Politico.

A nyáron előterjesztett törvényjavaslat célja, hogy az ukrajnai háború kritikus szakaszában – amikor Oroszország folyamatosan előrenyomul, Kijev pedig gyorsan kifogy a pénzből – véget vessen az unió tartós orosz energiafüggőségének.